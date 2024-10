În ZBOR spre România de mâine! BCR validează și dă glas, în mod curajos, aspirațiilor generației Z, prin lansarea unui ecosistem dedicat tinerilor. Sergiu Manea: ”Prin acest proiect, BCR investește și susține tinerii, oferindu-le instrumentele necesare pentru a se dezvolta și a-și atinge potențialul”

BCR a lansat ZBOR, cel mai extins ecosistem dedicat tinerilor din România, care include o serie de hub-uri, o curriculă de educație non-formală pentru cei cu vârste între 14-25 de ani, un program de mentorat, competiții dedicate și o platformă online, care va fi disponibilă în curând și va pregăti tinerii pentru job-urile viitorului.

În anul 2024, Ploiești este Capitala a Tineretului din România. Tinerii sunt prezentul și viitorul, însă viitorul este scris de ei, chiar astăzi

Prezentă la deschiderea hub-ului de la Ploiești, am descoperit un spațiu sigur și creativ dedicat tinerilor, menit să-i ajute în dezvoltare personală, profesională și socială. Am văzut că în Zbor ideile circulă fără bariere sau temeri, iar tinerii sunt încurajați să viseze și să dea glas fără rețineri aspirațiilor proprii. Am constatat că pun accent pe dezvoltare, colaborare, dar mai ales pe implicare în comunitate. Vorbind despre viitor, am realizat că tinerii de astăzi vin cu o imensă curiozitate și încredere că pot găsi în comunitate mentori și soluții pentru ei. Desigur, au anxietăți legate de ce urmează, ce șanse au, însă sunt deschiși să vorbească despre asta, să evolueze. Iar acum au și un mare ajutor!

ZBOR, o platformă de educație informală, mentorat și coaching pentru tinerii din comunitate

Implicarea în comunitate, cu focus pe investiția în educație și viitorul tinerilor poate însemna un viitor plin de încredere pentru tinerii din România. Iar BCR introduce conceptul de spațiu terțiar, un loc sigur și incluziv între școală și acasă, unde tinerii pot să socializeze, să colaboreze și să acceseze resurse de învățare și dezvoltare personală.

Ionuț Stanimir, BCR: În 3 luni de pilot, sunt 10.000 de tineri care au trecut prin hub-uri

„La fel cum Școala de Bani a început cu 2.000 de oameni, în primul an, apoi 3.000, etc., și am ajuns la 600.000 , cam așa gândim că se va întâmpla și cu hub-urile destinate tinerilor. În 3 luni de pilot, sunt 10.000 de tineri care au trecut prin hub-uri și vorbim de luni de vară. Ne dorim să ajungem la 500.000 de tineri pe an în 3 ani de zile”, a declarat Ionut Stanimir, Director de Marketing & Comunicare în Banca Comercială Română, prezent la Ploiești.

Ambiția BCR – un hub în fiecare judet

Acesta spune că ideal ar fi să existe cel puțin un hub în fiecare județ al României. „Dacă vom ajunge la asta bine, dacă nu – țintește către stele și vei ajunge pe lună. Este o ambiție pe care o avem și ea a pornit de la feedbackul extraordiar.

Stanimir: Oamenii descoperă că nu avem o generație scroll

”Oamenii descoperă că nu avem o generație scroll. Descoperă o generație foarte matură, foarte așezată, foarte clară cu prioritățile, o generație de „doer” și cred că asta impresionează pe toată lumea.

Avem în spate o structură de workshopuri, care se concentrează pe 5 curricule – educatie financiară, antreprenorială, introducere în economia digitală și inteligența artificală, sustenabilitate și dezvoltare personală, cu focus pe adaptare la schimbare și stress management.

Încercăm să dezvoltăm o platformă de life skills, care va presupune că orice tânăr care intră în comunitatea Zbor să aibă la dispoziție un navigator de carieră astfel încât să poată să acceseze oportunitățile de intership, de job-uri, cursuri online, oportunități de a merge la evenimente, de a urmări un parcurs de dezvoltare personală.

Și ca să-i dăm un stimul, odată pe an vom avea o competitie care va pune la bătaie resurse de bani pentru proiecte de schimbare socială – dacă sunt antreprenoriat social, investiție în mediu, sau sunt investiție în educație – este doar optiunea lor. Ei au un spațiu, au o platformă, au deschiderea și vor avea bani la dispoziție. Arunc mănușa către ei si le spun – Zborul e al vostru!”, a punctat Ionuț Stanimir, Director de Marketing & Comunicare BCR.

