UniCredit Bank are depozite la termen în euro pentru companiile Micro. Antoaneta Curteanu: Le propune clienților noștri instrumente atractive de economisire

Începând din luna octombrie, clientii UniCredit Bank din categoria companii Micro beneficiază de o nouă ofertă competitivă pentru depozitele la termen constituite în euro, atât în sucursală cât și prin mijloace electronice.

Depozite în euro pentru companii Micro cu termene de 1, 3, 6 și 12 luni

Indiferent dacă depozitele sunt constituite electronic sau în sucursală, noile dobânzi aferente depozitelor la termen sunt: 3% pe an pentru depozite la 12 luni, 2,5% pe an pentru depozite la 6 luni, 2% pe an pentru depozite la 3 luni și 1,5% pe an pentru depozite la 1 lună.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit în euro este de 3.000 de euro.

Antoaneta Curteanu: Le propune clienților noștri instrumente atractive de economisire

“Rămânem în continuare consecvenți angajamentului de a le propune clienților noștri instrumente atractive de economisire. Credem că noile dobânzi oferite de UniCredit Bank pentru depozitele în euro constituite în sucursală sau prin aplicații electronice sunt argumente solide pentru clienții noștri companii Micro, preocupați de modalități simple și eficiente de a-și investi disponibilitățile financiare pe termene de până la 12 luni“, declară Antoaneta Curteanu, vicepreşedinte Executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank.

Potrivit băncii, din segmentul companiilor Micro fac parte: companii cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro, liber profesioniștii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi/asociații familiale, organizații non-profit și fundații.