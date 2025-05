Raiffeisen Bank România a făcut un profit de 418 milioane de lei în primul trimestru din 2025 și a ajuns la active de 84,8 miliarde de lei. Zdenek Romanek: ”Am început anul cu un trimestru de rezultate remarcabile”

Raiffeisen Bank continuă strategia de creștere și în 2025, cu rezultate financiare solide în primul trimestru, la care au contribuit toate liniile de business. Progresul din primele trei luni reflectă abordarea eficientă a planificării financiare cu ajutorul soluției inovatoare SMART FINANCE. La evoluțiile pozitive și-au adus aportul și îmbunătățirile din zona serviciilor bancare digitale, care au atras creșteri de 35% ale numărului de clienți noi comparativ cu primul trimestru din 2024, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În linie cu viziunea de a ajuta cât mai mulți clienți să obțină o sănătate financiară solidă, a continuat și digitalizarea produselor de planificare financiară (fonduri și planuri de investiții, pensie facultativă, asigurări de viață). Odată cu lansarea fluxului digital de înrolare în Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, au fost introduse și noi funcționalități de vizualizare și administrare a acestuia în aplicația de Mobile Banking Smart Mobile, atât pentru noii clienți cât și pentru cei existenți. Clienții își pot vizualiza soldul actualizat, istoricul contribuțiilor din ultimul an, pot afla informații despre randamentul obținut din sumele investite și detalii despre unitățile de fond deținute. Aplicația permite ajustarea valorii contribuțiilor lunare, totodată oferind transparență totală asupra costurilor asociate fondului de pensii.

Depozite: +20%, sold de credite: +11%

În primele trei luni ale anului, depozitele (66,99 miliarde RON) au menținut ritmul de consolidare, cu o creștere de 20% comparativ cu același interval din anul anterior. Evoluția se datorează contribuțiilor din toate segmentele de clienți, cu depozitele persoanelor fizice crescând cu 14% și cele ale clienților persoane juridice avansând cu 30%. Această performanță demonstrează încrederea clienților în stabilitatea și atractivitatea produselor de economisire oferite de Raiffeisen Bank în România.

Soldul creditelor (43,96 miliarde RON), acordate clienților a înregistrat o creștere de 11% față de anul anterior, susținută de o activitate de creditare remarcabilă pe toate segmentele și produsele principale. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, soldul creditelor acordate persoanelor fizice a crescut cu 9% beneficiind de oferte de preț atractive și de volume record ale noilor împrumuturi, iar segmentul corporații a înregistrat o creștere semnificativă de 16%.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 5% față de anul anterior, reflectând investițiile în îmbunătățirea serviciilor pentru clienți. Această creștere a fost impulsionată în principal de majorările salariale și beneficiile oferite angajaților. Creșterea veniturilor, controlul atent al costurilor operaționale și menținerea unui profil de risc bun rămân puncte forte ale activității Raiffeisen Bank care încheie T1 2025 cu active totale de 84,8 miliarde RON, un avans de 18% față primul trimestru al anului anterior, și o performanță financiară solidă susținută de un profit net în valoare 418 milioane RON (+7% față de anul anterior).

”Am început anul cu un trimestru de rezultate remarcabile. Planurile noastre de digitalizare și simplificare a operațiunilor merg mai departe și continuăm dinamica din ultimii 2 ani de la lansarea strategiei Banking 1:1. Ne bazăm pe soluția SMART FINANCE care ne plasează într-o poziție de lider și ne susține viziunea de a democratiza consilierea financiară pentru toți românii. Continuăm să ne adaptăm ofertele, poziționându-ne ca primă alegere pentru clienții care caută un partener de încredere în sfera planificării financiare.” – Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

+35% mai mulți clienți noi în T1 2025 comparativ cu T1 2024

Comparativ cu perioada similară a anului 2024, cu 35% mai multe persoane fizice au ales sa devină clienți ai băncii în primul trimestru al anului curent, cu un ritm în continuă creștere de la lună la lună. Totodată, soluția digitală a băncii de înrolare la distanță, care permite deschiderea unui cont curent oricând și de oriunde, chiar din confortul propriei locuințe, simplu și rapid, a fost adoptată de peste 4 ori mai multe persoane în T1 2025 comparativ cu T1 2024.

În martie, Raiffeisen Bank a lansat o nouă funcționalitate pentru clienții noi de card de credit: imediat ce limita de card de credit este aprobată și acordată, cardul este disponibil în aplicația Smart Mobile și poate fi înrolat în aplicațiile de plată cu telefonul sau utilizat pentru plățile la comercianți online, clienții putând astfel să aibă acces imediat la limita acordată de bancă.

