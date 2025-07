Banca Transilvania stabilește un nou record: 1,5 miliarde lei în prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei listată la BVB. Omer Tetik: „Prin această emisiune diversificăm opțiunile de investiții și susținem inițiative sustenabile, cu impact direct în economie și comunitate.”

Banca Transilvania (TLV) a listat astăzi la Bursa de Valori București prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, în valoare de 1,5 miliarde de lei, marcând astfel cea mai mare emisiune bancară de acest tip de pe piața locală.

Banca Transilvania (BT, simbol bursier: TLV), companie listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 1997 si lider al pietei bancare din Romania, listeaza astazi la BVB o emisiune de obligatiuni sustenabile, in valoare de 1,5 miliarde de lei. Obligatiunile vor avea simbolul bursier TLV32. Este prima emisiune in lei a bancii, listata la Bursa, care marcheaza, datorita valorii si tipului emisiunii de obligatiuni, un record pe piata bancara romaneasca.

Emisiunea de obligatiuni listata astazi consta in 2.500 de obligatiuni corporative, sustenabile, eligibile (in linie cu cerintele MREL), nepreferentiale, cu valoarea nominala de 600.000 de lei, avand scadenta in anul 2032 si o dobanda anuala de 8,875%.

Anterior, Banca Transilvania a listat la BVB alte doua emisiuni de obligatiuni in euro. Prima dintre ele in anul 2018, in valoare de 285 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV28E, cu scadenta in anul 2028. A doua emisiune a fost listata in anul 2023, in valoare de 200 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV33E, cu scadenta in anul 2033.

Omer Tetik: Prin această emisiune diversificăm opțiunile de investiții și susținem inițiative sustenabile, cu impact direct în economie și comunitate

“Prin aceasta emisiune de obligatiuni diversificam optiunile de investitii pentru investitorii locali prin intermediul bursei. Cine alege sa investeasca sustine atat cresterea BT, cat si initiative sustenabile, cu impact imediat in comunitate si economie. Ne bucuram sa contribuim constant la dezvoltarea pietei de capital, pentru a fi un exemplu pentru companiile care aleg BVB pentru a-si finanta activitatea si pentru a prospera”, a declarat Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Remus Vulpescu: Emisiunea a obtinut un rating Investment Grade de la agentia Fitch

“Suntem recunoscatori Bancii Transilvania pentru contributia la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Aceasta emisiune a fost intampinata cu un entuziasm remarcabil din partea investitorilor locali si internationali, confirmand ca piata romaneasca de capital castiga vizibilitate si credibilitate pe scena financiara internationala. Emisiunea a obtinut un rating Investment Grade de la agentia Fitch, care plaseaza aceste obligatiuni in categoria investitiilor sigure, la acelasi nivel cu ratingul suveran al Romaniei.

De-a lungul celor aproape trei decenii de prezenta pe bursa, Banca Transilvania a folosit cu succes mecanismele puse la dispozitie de piata de capital si a inregistrat performante notabile, capitalizarea companiei atingand recent o valoare record de peste 30 de miliarde de lei. Parteneriatul special dintre Bursa de Valori Bucuresti si Banca Transilvania demonstreaza ca, prin colaborare sustinuta, prin viziune strategica si prin respectarea standardelor internationale, companiile romanesti pot accesa cu succes pietele de capital pentru dezvoltare sustenabila”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.

Bani pentru finanțarea proiectelor durabile

Suma atrasa in urma emisiunii de obligatiuni va fi folosita de catre de Banca Transilvania pentru finantarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finantare sustenabila. Emisiunea de obligatiuni a fost realizata prin intermediul BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania.

Cum s-a scris povestea BT pe piața de capital

BT este unul dintre exemplele de companii de succes listate la BVB, demonstrand o capacitate de generare a randamentului peste indicele principal al pietei de capital din Romania. Este prima banca romaneasca listata la Bursa, pe Piata Reglementata, in octombrie 1997, la doi ani dupa redeschiderea Bursei din anul 1995 si de atunci a crescut considerabil.

In cei 28 de ani de prezenta la bursa locala, capitalizarea bursiera a bancii a crescut de aproape 1.000 de ori, ajungand astazi la o valoare de peste 30 de miliarde de lei, maxim istoric. Totodata, Banca Transilvania a distribuit de la listare pana in prezent dividende brute in valoare de 8,3 miliarde lei. In aceasta perioada, principalul indice al BVB, indicele BET, in cadrul caruia Banca Transilvania are cea mai mare pondere (20%), s-a apreciat de 19,4 ori.

BT a fost, multi ani la rand, cea mai tranzactionata actiune de la BVB. Pe parcursul anului 2024, investitorii au tranzactionat actiuni ale companiei in valoare de 2.957.265.484 miliarde lei si si-a adjudecat astfel titlul de „Cea mai tranzactionata actiune pe piata reglementata a BVB in 2024”.

Banca Transilvania face parte din indicele BET inca din anul 2000 si este inclusa, in acelasi timp, si in alti indici relevanti pentru piata de capital din Romania, BET-XT, BET-BK, ROTX, BET-EF si BETPlus, respectiv in indicii de randament total ai BVB.

De asemenea, BT s-a numarat printre primii emitenti care au indeplinit criteriile pentru a fi inclusa in indicii FTSE Global All Cap in anul 2020, odata cu promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. La acea vreme, contributia Bancii Transilvania a fost decisiva in promovarea intregii piete de capital catre o noua categorie de investitori de proportii.

Actiunile bancii sunt, de asemenea, incluse in indicii furnizorului global de indici MSCI si ne asteptam sa aiba un rol determinant pentru obtinerea promovarii la categoria pietelor emergente si din partea MSCI, promovare care va amplifica imaginea Romaniei pe harta financiara internationala si va deschide calea spre capitaluri de peste o mie de miliarde de dolari la nivel global.

Din Cluj în top: istoria pe scurt a BT

Banca Transilvania este banca universala, acopera toate segmentele de clienti si liniile de business in sectorul financiar. Are 23% cota de piata, circa 5 milioane de clienti, peste 10.000 de angajati, solutii de online banking si 530 de sedii in 180 de localitati. Dincolo de banking, strategia BT este sa aiba impact pozitiv in Romania – pentru oameni, business si mediu.

Cu această listare, BT reconfirmă poziția sa de lider nu doar în banking, ci și în inovația financiară și sustenabilă. Este un semnal puternic către mediul de afaceri și investitori: piața de capital din România devine un canal tot mai relevant pentru finanțare verde și dezvoltare responsabilă.