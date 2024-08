Veniturile ING Bank România au crescut cu 9,6% în primul semestru. Mihaela Bîtu: Suntem singura bancă care a reușit performanța de a ajunge la o cotă de piață de peste 10% doar prin dezvoltare organică

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior. Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de credite acordate au fost principalii vectori ai performanței din primele șase luni ale anului în care ING Bank România aniversează 30 de ani de activitate pe plan local.

Activele ING Bank România s-au majorat cu 19,6% în primele șase luni din 2024 și au ajuns la valoarea de 75,5 mld. lei.

Mihaela Bîtu: ING numără 1,85 milioane clienți activi și ne propunem să continuăm

ING Bank România a obținut rezultate financiare și comerciale solide în primul semestru din 2024. În primul rând, ne bucură faptul că numărul de clienți ai băncii noastre este în continuă creștere, ceea ce arată faptul că abordarea noastră axată pe experiența clienților și inovație rămâne relevantă și atractivă. Am depășit numărul de 1,85 milioane clienți activi și ne propunem să continuăm să dezvoltăm portfoliul de clienți, atât persoane fizice cât și juridice.

Susținem în mod activ și constant mediul de afaceri românesc, iar un bun exemplu foarte vizibil în acest an este finanțarea de 150 milioane de euro acordată operatorului de telecomunicații Digi, un client cu care avem o lungă relație de parterneriat, și pentru care am intermediat în ultimii 10 ani finanțări de peste 3 miliarde de euro.

Anul 2024 marchează aniversarea a 30 de ani de activitate ai ING pe piața bancară românească, perioada în care am contribuit la dezvoltarea sistemului bancar și la bunul mers al afacerilor clienților noștri. Suntem singura bancă activă în România care a reușit performanța de a ajunge la o cotă de piață de peste 10% în totalul creditelor acordate și depozitelor atrase, doar prin dezvoltare organică. Acest succes ne face să fim mândri de trecutul nostru, dar ne ambiționează să continuăm să ne dezvoltăm și pe viitor, beneficiind totodată de sprijinul constant al grupului ING. – Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank România.

Valoarea depozitelor a ajuns la 64,9 miliarde de lei

În primul semestru din 2024 s-a remarcat un ritm dublu de creștere a depozitelor atrase prin comparație cu creșterea portofoliului de credite, pe fondul inflației și a ratelor de dobândă relativ ridicate. Această tendință este normală, având în vedere așteptările pieței privind reducerea dobânzii de politică monetară, lucru pe care BNR de altfel l-a realizat în luna iulie (de la 6,75% la 6,5% pe an). Astfel, valoarea depozitelor atrase de la clienți a ajuns la 64,9 miliarde de lei (în creștere cu 19,5% față de perioada similară din 2023), în timp ce portofoliul creditelor brute a ajuns la 41,1 miliarde de lei (+9% față de semestrul I al anului 2023).

Philipp Gamauf: Profitul înainte de impozitare a înregistrat o ușoară scădere pe fondul introducerii taxei pe cifra de afaceri

Am început încă un an cu rezultate îmbunătățite în mod semnificativ, ceea ce ne confirmă încrederea continuă pe care clienții noștri o au în noi. Veniturile au crescut cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului precedent, susținute de o creștere comercială robustă. Cu toate că gestiunea prudentă a riscurilor a fost o prioritate, costul riscului a crescut cu 17 milioane lei / an pe an, datorită unei politici de provizionare ce ne confirmă în mod continuu calitatea solidă a activelor. Profitul înainte de impozitare a înregistrat o ușoară scădere pe fondul introducerii taxei pe cifra de afaceri, fără de care am fi arătat de asemenea o creștere, a firma Philipp Gamauf, CFO, ING Bank România.

Noi pași, aceeași direcție: sustenabilitate

ING Bank România a oferit noi împrumuturi pentru a sprijini tranziția către economia verde, oferind credite cu discount-uri eco pentru persoane fizice în valoare de 78 de milioane de euro în perioada ianuarie- iunie 2024, depășind valoarea totală acordată în 2023 (de 67 de milioane de euro). Creditele cu componente de sustenabilitate acordate companiilor au ajuns la valoarea de 727 milioane de euro (credite sindicalizate și bilaterale pentru Companii mari), respectiv 19,6 milioane euro (tranzacții sustenabile cu clienți Business Banking).

Deciziile financiare sustenabile se iau atunci când oamenii sunt bine informați. De aceea, în ultimul an, peste 110.000 clienți au făcut alegeri mai sănătoase financiar în urma recomandărilor primite de la ING. De anul acesta, instrumentul Statistici din Home’Bank le arată clienților cum să își gestioneze mai eficient bugetul personal, în timp ce produsul ING Together, care permite accesul la același cont curent unui număr de până la 4 persoane, aduce transparență și eficiență în managementul bugetelor comune.

Și pentru că există o nevoie tot mai mare a cuplurilor de a-și planifica mai eficient bugetul comun, ING oferă partenerilor de viață posibilitatea de a accesa sesiuni gratuite de coaching financiar și pot totodată viziona interviurile cu experții în educație financiară în cadrul campaniei Echilibristică Financiară.

Antreprenoriatul feminin susține sustenabilitatea economică și socială și joacă un rol esențial în modelarea unui viitor durabil. Prin urmare, în luna aprilie, ING Bank România și Visa au dat startul programului de mentorat și coaching She’s Next, la care s-au înscris 1.030 de antreprenoare, numărul de aplicații depășind așteptările cu 42%.

Interesul crescut pentru aceste sesiuni a venit cu precădere din partea clientelor ING Business Banking, care au generat 70% din totalul aplicațiilor. Programul va continua până în noiembrie, când vor avea loc pitch-ul și gala de decernare a celor 3 premii în valoare de câte 10.000 de euro fiecare.

O altă premieră anul acesta a fost parteneriatul cu Ethical Media Alliance, un proiect non-profit care susține startupurile jurnalistice ce produc informații de interes public și conținut cu impact social pozitiv. Realizată într-o manieră inedită, cu o campanie în care ING și trupa Vunk au aniversat 30 de ani de activitate prin lansarea piesei Un sărut sărat și-un răsărit, scopul acestei inițiative este de a crea un cadru în care investițiile media să fie realizate pe criterii etice, se mai arată în comunicatul de presă.

Reamintim că în primul trimestru din 2024, ING Bank România a obţinut un profit net de 347 milioane de lei, în creştere cu 1% comparativ cu perioada similară a anului trecut. În primele trei luni, banca a raportat venituri de 877 milioane lei şi active totale de 71,4 miliarde lei, în creştere cu 11,3%, respectiv cu 14,1% faţă de aceeaşi perioadă din 2023.