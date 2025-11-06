Bank Friday la Banca Transilvania: carduri cu bonusuri, dobândă fixă 2 ani la creditul imobiliar, beneficii la asigurări și investiții, leasing cu dobândă zero și abonamente UNTOLD la 500 de lei

Banca Transilvania se pregătește să deschidă ediția din acest an a campaniei Bank Friday, un pachet complet de oferte ce se activează, mâine, 7 noiembrie, la ora 00:00. Reducerile pe care banca le promovează acoperă reduceri pentru cardurile de cumpărături, credite, investiții, asigurări, leasing și soluții pentru antreprenori, iar multe dintre ele sunt disponibile doar în stoc limitat. BT încurajează preînscrierea pe pagina oficială pentru a primi notificarea imediat ce ofertele devin active.

Carduri BT cu puncte cadou

În zona de carduri, clienții pot solicita Star Forte, Star Gold sau Star Platinum. Fiecare vine cu bonus garantat în puncte Star, care pot fi folosite ulterior la magazinele partenere sau în programele de rate. Pentru Star Forte, BT oferă 250 de lei cadou în puncte Star, pentru Star Gold bonusul urcă la 350 de lei, iar pentru Star Platinum ajunge la 400 de lei. Emiterea este condiționată de preînscrierea din campanie, astfel încât banca să poată identifica rapid cererea.

Cardul virtual BT x McLaren x Mastercard are 10% caschback

Tot în zona de carduri, Banca Transilvania promovează cardul virtual BT x McLaren x Mastercard, disponibil în BT Pay. Clienții care îl folosesc în data de 7 noiembrie primesc 10% din valoarea cumpărăturilor înapoi, în limita a 50 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru tranzacțiile realizate în ziua campaniei, ceea ce adaugă un element de exclusivitate.

Contul de economii Round Up are bonus și premii

În zona de economisire, contul Round Up din BT Pay oferă un bonus de 100 de lei pentru primele 100 de conturi deschise. La acestea se adaugă și cinci premii suplimentare, fiecare în valoare de 1.000 de lei, oferite prin tragere la sorți. Round Up permite rotunjirea automată a plăților și transferul diferenței într-un cont de economii, o funcție care a prins puternic la utilizatorii aplicației.

Credit imobiliar cu dobândă fixă de 4,79% în primii doi ani

Pentru clienții interesați de credite, BT vine cu una dintre cele mai urmărite oferte din piață: dobândă fixă de 4,79% pentru primii doi ani la creditul imobiliar. Comisionul de analiză și taxa de evaluare sunt eliminate în această campanie.

Investițiile sunt și ele parte centrală a ediției Bank Friday 2025

În BT Pay, pentru investițiile la bursă, primii 100 de clienți care investesc minimum 1.000 de lei primesc 100 de lei înapoi. Pentru primii 300 de clienți noi, comisionul de tranzacționare la Bursa de Valori București rămâne fix la 0,3% pe viață. BT oferă și premii suplimentare: două telefoane iPhone 17 și trei comisioane reduse la 0,2% pe viață, acordate prin tragere la sorți. Oferte similare există și pentru fondurile de investiții din BT Pay, unde clienții pot primi tot 100 de lei cashback pentru investiții de minimum 1.000 de lei, plus două telefoane iPhone 17 ca premii dedicate.

Asigurări de călătorie cu Groupama – ai 30% bani înapoi din valoarea primei

În zona de asigurări, banca propune o reducere importantă, cu ajutorul Groupama. Compania de asigurări acordă 30% din valoarea primei înapoi, tot prin BT Pay, pentru polițele de călătorie achiziționate în campanie. Este o ofertă orientată către cei care pleacă în vacanțe în perioada sărbătorilor sau au planificate deplasări internaționale în sezonul rece.

Pentru antreprenori, Bank Friday include pachetul POS App împreună cu contul Nelimitat All Inclusive. Mentenanța este zero timp de 12 luni, iar comisioanele la încasările cu cardul sunt preferențiale. Oferta are un stoc limitat de 500 de pachete.

Leasingul are două pachete dedicate. Pentru companii, BT propune finanțare auto cu dobândă variabilă în primele 12 luni, cu marjă zero peste EURIBOR 6M. Se adaugă un comision de analiză de 1,5% plus TVA și un comision de gestiune lunară de 15 euro.

Leasing cu Zero dobândă în primele trei luni

Pentru persoane fizice, BT oferă zero dobândă în primele trei luni, urmată de o dobândă fixă de 8,1% pe an începând cu luna a patra. Comisionul de analiză ajunge la 1.512,5 lei, taxele logistice sunt 1.149,5 lei, iar evaluarea pentru bunurile rulate costă 423,5 lei.

În final, nu putem rata reducerile festivaliere pentru UNTOLD 2026



UNTOLD 2026 va avea loc între 6-9 august. BT îți aduce cel mai bun preț din tot anul. Banca pune la bătaie 1.000 de abonamente reduse la 500 lei – de la 1.742 de lei.

Reamintim că ofertele se activează pe 7 noiembrie la ora 00:00, iar clienții sunt sfătuiți să se înscrie înainte pentru a evita limitările de stoc.

Descoperă AICI ofertele complete de Bank Friday la Banca Transilvania .