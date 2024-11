Schimbare în conducerea UniCredit Leasing, prima companie de leasing din România. Roxana Bujor: Vom continua să fim aproape de clienții noștri, cu soluții rapide, concrete și complete

Roxana Bujor, Director pentru Corporații Mici în UniCredit Bank va prelua funcția de Chief Executive Officer și va conduce UniCredit Leasing, începând cu 1 Decembrie 2024.

Danielei Bodîrcă își încheie al doilea mandat la conducerea UniCredit Leasing pe 30 noiembrie 2024, precizează instituția financiară.

Daniela Bodîrcă are o experiență de peste 26 de ani în industria financiar-bancară, din care 16 ani în cadrul UniCredit România. Timp de 10 ani a ocupat funcția de Vicepreședinte Executiv al Diviziei de Risc și Membru al Directoratului UniCredit Bank România, având responsabilități extinse și ca membru în Consiliul de Supraveghere și în Comitetul de Audit ale UniCredit Leasing și UniCredit Consumer Financing.

În 2019 Daniela a preluat rolul de CEO și Președinte al Directoratului UniCredit Leasing Corporation, cu responsabilități manageriale extinse și pentru UniCredit Leasing Fleet Management și UniCredit Insurance Broker. În prezent este la al 3-lea mandat de președinte al Asociației Societăților Financiare – ALB România.

Daniela Bodîrcă: A fost o călătorie extraordinară cu multe oportunități și provocări

“Sunt extrem de onorată și adresez mulțumiri pentru încrederea primită atât în cadrul Grupului UniCredit, prin rolurile încredințate, cât și în cadrul ALB România. Experiența UniCredit România a fost o călătorie extraordinară cu multe oportunități și provocări în care am avut alături oameni valoroși, împreună cu care am făcut performanță, am depășit obstacole și am evoluat.

Un element esențial în acest parcurs au fost clienții și partenerii noștri, cărora le adresez mulțumiri, întrucât încrederea și respectul lor ne-au motivat să ne depășim, an de an, limitele. Viziunea și angajamentul nostru față de excelență continuă să fie un pilon solid al companiei, iar echipa UniCredit ramâne dedicată clienților și partenerilor săi. Mulțumesc și mult succes tuturor!”, a declarat Daniela Bodîrcă.

Roxana Bujor are o experiență de 20 de ani în domeniul bancar

Cu o experiență de 20 de ani în domeniul bancar, Roxana Bujor s-a alăturat echipei UniCredit în 2008 și a dobândit o experiență bogată și diversă în Corporate Banking. Roxana, împreună cu echipa ei, a creat oportunități valoroase pentru bancă și clienții săi prin servicii și soluții de calitate, contribuind la menținerea poziției de vârf a UniCredit Bank în Corporate Banking. Cu experiența ei bogată în UniCredit, Roxana va stimula inovația și sinergiile în echipele de Leasing și Corporate pentru a dezvolta în continuare activitatea de leasing.

Roxana Bujor: Vom continua să fim aproape de clienții noștri, cu soluții rapide, concrete și complete

„O nouă provocare începe acum pentru mine la UniCredit Leasing, unde mă voi alătura unei echipe de profesioniști, chiar cei care, de-a lungul anilor, au stabilit noi standarde de performanță pe piața de leasing. Vom continua să fim aproape de clienții noștri, cu soluții rapide, concrete și complete, facilitând accesul sporit la expertiza și oferta variată de produse și servicii oferite de Grupul UniCredit. Sunt încrezatoare în echipa noastră și în capacitatea de a crește în continuare!”, a spus Roxana Bujor.

UniCredit Leasing este compania de leasing #1 din România, după active.