Stup a devenit cel mai mare centru de interacțiune antreprenorială din țară. Cristina Sindile, BT Mic: Experiența acestui prim an este fundația solidă pe care ne propunem să creștem în continuare Stupul

La un an de la lansare, Stup a devenit cel mai mare centru de interacțiune antreprenorială din țară: 2.600 de antreprenori au accesat 3.800 de soluții de business, iar comunitatea Stup a ajuns la 14.000 de membri.

Stup este o inițiativă a Băncii Transilvania și BT Mic, un spațiu fizic (București, Calea Șerban Vodă 206-218) și online, destinat antreprenorilor, indiferent de banca la care sunt clienți, unde beneficiază de consiliere și de implementarea soluției de business potrivite.

La Stup, banca a creat infrastructura și mediul necesar conectării antreprenorilor cu furnizori de servicii și produse necesare înființării, gestionării și managementului afacerilor, și anume: BaseLinker, Danubius, D&C Conta, Ebriza, eJobs, Filip & Company, fonduri-structurale.ro, Franchwise, Gomag, Hosterion, The Yellow Creators, MiniCRM, MTH.Digital, Namirial, Prime Dash, Regina Maria, REGnet, SmartBill, Termene, ThinkOut și Weex Global.

Ce înseamnă primul an la Stup:

14.000 de membri în comunitatea Stup;

2.600 de antreprenori au accesat peste 3.800 de soluții business non-financiare și financiare;

200 de business-uri s-au născut la Stup și au accesat peste 600 soluții;

5.000 de întâlniri pentru consultanță one-to-one;

760 de soluții de business digitale au fost accesate de peste 500 de clienți;

110 business-uri au intrat în online: market place magazine online, campanii de marketing;

6.000 de antreprenori au participat la evenimente;

1.500 de afaceri mici și start-up-uri au obținut finanțare prin BT Mic.

Cristina Sindile: Experiența acestui prim an este fundația solidă pe care ne propunem să creștem în continuare Stupul

“Primul an de Stup a fost intens și frumos. Mulți antreprenori ne-au trecut pragul pentru evenimente, pentru o soluție concretă sau pur și simplu pentru o discuție despre cum pot face mai mult, mai bine în business-ul lor. Experiența acestui prim an este fundația solidă pe care ne propunem să creștem în continuare Stupul, să contribuim la dezvoltarea comunității antreprenoriale într-un mod real, util, autentic” – declară Cristina Sindile, CEO BT Mic.

Ce #SeFaceLaStup:

Business-uri, site-uri, magazine online, campanii de marketing online, se francizează afaceri, se obține semnătură electronică etc.

Sunt înființate afaceri: oricine dorește să înceapă un business, găsește la Stup tot ce are nevoie pentru a face acest pas – înregistrare la Registrul Comerțului, soluție de facturare și de contabilitate, casă de marcat etc.

Go online: pentru lansarea unei afaceri în mediul digital, antreprenorii beneficiază de consiliere și de implementarea soluției – site, magazin online, marketplace -, precum și de implementarea campaniilor de marketing online.

Sunt accesate soluții pentru rezolvarea unor nevoi reale pe care orice business îl are: contabilitate, facturare, marketing online, management cash-flow și analiză financiară, consultanță pe partea legală și accesare fonduri europene, servicii de recrutare și medicale pentru angajați etc.

Se obțin finanțări din partea BT Mic, compania de microfinanțare a Grupului Banca Transilvania.

Beneficii pentru antreprenorii care sunt membri ai comunității Stup:

Consiliere gratuită pe orice temă antreprenorială;

Fără taxă de membru;

Participare gratuită la cursuri.

Primul pas spre Stup este deschiderea unui cont pe site-ul www.stup.bancatransilvania.ro.