De astăzi, Republica Moldova este conectată la SEPA: plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană. Cum explică Anca Dragu importanța acestui serviciu pentru moldoveni? „O punte financiară sigură pentru cetățeni, oriunde s-ar afla”

Republica Moldova devine de astăzi, 6 octombrie 2025, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA – Single Euro Payments Area) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero, anunță Banca Natională a Republicii Moldova (BNM).

Cum explică Anca Dragu importanța acestui serviciu pentru moldoveni? „O punte financiară sigură pentru cetățeni, oriunde s-ar afla”

„Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă parcursul european al țării. Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Republica Moldova”, subliniază Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, instituția care a coordonat și implementat procesul de aderare la SEPA.

Opt bănci din Republica Moldova, deja parte din SEPA

În prezent, opt bănci comerciale din Republica Moldova au obținut statutul de Participant SEPA și pot procesa plăți în euro la aceleași standarde ca în Uniunea Europeană. Aceasta garantează transferuri mai rapide, mai sigure și la costuri reduse, în conformitate cu regulile sistemului european de plăți.

Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, aderă la SEPA

Printre bănci regăsim Victoriabank, parte din grupul Banca Transilvania, care a fost acceptată oficial în SEPA (Single Euro Payments Area), deschizând astfel accesul clienților la una dintre cele mai moderne rețele de plăți din Europa, cu transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse.

Ce beneficii concrete aduce aderarea Victoriabank la SEPA?

-plăți procesate în maximum 2 zile lucrătoare;

-comisioane semnificativ mai mici;

-siguranță și transparență sporite, conform celor mai înalte standarde europene.

Ce este SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area /Zona Unică de Plăți în Euro) este cadrul european care permite efectuarea transferurilor în euro între sistemele de plată între țările participante, în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe. SEPA reunește toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și Regatul Unit, țările din Spațiul Economic European, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican.

SEPA este sistemul european care simplifică transferurile în euro între țările membre ale Uniunii Europene și alte state participante, oferind un cadru comun care asigură rapiditate, siguranță și costuri reduse pentru plăți transfrontaliere. Pentru ca o plată să fie considerată SEPA, trebuie să fie:

-efectuată în euro;

-realizată în regim normal (nu urgent);

-comisionată în regim SHA – taxele sunt împărțite între expeditor și destinatar;

-efectuată către o bancă dintr-o țară care face parte din spațiul SEPA.

Plățile SEPA nu vor mai trece prin bănci de corespondență, ceea ce înseamnă că vor fi fără comisioane suplimentare și timp de așteptare redus. Pentru familiile care primesc bani din diaspora, pentru antreprenorii care colaborează cu parteneri din Uniunea Europeană sau pentru oricine trimite și primește plăți în euro, accesul la SEPA înseamnă normalitate, economie de timp și de bani.

Banca Națională a Moldovei subliniază că fiecare client trebuie să consulte banca la care este deservit pentru a afla condițiile de transferuri prin SEPA, inclusiv tarifele și tipurile de servicii disponibile (plăți standard sau plăți instant). Procesul de extindere continuă, iar în perioada următoare și alți prestatori de servicii de plată, inclusiv operatori nebancari, pot deveni participanți SEPA, contribuind la modernizarea pieței locale de plăți.

Avantajele SEPA pentru Republica Moldova

Aderarea Republicii Moldova la SEPA aduce beneficii imediate și tangibile pentru cetățeni, diaspora, companii și întreaga economie.

Potrivit BNM, pentru cetățeni și familiile din diaspora, transferurile în euro devin mai rapide, sigure și la costuri mult mai mici, uneori chiar și cu comision zero, în funcție de serviciile băncilor participante. Dacă anterior un transfer internațional putea costa între 20 și 200 de euro, acum acesta va fi procesat la aceleași standarde și tarife ca în Uniunea Europeană, cu doar câțiva euro sau chiar gratuit. Astfel, remiterile vor ajunge acasă mai repede și cu mai puține costuri, ceea ce înseamnă mai mulți bani direct în bugetul fiecărui consumator.

Pentru mediul de afaceri, SEPA elimină barierele administrative și aduce companiile moldovenești la nivel de egalitate cu cele europene. Peste 60% din exporturile Republicii Moldova sunt orientate spre UE, iar costurile reduse de tranzacționare sporesc competitivitatea și facilitează comerțul și investițiile. Statisticile arată că în 2024 s-au realizat aproximativ 830.000 de tranzacții în euro între Moldova și țările SEPA cu o valoare totală de 11,8 miliarde de euro, adică zilnic peste 3.200 de plăți în valoare de 45 milioane de euro. De acum, aceste fluxuri financiare vor fi gestionate mult mai eficient, la costuri reduse, direct prin sistemul SEPA.

SEPA generează economii directe estimate la circa 20 de milioane de euro

La nivel macroeconomic, integrarea în SEPA generează economii directe estimate la circa 20 de milioane de euro, resurse care rămân în economie pentru investiții, dezvoltarea afacerilor și locuri de muncă. Totodată, aderarea transmite un semnal puternic de stabilitate și credibilitate partenerilor internaționali și investitorilor.

Anca Dragu: SEPA este despre oameni, încredere și viitor

„Acest moment este rezultatul unui efort comun: al echipelor Băncii Naționale, Guvernului, Parlamentului, partenerilor noștri europeni și internaționali. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest proiect să devină realitate”, menționează guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, într-un mesaj video publicat în contextul integrării operaționale a țării la SEPA.

Guvernatoarea băncii centrală a evidențiat că „SEPA este despre oameni, încredere și viitor. Despre familii care își vor primi banii la timp. Despre întreprinderi care pot face afaceri în Europa cu aceeași simplitate și siguranță ca în orice alt stat european. Despre o economie care câștigă viteză, resurse și credibilitate”.

Cand a aderat România la SEPA?

România a aderat la SEPA (Zona Unică pentru Plăți în Euro) prin aderarea băncilor la schemele SEPA începând cu anul 2008, iar implementarea completă pentru toată piața s-a finalizat pe 1 noiembrie 2016, odată cu acceptarea la regulamentele SEPA pentru zona non-euro.

