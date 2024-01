Înscrieri record la Raiffeisen Comunități, competiție cu granturi totale de 1 milion de euro. Laura Mihăilă: Susținem organizații care înțeleg că schimbarea se produce în timp și impactul este o promisiune pe termen lung

Perioada de înscrieri la Raiffeisen Comunități s-a încheiat cu un număr de aproape 200 de proiecte intrate în competiție pentru cele 20 de granturi în valoare totală de 1 milion de euro. Granturile sunt acordate prin acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate susținut de Raiffeisen Bank România.

Cu mesajul „Avem mai multe în comun decât ceea ce ne desparte”, acceleratorul Raiffeisen Comunități este dezvoltat de Raiffeisen Bank România împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare.

Înscrierile au venit de la ONG-uri din toată țara, atât din comunități mici, cât și din centre urbane mari, iar distribuția pe cele 3 priorități este:

SDG 11 – Orașe și comunități sustenabile – 105 proiecte

SDG 12 – Consum și producție responsabile – 40 proiecte

SDG 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – 53 de proiecte

Proiectele înscrise se află în etapa de jurizare până la data de 15 martie. Simultan, în perioada 26 februarie – 8 martie se desfășoară campania de vot online deschis comunităților înscrise în accelerator, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 21 martie, urmând perioada de accelerare a ONG-urilor și implementare a proiectelor (1 aprilie 2024 – 31 martie 2025).

Juriul va analiza toate proiectele depuse, din perspectiva soluțiilor și a impactului pe care le pot genera. Selecția proiectelor va ține cont de următoarele criterii:

înțelegerea clară a nevoii comunității adresate;

eficiența proiectului propus (proiectul poate genera schimbare reală, în bugetul propus);

realismul proiectului (abordarea propusă poate acoperi nevoia selectată, corespondență clară între scop, obiective, activități și buget);

implicare – oamenii/comunitatea locală este parte din soluția aleasă;

impact – la finalul proiectului pot fi identificate schimbări reale, măsurabile și de durată pentru grupul țintă selectat;

continuitate – organizația poate demonstra o viziune pe termen lung de menținere a schimbării generate, si are capacitatea de a atrage resursele necesare;

localizarea proiectelor – susținem soluții locale la problemele globale, inclusiv in comunități rurale și urban mic.

Laura Mihăilă: Susținem organizații care înțeleg că schimbarea se produce în timp și impactul este o promisiune pe termen lung

”Ne dorim să susținem organizații care înțeleg că schimbarea se produce în timp și impactul este o promisiune pe termen lung. Mulțumim tuturor celor care s-au înscris, precum și celor peste 30 de lideri care au acceptat invitația noastră de a fi parte din juriu și a alege cele 20 de proiecte care vor primi finanțare la această ediție a acceleratorului de ONG-uri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități”- Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Raiffeisen Bank România a anunțat lansarea ediției cu numărul 13 a programului Raiffeisen Comunități în noiembrie 2023, reafirmându-și, astfel, angajamentul față de dezvoltarea comunităților locale prin susținerea de proiecte locale inovatoare, sustenabile și cu impact real.

Raiffeisen Comunități oferă și un program de accelerare și mentorat

Dincolo de finanțare, Raiffeisen Comunități oferă și un program de accelerare și mentorat, incluzând cursuri practice pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor câștigătoare: management financiar, strângere de fonduri, comunicare și dezvoltarea unei rețele de sprijin în comunitate.

Zeci de lideri din societatea civilă, din mediul de afaceri și media fac parte din juriul Raiffeisen Comunități: Adelina Dabu (Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia), Adrian Sandu (Vicepreședinte, Asociația District Hub), Alexandru Gorun (Președinte, Fundația Leaders), Alexandru Tiberiu Nica (Director de program, Open Minds), Andi Daiszler (Președinte, Fundația Daisler), Angela Galeța (Președinte, Fundația Vodafone), Camelia Platt (Director Executiv, Light into Europe), Carmen Uscatu (Co-fondatoare Dăruiește Viața), Ciprian Stănescu (Președinte, Social Innovation Solutions), Claudiu Butacu (Chairman, EFdeN), Constantin Chiriac (Președinte, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Cristiana Mateoiu (Director Executiv, Fundația Inovații Sociale Regina Maria), Ela Bălan (Director Grantmaking, Asociația pentru Relații Comunitare), Eugen Vaida (Coordonator, Ambulanța pentru Monumente), Laura Mihăilă (Director Marketing, Comunicare și CX, Raiffeisen Bank România), Loredana Poenaru (Education Director, Junior Achievement România), Mara Niculescu (Fundraising, Communication & Advocacy Director, Teach for Romania), Marcela Borteanu (Director Adjunct, United Way România), Mona Nicolici (jurnalist Europa FM & consultant sustenabilitate), Oana Craioveanu (Co-fondatoare, Impact Hub), Oana Gheorghiu (Co-fondatoare Dăruiește Viața), Oana Groșanu (Director Executiv, Ambasada Sustenabilității în România), Paula Herlo (jurnalist), Raluca Fiser (Președinte, Green Revolution), Răzvan Crișan (Co-Fondator, Kane Group), Robert Ion (Director General, Hope and Homes for Children România), Roxana Fer (PR, Bucharest RUNNING CLUB), Sebastian Hubati (Director Dezvoltare, Romanian Business Leaders), Simona Camburu (Coordonator Fundraising, Plantăm fapte bune în România), Teia Ciulacu (Președinte, ViitorPlus), Tudor Vlad (Director, Fundația Nouă ne pasă).