Banca Transilvania aderă la RoPay. De acum transferi bani instant, doar cu telefonul, fără IBAN

Clienții Băncii Transilvania pot face de acum transferuri instant direct din aplicația BT Pay, fără să mai fie nevoie să introducă codul IBAN. Integrarea funcționalităților RoPay și RoPay Alias simplifică și accelerează plățile între persoane, indiferent de banca unde își au conturile.

Cum funcționează? Transferuri prin QR și prin număr de telefon

Potrivit băncii, clienții persoane fizice pot transfera bani prin scanarea codului QR, facilitând astfel transferurile între persoane aflate față în față, iar prin RoPay Alias, aceștia pot trimite bani pe baza numărului de telefon – instant, gratuit, 24/7.

Cele două opțiuni sunt disponibile în aplicația BT Pay, prin accesarea meniului Conturi, iar mai multe detalii despre acestea pot fi consultate pe platforma online Întreb BT și pe site-ul BT, folosind opțiunea AI Search.

De ce este important

Noile funcționalități ale aplicației BT Pay sunt lansate datorită aderării Băncii Transilvania la sistemul național de plăți instant RoPay, dezvoltat de TRANSFOND, în parteneriat cu Asociația Română a Băncilor.

Banca Transilvania, alături de alte bănci care au aderat la sistemul RoPay, contribuie la dezvoltarea serviciului național de plăți instant, prin care transferurile între bănci devin mai simple.