Sergiu Manea: BCR investește și susține tinerii, oferindu-le instrumentele necesare pentru a se dezvolta și a-și atinge potențialul

„ZBOR este un proiect gândit cu și pentru tineri, care s-a consolidat prin valorile noii generații: respect, onestitate și responsabilitate. Este un spațiu de explorat, fizic și online, unde tinerii colaborează și învață că munca fiecăruia se leagă de-a celorlalți pentru a aduce plus valoare în comunitate. Suntem prezenți în șapte orașe, în Constanța, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ploiești, Târgu Jiu și Baia Mare, iar obiectivul pentru anul viitor este să dublăm rețeaua hub-urilor ZBOR pentru a răspunde cât mai bine nevoilor locale. Prin acest proiect, BCR investește și susține tinerii, oferindu-le instrumentele necesare pentru a se dezvolta și a-și atinge potențialul. Pentru ca România să devină pentru ei prima si cea mai bună opțiune când se gândesc la viitorul lor”,a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Hub-urile ZBOR au fost gândite împreună cu tinerii din România, având la bază acceptarea, bunătatea, libertatea de exprimare și promovarea interacțiunii sociale.

Investiția în dezvoltarea huburilor locale ZBOR se ridică la peste 2 milioane de euro și include șapte spații de explorat, create împreună cu o rețea extinsă de ONG-uri locale, din zona de tineret și inovare socială.

️➡️ ZBOR Constanța, dezvoltat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret (FONT), situat pe Bdul Regina Elisabeta, 2A, Constanța;

➡️ ZBOR Iași, dezvoltat cu Fab Lab Iași, situat pe str. Grigore Ureche, nr. 18, Iași;

➡️ ZBOR Cluj-Napoca, dezvoltat cu Federația Tinerilor din Cluj, situat pe str. Episcop Ioan Bob, nr. 12, Cluj;

➡️ ZBOR Brașov, creat cu Asociația Kastel, situat pe str. Mureșenilor, nr. 27, Brașov;

➡️ ZBOR Ploiești, creat cu Asociația Eurospirit situat pe str. Nicolae Simache, nr. 4, Ploiești;

➡️ ZBOR Târgu Jiu, creat cu Federația Start. Spațiul urmează să fie deschis în luna noiembrie;

➡️ ZBOR Baia Mare, creat cu Asociația D.E.I.S. Spațiul urmează să fie deschis până la finalul anului.

De ce este nevoie de ZBOR?

Pentru a răspunde la întrebarea De ce este nevoie de ZBOR?, BCR a inițiat un studiu calitativ și cantitativ desfășurat alături de Cult Market Research.

Oportunitățile pentru tineri: între ambiție și lipsa accesului

În timp ce peste trei sferturi dintre tinerii români consideră dezvoltarea personală (76%) și profesională (71%) o prioritate, doar 37% identifică asemenea oportunități în România, respectiv doar 34% în comunitățile din care fac parte. Acest decalaj între dorința și nevoile tinerilor de creștere și accesul limitat la resurse sau contexte de dezvoltare conduce la o incertitudine a viitorului în localitatea lor, aceasta fiind principala sursa de anxietate pentru 59% dintre tineri.

De asemenea, peste 42% sunt nemulțumiți de lipsa oportunităților și 59% intenționează să plece din orașul natal, dintre care 62% pentru a avea acces la joburi mai bune.

ZBOR spațiu de explorare și mindset de generație

ZBOR este un ecosistem extins de dezvoltare, cu acces liber și gratuit pentru toți tinerii cu vârste între 14-25 ani, care include:

➡️ Hub-urile ZBOR, spații de explorare dedicate tinerilor. O rețea de spații fizice, creative și sigure, aflate în centrele orașelor, în spații noi amenajate, create pentru dezvoltarea personală, profesională și socială a noilor generații. Un loc unde orice tânăr poate accesa în mod gratuit și liber resurse de educație informală și dezvoltare personală, de mentorat și coaching, indiferent de pasiunile, școala și parcursul educațional pe care îl urmează.

➡️ Curriculă educațională extinsă, bazată pe competențe de viață. Curricula este accesibilă în cadrul hub-urilor ZBOR, fiind structurată pe cinci piloni esențiali pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor: educație financiară, antreprenoriat, sustenabilitate, competențe digitale și dezvoltare personală.

➡️ Platformă online, disponibilă la nivel național începând cu luna noiembrie, pentru toți tinerii din România. O platformă educațională și de orientare în carieră, dezvoltată de Jobful, care va facilita asocierea de resurse și oportunități, conectând tinerii utilizatorii cu mediul de afaceri prin programe de internship, anunțuri de job-uri și mentorat profesional. Astfel, utilizatorii platformei vor avea acces la instrumentele necesare pentru a-și construi cariere solide și a se adapta la provocările și tendințele pieței muncii.

➡️ Competiții de antreprenoriat și de implicare în comunitate, pe care BCR, alături de rețeaua de parteneri le vor organiza constant în hub-urile ZBOR, prin care tinerii vor putea propune soluții la provocările și problemele identificate în comunitate, de la lipsa spațiilor verzi, la facilități pentru tineri și oportunități de voluntariat sau dezvoltare profesională.