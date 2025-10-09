UniCredit Bank, desemnată de Euromoney Cea mai bună Bancă în aria FX si Cea mai Bună Bancă de Cash Management din România. Andrei Bratu: ”Îi felicit pe colegii mei din aria de Cash Management al căror profesionalism și dedicare sunt remarcate de întreaga piață”

Grupul UniCredit a fost din nou recunoscut de Euromoney în cadrul prestigioasei sale ediții anuale FX Awards, precum și în cadrul Sondajului privind aria de Cash Management, cu douăsprezece victorii în total, dintre care două acordate pentru serviciile oferite clienților în România.

Euromoney a anunțat rezultatele din 2025 ale sondajelor sale de referință în rândul clienților din ariile FX și Cash Management. Distincțiile primite confirmă încă o dată poziția de lider a UniCredit pe piețele principale din ambele segmente, subliniind progresul continuu al Grupului și angajamentul său de a oferi cele mai bune soluții clienților din întreaga Europă.

În cadrul FX Awards, UniCredit a obținut un total de șase premii:

Romania’s Best FX Bank

CEE’s Best FX Bank for Client Service

Italy’s Best Bank for FX Payments

Austria’s Best FX Bank for Corporates

Czech Republic’s Best FX Bank

Hungary’s Best FX Bank

Distincțiile reflectă viziunea noastră strategică de a pune clienții în centrul atenției și de a valorifica inovația digitală, transformând-o într-un catalizator pentru creștere. UCTrader, platforma proprie de tranzacționare valutară de tip single-dealer a UniCredit, continuă să ofere o experiență fluidă, sigură și personalizabilă pentru clienții instituționali, corporații și IMM-uri.

„România este un reper în Grupul UniCredit atunci când vine vorba de zona de FX. Recunoașterea din partea Euromoney ca Best FX Bank pentru serviciile oferite clienților din România înseamnă mult pentru noi, iar rezultatele de care ne bucurăm astăzi și calitatea serviciilor pe care le oferim reflectă întocmai gradul de senioritate și implicare pe care noi, echipa Piețe Financiare și Trezorerie, îl avem. Având suportul colegiilor din Grup, oferim clienților noștri o gamă de produse completă, le suntem alături prin canale de tranzacționare adaptate nevoilor lor și avem tot ce ne trebuie pentru a continua să scriem la superlativ povestea echipei noastre în România.” a declarat Aurelian Mihăilescu, Client Risk Management & Treasury Director, UniCredit Bank.

„Acest premiu reflectă prezența noastră puternică în Europa Centrală și de Est, ce garantează că suntem acolo pentru a-i ajuta pe clienții noștri să navigheze pe piețele valutare, oferindu-le informații atunci când ei au nevoie și o execuție fără probleme, adaptată nevoilor lor în continuă evoluție. Această proximitate, combinată cu platforma noastră centralizată globală de produse, precum și investiția continuă în instrumente digitale, ne permit să oferim cele mai bune soluții. Abordarea noastră rămâne plasarea clientului în centrul a tot ceea ce facem.” a declarat Anatoly Shvedov.

În cadrul Sondajului privind aria de Cash Management (gestionarea numerarului), peste 30.000 de clienți au fost chestionați, UniCredit fiind votată drept Cea Mai Bună Bancă de Cash Management în șase țări și demonstrând puterea rețelei Grupului în Europa Centrală și de Est:

Romania

Austria

Bosnia and Herzegovina

Croatia

Slovakia

Slovenia

„Această realizare, care confirmă poziţionarea UniCredit Bank ca partener preferat în piaţa de servicii bancare de Cash Management, se datorează efortului întregii echipe de atinge excelența și a oferi excelența clienților din România. Este, în egală măsură, rezultatul investițiilor în instrumentele noastre digitale și al colaborării la nivel de Grup. Îi felicit pe colegii mei din aria de Cash Management al căror profesionalism și dedicare sunt remarcate de întreaga piață și ne consolidează statutul de bancă dedicată clienților sai”, a declarat Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Corporate UniCredit Bank.

„Suntem mândri de încrederea pe care clienții noștri continuă să ne-o acorde – și este extraordinar să vedem că în continuare suntem considerați cei mai buni din clasa noastră, în special în Europa Centrală și de Est. Aceste rezultate demonstrează soliditatea rețelei noastre, dedicarea echipelor noastre și puterea investițiilor noastre continue în canalele digitale – toate acestea fiind fundația pentru a deveni prima opțiune pentru plăți în întreaga Europă.” a adăgat Raphael Barisaac, Director Global Payments & Cash Management.