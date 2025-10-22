Studiu ING. „Vocea lumii” și curajul de a fi tu însuți: jumătate dintre români au fost descurajați când au ales o meserie sau o afacere

Unul din doi români s-a gândit la părerea altora, a simțit presiune și lipsă de sprijin sau a fost descurajat de cei din jur atunci când a luat decizii legate de profesia pe care să o aleagă. Vocea lumii are un impact în alegerile importante din viață și poate să se manifeste într-un mod pozitiv sau negativ, potrivit unui studiu Unlock Research realizat pentru ING Bank România în luna octombrie 2025.

ING a lansat platforma Liber să tot fii”

Rezultatele studiului vin în contextul lansării platformei de brand „Liber să tot fii”, un manifest pentru libertatea de a trăi fără teama de judecata celorlalți, o campanie care își propune să încurajeze și mai mulți oameni să facă alegeri aliniate propriilor aspirații.

Mulți români aleg să își urmeze propria voce

În ciuda impactului vocii lumii, mulți români aleg să își urmeze propria cale sau să își păstreze neutralitatea față de opiniile celorlalți. 42% dintre români declară că au luat propriile decizii atunci când și-au ales profesia, în timp ce, în cazul antreprenoriatului, doar 38% nu au ținut cont de părerile celor din jur.

Studiul despre Vocea Lumii/ Vocea Interioară a fost realizat de Unlock Research pentru ING Bank România în luna octombrie 2025, pe un eșantion de 800 de respondenți, reprezentativ pentru populația urbană a României cu vârsta între 18 și 55 de ani.

Unul din doi români nu a avut parte de sprijin atunci când și-a dorit să devină antreprenor.

Jumătate dintre românii care și-au dorit să devină antreprenori nu au primit sprijin sau au ținut cont de opiniile altora. Procentul este însă notabil mai mare în cazul generației 18-24 de ani, cu 64% dintre tineri care declară că nu au avut parte de susținere în decizia de a deveni antreprenori. Prin urmare, doar unul din cinci (19%) reprezentanți ai acestei grupe de vârstă alege să nu țină cont de părerea altora pentru a urma calea antreprenoriatului.

Potrivit studiului Unlock, vocea lumii în România se aude diferit în funcție de generație sau regiune geografică și poate să taie aripi sau să încurajeze.

Generația 35-44 de ani a avut parte de mai multe încurajări atunci când a ales antreprenoriatul, cu 39% care declară că au primit răspunsuri pozitive, comparativ cu 27% în cazul altor grupe de vârstă. Mai mult, 1 din 2 români antreprenori din această generație a luat această decizie indiferent de opinia celor din jur.

La nivel regional, locuitorii din București și Ardeal au parte de mai mult sprijin atunci când devin antreprenori (31% în București și 32% în Ardeal), însă gura lumii este în continuare puternică. Cel mai mare grad de rezistență este înregistrat în Muntenia, unde mai mult de jumatate dintre români spun că au fost descurajați sau nu au avut parte de sprijin când au ales să meargă pe cont propriu. Cu toate acestea, 38% dintre munteni au ales să nu țină cont de gura lumii, însă aproape un sfert dintre ei (24%) au făcut ce au spus ceilalți. Cel mai mare procent de antreprenori care ignoră opiniile negative este înregistrat însă în București, cu 44% dintre respondenți care aleg să facă așa cum vor ei.

„Studiul arată că românii continuă să simtă presiunea socială atunci când iau decizii importante, fie că vorbim despre alegerea unei cariere sau despre pasul spre antreprenoriat. Prin platforma „Liber să tot fii”, ne propunem să susținem curajul de a lua propriile decizii, oferind soluții și servicii care îi ajută pe oameni să trăiască după propriile planuri, nu după așteptările celorlalți”, a declarat Corina Miloș, Market & Consumer Research Lead, ING Bank România.

65% dintre tineri simt că opiniile negative le influențează libertatea de a alege o meserie

Opiniile negative și lipsa de sprijin au un efect mai mare asupra tinerilor cu vârste între 18 si 24 de ani: 65% dintre ei s-au gândit la cum vor fi percepuți de ceilalți, au simțit presiune din partea celor din jur că așa se fac lucrurile, nu cum își doresc ei, au simțit o lipsă de sprijin (moral sau financiar) sau au fost criticați și descurajați atunci când au ales o profesie. Doar 31% dintre tineri au simțit că au totuși parte de susținerea celor din jur atunci când și-au ales o meserie.

Prin urmare, ecoul vocilor din exterior s-a resimțit și la nivelul alegerilor: 23% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 ani au făcut așa cum le-au spus ceilalți, în timp ce doar 30% au ales ce și-au dorit. Restul tinerilor au luat în considerare atât opiniile celor din jur, cât și propriile planuri atunci când au ales domeniul în care să profeseze.

La polul opus, generația millenials cu vârste între 35-44 de ani declară că a primit sprijin în alegerea meseriei în proporție de 39%, dar și atunci când au ales o schimbare a traiectoriei profesionale. Mai mult, generația 35-44 ani este cea mai independentă de vocea lumii, cu peste jumătate dintre respondenți care au făcut așa cum și-au dorit în alegerea profesiei.

În București, vocea interioară este mai importantă, cu unul din doi bucureșteni care declară că nu au ținut cont de părerile celorlalți atunci când și-au ales meseria. La nivel regional, oamenii din Muntenia au resimțit lipsa de sprijin într-un procent mai mare (53%), în timp ce Moldova pare să fie cea mai echilibrată când vine vorba despre susținerea sau lipsa de susținere pentru deciziile importante legate de alegerea carierei: aici, 47% au simțit lipsă de sprijin, iar 41% s-au bucurat de încurajări și ajutor din partea celor din jur.