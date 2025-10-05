Cristian Popa, BNR: „Piața monetară funcționează normal”. Ce înseamnă acest mesaj pentru clienții cu credite? Dar pentru deponenți? Depozitele pe 4 sau 5 luni, vedetele finalului de an

Piața monetară funcționează în parametri, observăm un fenomen de echilibrare, declara recent Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR, subliniind că lichiditatea bancară s-a normalizat, iar dobânzile de piață au coborât treptat spre nivelul dobânzii de cheie, de 6,5%.

Primul mesaj de calm de la BNR: piața monetară funcționează în parametri

„După tensiunile din primăvară, am observat în ultimele luni un proces de normalizare a lichidității interbancare, ce s-a reflectat în coborârea graduală a ratelor de dobândă de piață, implicit și a ratei ROBOR la 3 luni în apropierea nivelului dobânzii-cheie. Putem spune că piața monetară funcționează în parametri, observând un fenomen de echilibrare”, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR, pentru Agerpres.ro.

Ce înseamnă acest mesaj pentru clienții cu credite? Dar pentru deponenți?

Totuși, pentru clienți, realitatea se simte diferit. Debitorii cu credite încă se confruntă cu dobânzi și rate ridicate, iar cei cu credite legate de indicele IRCC trebuie să aștepte cam 6 luni până vor vedea efectiv rate mai mici. În acest timp, deponenții încă pot „vâna” randamente atractive pentru economiilor lor, depozitele la termen vin cu oferte de toamnă .

Dobânzile pentru credite rămân ridicate. BNR este așteptată să scadă rata cheie abia în T2 2026

Mesajul dnului. Cristian Popa ne punctează momentul – dobânzile zilnice ROBOR și IRCC scad, se aliniază dobânzii de politică monetară (6,5%) – chiar dacă inflația este mult mai mare. Pentru IRCC situația este mai complicată – indicele are un decalaj de un trimestru și se află acum la un maxim istoric de 6,06%. Pentru clienți, rata va începe efectiv să scadă abia din luna martie 2026, când va reflecta dobânzile actuale mai mici. Chiar dacă IRCC scade din luna ianuarie, rata va fi undeva în jurul varorii din luna august-septembrie. O scădere reală va putea fi constatată abia din luna martie, dacă tendința semnalată de BNR se menține. Practic, debitorii legați de IRCC vor resimți cu întârziere efectele acestei „normalizări” de care vorbește oficialul BNR.

Oricum, analiștii vorbesc despre o reducere a dobânzii cheie, din T2 2026, dacă inflația se stabiliează. Astfel, dobânzile la credite vor începe să scadă treptat, pentru toți clienții cu dobânzi variabile, cel mai probabil începând cu luna aprilie.

Vrei să economisești? Oferte de toamnă și dobânzi preferențiale pentru depozitele pe termen scurt

Pentru cei interesați să economisească, mesajul poate trece neobservat. Dar, această normalizare a lichidății încă poate aduce dobânzi decente pentru deponenți. Băncile mici nu beneficiază de același acces la resurse ca marile instituții financiare. Acum, unele bănci preferă să-și consolideze finanțarea din economiile clienților.

Băncile caută să atragă rapid bani de la populație și vin cu oferte pe termen scurt, își asigură lichiditate rapidă și își păstrează flexibilitatea de a ajusta ofertele mai ușor, dacă piața se schimbă. Pentru clienți, aceasta se traduce prin oportunități mai bune de câștig pentru economiile duse la bancă, mai ales dacă dispuși să se orienteze către jucătorii de talie mai mică.

Ce bănci au crescut dobânzile?

Spre exemplu, Exim Banca Românească anuță majorarea dobânzilor pentru depozitul la termen pe 7 luni. Randamentul era de 7%, iar acum ajunge la 7,20% pentru depozitele în lei.

Potrivit băncii, oferta este disponibilă atât pentru Depozitul PLUS în lei, cât și pentru Depozitul PLUS în euro aducând beneficii suplimentare persoanelor fizice care achiziționează, în luna octombrie, un pachet de cont curent. Astfel, clienții noi, care deschid un cont curent în cadrul unui pachet de cont, pot constitui un Depozit PLUS în lei, din fonduri noi, pe o perioadă de 7 luni, beneficiind de o dobândă de de 7,20% p.a. Pentru persoanele fizice, clienți existenti, care vor să economisească, Exim Banca Românească majorează dobânda la 7,00% p.a. pentru Depozitul PLUS în lei, constituit din fonduri noi pe o perioadă de 7 luni.

ProCredit oferă dobânzi mai mari decât acum 1 an

Si ProCredit Bank a lansat o ofertă în acestă perioadă. Banca a dat start oficial Campaniei Promoționale pentru Depozite la Termen ProCredit Bank, campanie ce se desfășoară până pe 17 octombrie.