În ceea ce privește plățile digitale cu telefonul sau ceasul și în T1 2025, volumul și numărul acestor tranzacții a crescut cu peste 66%, respectiv 69%, versus aceeași perioadă a anului anterior, confirmând interesul crescut al clienților pentru servicii digitale. Smart Market, aplicația de loializare a băncii, reunește peste 1 milion de utilizatori care beneficiază de oferte de la partenerii din aplicație, dar și de oferte la produsele băncii.

Susținere pentru economia reală

În primul trimestru al anului, soldul total al creditelor IMM a rămas aproximativ constant comparativ cu 2024, iar stocul de depozite atrase de la clienți a avut o creștere de 15% an la an. Aproape 109.000 de clienți IMM folosesc activ Noul Raiffeisen Online IMM și aplicația mobilă Smart Business, beneficiind de noi funcționalități utile. De asemenea, noua platformă digitală de înrolare a noilor clienți IMM, lansată la finalul anului 2024, atrage constant noi clienți, care își pot deschide pachete de cont curent IMM, exclusiv digital, în mai puțin de 30 de minute.

Rata de adopție a soluției de acceptare a plăților cu cardul prin aplicația RaiPOS a atins 42% în rândul clienților IMM, iar tranzacționarea cu cardurile business continuă să înregistreze o evoluție pozitivă de la an la an. Programul factory by Raiffeisen Bank, lansat în urmă cu 8 ani, dedicat antreprenorilor români la început de drum, continuă și anul acesta cu un număr susținut de înscrieri. De la lansare până în prezent, finanțările acordate au depășit 32 milioane de euro.

MoonShotX, primul proiect de scalare dedicat companiilor mid-corporate din România, dezvoltat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu InnovX, a continuat, ajungând în etapa de internaționalizare. Prima destinație a fost Viena, unde antreprenorii din proiect s-au întâlnit cu experți din Raiffeisen Bank International și firma de avocatură DLA Piper, având posibilitatea să-și prezinte business-ul în fața a zeci de potențiali clienți și investitori. Aceasta a fost prima sesiune internațională dintre cele programate anul acesta în cadrul MoonShotX. Următoarele sesiuni vor avea loc în Statele Unite și Marea Britanie.

Raiffeisen Asset Management: active de peste 1,1 miliarde euro

Cu toate că în primul trimestru performanța piețelor financiare a fost afectată de incertitudinile de la nivel local și global, performanța fondurilor de învestiții administrate de Raiffeisen Asset Management a fost, în vasta lor majoritate, pozitivă, ajutată și de poziționarea dinamică din această perioadă.

Activele administrate în cele 13 fonduri de investiții și in fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare depășesc 1,1 miliarde de euro. La finalul T1, Raiffeisen Asset Management administra activele a aproximativ 118.000 de investitori în fondurile de investiții și a 108.000 de participanți în Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, ambele valori în creștere accelerată.

Raiffeisen Private Banking: a treia ofertă de certificate emise de RBI, finalizată cu succes

Raiffeisen Private Banking, reconfirmată cu statutul Romania’s Best International Private Bank la Euromoney Global Private Banking Awards 2025, desemnată, de asemenea, Romania’s Best for Sustainability, a încheiat, cu succes, în martie 2025, a treia ofertă de certificate emise de Raiffeisen Bank International. Certificatele s-au bucurat de un mare succes printre clienții Private Banking și Premium Invest. În T1 2025, Raiffeisen Private Banking a atras peste 12 milioane euro în emisiuni de capital protejat și certificate express, care urmăresc evoluția pieței de acțiuni din Statele Unite, axate pe sectoarele de Tehnologie și Energie.

Pe zona principalelor categorii de active finanțate, Raiffeisen Leasing a înregistrat creșteri în segmentul vehiculelor: camioane destinate transportului intern și internațional, autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Strategia de vânzări a continuat să sprijine finanțarea activelor „verzi” – mașini și echipamente electrice. Tabloul finanțărilor de echipamente a demonstrat tendința de adoptare a tehnologiilor prietenoase cu mediul și s-a orientat către echipamentele eficiente energetic, utilaje electrice (încărcătoare, manipulatoare telescopice) și panouri fotovoltaice.

Rata creditelor neperformante s-a menținut la un nivel redus, evidențiind stabilitatea portofoliului de finanțări acordate. Raiffeisen Leasing a continuat, de asemenea, să înregistreze creșteri ale numărul de clienți activi.

Cardul Galben continuă să facă bine

În primul trimestru din 2025, au continuat să intre în circulație tot mai multe carduri galbene. În 2024, Raiffeisen Bank a lansat, în premieră, în România, Cardul Galben Care Face Bine, o inițiativă care duce la un nou nivel implicarea băncii în susținerea cauzelor cu impact pozitiv în comunitate. Pentru fiecare tranzacție la POS sau online făcută de clienți cu noul card galben de debit în lei, indiferent de sumă, Raiffeisen Bank donează în contul Asociației Dăruiește Viață, suplimentar față de susținerea în valoare de 1 milion de euro acordată în 2024.