Premieră în bankingul românesc. UniCredit Bank a lansat funcționalitatea Smart Data de la Mastercard. Raluca Popescu: ”Utilizarea modulelor Smart Data permite un control facil al cheltuielilor efectuate cu cardurile business Mastercard de către angajații companiei”

UniCredit Bank anunță o nouă funcționalitate, în premieră pe piața din România – Smart Data, o soluție de management a cardurilor sale de business Mastercard, care integrează module de gestiune și de raportare a cheltuielilor efectuate cu carduri.

Smart Data este o aplicație web-based atașată cardurilor de business Mastercard, care poate fi accesată de companii în diferite moduri. Fie prin interfața web, cu drepturi de utilizator, pentru a vizualiza, a organiza cheltuielile legate de tranzacții și a exporta istoricul acestora sub formă de rapoarte personalizate. Fie prin livrarea datelor sub forma fișierelor, transmiterea automată și sigură a informațiilor financiare și a datelor îmbunătățite, ce pot fi apoi transferate către diverse sisteme de gestiune și contabilitate a cheltuielilor.

„Grupul UniCredit este permanent preocupat să vină în întâmpinarea nevoilor clienților săi, iar prin lansarea Smart Data operațiunile cu cardurile de business Mastercard vor fi gestionate de companii mult mai eficient și ușor. Dezvoltarea companiilor din România implică nevoi din ce în ce mai complexe care necesită soluții tehnice avansate. Utilizarea modulelor Smart Data permite un control facil al cheltuielilor efectuate cu cardurile business Mastercard de către angajații companiei, reducând costurile operaționale ale companiei, facilitând dezvoltarea afacerilor”, a spus Raluca Popescu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate & Invesment Banking, UniCredit Bank.

„Mastercard Smart Data este sistemul nostru web-based de management al cheltuielilor, care le oferă companiilor o suită de instrumente pentru a organiza, consolida, analiza și administra cu ușurință volume mari de date financiare. Clienții pot urmări toate tranzacțiile, au acces la date concrete despre furnizori, taxe și alte tipuri de cheltuieli, pot alege șabloane de lucru personalizate, filtre avansate și pot să genereze rapoarte. Oferind o mai bună vizibilitate și un control mai mare asupra cheltuielilor companiei, Smart Data susține transformarea plăților digitale și managementul capitalului de lucru”, a declarat Elena Dincă, Head of Sales for Financial Institutions, Merchants and Government Segments, Mastercard.