Ce este mai interesant? Dobânzile actuale sunt mai mari decât cele anunțate în urmă cu un an, pe care BankingNews o anunța la timpul respectiv. Atunci, dobânda era de 6,50% pentru depozitul ProSave pe 6 luni. Astăzi, ProCredit oferă un randament anual de 7,30%.

Potrivit băncii, dacă deschizi un depozit la termen în perioada campaniei vei beneficia de următoarele dobânzi:

Depozit la termen pe 3 luni în LEI cu dobândă anuală de 6,75%

Depozit la termen pe 6 luni în LEI cu dobândă anuală de 7,30%

Depozit la termen pe 12 luni în LEI cu dobândă anuală de 7,00%

Vedete pe final de an – Depozitele pe 4-5 luni

BCR anunță o ofertă de toamnă, banca pune la dispoziție o dobândă specială de până la 6,25% pe an, pentru depozitul pe 5 luni, în Lei, constituit din sume noi. Dacă în urmă cu 4 luni, într-o altă analiză BankigNews– dobânda era de 6%, acum oferta este mai avantajoasă. În perioada 11 Septembrie – 29 decembrie 2025, BCR anunță o dobândă preferențială disponibilă clienților care fac parte din Programul de beneficii din George, la nivelul Max sau Max Invest, și celor care încasează venituri recurente în cont.

Și Raiffesien Bank a crescut dobânzile la depozite. În prezent banca deține o ofertă pentru economiile tale depuse la bancă timp de 4 luni pentru care primești o dobândă de 6,5%. În urmă cu 4 luni, banca avea randamente de 5% pentru un depozit pe 3 luni sau 5,20% pentru un depozit pe 12 luni (minim 5000 de lei), așa cum arată analiza BankingNews de atunci.

Si UniCredit Bank a majorat dobânzile față de acum 4 luni. Oferta actuală a băncii înseamnă un randament de 6%/an pentru un depozit pe 3 luni și o dobândă de 6,5%/an pentru 6 luni. Acum 4 luni, cea mai bună dobândă a băncii se situa la 6% pentru depozitul pe 6 luni.

Unele bănci au păstrat dobânzile, semn că nu duc lipsă de lichiditate, altele au adăugat produse noi cu termen scurt

Există și bănci care în această perioadă nu și-au modificat dobânzile. Este exemplul Băncii Transilvania care oferă aceleași dobânzi ca în urmă cu 4 luni, potrivit analizei BankingNews. Astfel, BT are și în prezent dobânzi între 4,20% pentru o lună, 4,70% pentru 3 luni, 4,95% la 6 luni și 5,20% pentru un depozit constiuit pe 12 luni.

La fel se întâmplă și la CEC Bank. Oferta băncii este aceeași, dar CEC a adăugat o nouă perioadă ce vine la pachet cu o dobândă mai ridicată. Este vorba de depozitul pe 5 luni care are un randament de 6,10% pe an.

CEC Bank a relansat campania promoțională „Depozit în lei pe 5 luni” cu o dobândă fixă de 6,10%. Campania se derulează pe o perioadă de trei luni, începând din 25 septembrie 2025 până pe 22 decembrie 2025.

Situația e identică și la Salt Bank. Oferta depozitelor cu perioade deja „clasice” a rămas aceeași ca acum 4 luni, potrivit analizei BankingNews. Însă, banca introduce în oferta o nouă perioadă – depozitul pe 5 luni care are atașat o dobânda mai avantajoasă de 6,25%!

Există și bănci care au majorat dobânzile pentru o perioadă, însa acum au randamente mai mici, unele aliniate cu media pieței.

Este cazul Tbi Bank care deține cele mai bune oferte din piață. TBI propune azi dobânzi începand de la 7,40% pentru o lună, 7,50% pentru un depozit constiuit online pe 3 luni sau 6 luni. Dar, în primăvară, banca oferea dobânzi de 8% pe an pentru depozitul de o lună, 7% pentru cel pe 3 luni și 6,45% pentru 6 luni.

Și mica TechVentures Bank a renunțat la dobânzile din oferta de acum 4 luni în care anunța o dobândă de 7,00% pe an (suma minimă de constituire este de 5.000 de lei). Astăzi, randamentul propus clienților interesați esre de 6,25% pentru un depozit online pe 4 luni .

Așa cum ți-am arătat prin această analiza, chiar dacă dobânzile la depozite rămân la niveluri ridicate pentru piața locală, ele nu reușesc să acopere inflația actuală de aproape 10%. Totuși, pentru cei care vor să-și protejeze parțial economiile, care vor să-și păstreze banii în siguranță, ofertele băncilor – mai ales ale celor mici – reprezintă o alternativă mai bună decât a lăsa banii în conturi curente fără randament.