Studiu ING Consumer Research: 3 din 4 români au cumpărat haine second-hand în ultimii trei ani. 6 din 10 oferă hainele pe care nu le mai poartă prietenilor și familiei

Aproape trei sferturi dintre români (74%) au cumpărat haine second-hand în ultimii trei ani, iar peste jumătate au ales și produse de mobilier, electronice sau electrocasnice la mâna a doua. Datele fac parte dintr-un studiu realizat de ING Consumer Research și Ipsos în aprilie 2026, în 6 țări europene, care analizează felul în care europenii cumpără, vând și percep produsele second-hand.



Pentru români, alegerea produselor second-hand este în primul rând o decizie luată din considerente financiare. 30% spun că aleg haine la mâna a doua pentru prețul mai accesibil, iar dorința de a cheltui mai puțin este un alt motiv important. Totuși, achizițiile second-hand nu înlocuiesc neapărat produsele noi. De fapt, 36% dintre cei care spun că au cumpărat mai multe haine la mâna a doua în ultimii ani au declarat că, în aceeași perioadă, și-au crescut și cumpărăturile de articole noi.

Corina Miloș: Români caută moduri prin care să folosească mai eficient resursele pe care le au

„Studiul arată că tot mai mulți români caută moduri prin care să folosească mai eficient resursele pe care le au, fără să renunțe la lucrurile care contează pentru ei. Produsele second-hand fac parte din această schimbare. Pentru unii reprezintă o soluție prin care să economisească, pentru alții o alegere care reduce risipa. De cele mai multe ori, sunt ambele. Este un exemplu simplu de economie circulară, care pornește din gesturi de zi cu zi. În același timp, deschiderea față de programele de colectare și revânzare arată că există interes pentru modele de consum care păstrează valoarea produselor pentru mai mult timp,” declară Corina Miloș, Head of Research, ING Bank România.



Românii cumpără produse second-hand, dar nu fac compromisuri la calitate

Interesul pentru produsele second-hand este deja prezent în România și, de multe ori, crește pe măsură ce oamenii capătă încredere în această experiență de cumpărare. Dintre românii care au cumpărat astfel de produse în ultimii trei ani, 43% spun că achiziționează mai des haine second-hand pentru copii, iar 37% cumpără mai frecvent haine la mâna a doua pentru adulți. Tendința se vede și în alte categorii de produse. Chiar și când vorbim despre achiziții care presupun, de regulă, mai multă analiză, cum sunt electrocasnicele și electronicele, aproximativ 3 din 10 respondenți spun că au început să aleagă mai des variante second-hand.

Cu toate acestea, există în continuare rezerve legate de produsele second-hand. Dacă, la nivel european, mulți consumatori spun că nu cumpără astfel de produse pur și simplu pentru că nu au nevoie de ele, în România motivele țin mai ales de încredere. Pentru haine, principalele temeri sunt legate de igienă, menționată de până la 23% dintre respondenți. În cazul electronicelor și electrocasnicelor, preocupările țin mai ales de posibile defecte ascunse (23%) și de starea produsului, respectiv calitatea și gradul de uzură (17%).

60% din români oferă hainele pe care nu le mai poartă prietenilor și familiei

Economia circulară începe adesea chiar în cercul apropiat. Pentru 60% dintre români, prima opțiune atunci când nu mai poartă anumite haine este să le ofere prietenilor sau familiei. Astfel, produsele au o viață mai lungă. Europenii însă pun în medie mai mult preț pe hainele vechi și 44% dintre ei aleg să vândă hainele pe care nu le mai folosesc și apoi să le predea către puncte de colectare.

6 din 10 români apreciază programele de modă circulară

Datele arată că interesul pentru circularitate există deja. Aproape 6 din 10 români cred că programele prin care brandurile colectează și revând haine sunt o soluție bună pentru a reduce risipa. Tot aproape 6 din 10 spun că și-ar dori ca mai multe companii să lanseze astfel de programe.

Această preferință justifică și numărul tot mai mare, dar și dinamica ridicată a unor grupuri de Facebook sau offline precum Nu mai port, unde se vând și cumpără hainele nepurtate. Pentru membrii comunității, confortul de a se exprima liber prin intermediul hainelor este extrem de important.

De aceea ING Bank România i-a invitat să demonstreaze că hainele oferă inspirație atunci când avem nevoie și ne ajută să ne exprimăm libertatea, prin colecția de povești audio numită Vox Propria. Protagonistele din comunitatea „Ne purtăm viitorul (la bază, grupul Nu mai port)” demonstrează că hainele ne oferă inspirație atunci când avem nevoie și ne ajută să ne exprimăm libertatea.