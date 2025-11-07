BankingNews20. Sergiu Oprescu: ”BankingNews a fost pionier într-un domeniu care cere rigoare, echilibru și curaj. Într-o lume mediatică grăbită, BankingNews a rămas o voce calmă, curată și credibilă”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit.

Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Sergiu Oprescu, Președinte al Consiliului de Supraveghere al UniCredit Bank România și Chairman al European Mortgage Federation. Sergiu Oprescu a fost până în vara acestui an Președintele Executiv al Alpha Bank România, instituție de credit preluată de UniCredit Bank, și a fost timp de două mandate Președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor.

Sergiu Oprescu: ”BankingNews a fost pionier într-un domeniu care cere rigoare, echilibru și curaj”

”Întâlnirea mea cu BankingNews de la început a reflectat foarte bine tensiunile momentului. Era o perioadă plină de neliniște, de o parte și de alta. Ne-am cunoscut pe la începutul mandatului meu de președinte al Asociației Române a Băncilor, într-un context în care percepțiile despre sistemul bancar erau adesea apăsătoare. Țin minte primul nostru interviu – Cornel Dinu mi-a spus mai târziu că îi era teamă de acea discuție, iar eu i-am recunoscut că simțeam la fel. A fost un început intens, dar sincer, care a pus bazele unei relații de respect.

Cu timpul, am descoperit în BankingNews nu doar o publicație, ci un partener de dialog. Au fost pionieri într-un domeniu care cere rigoare, echilibru și curaj. Au știut să îmbine spiritul critic cu cel constructiv și să creeze o punte între bănci și societate.

Prin modul în care scriu, au reușit să traducă lumea complicată a finanțelor într-un limbaj clar și onest. Au contribuit direct la educația financiară și au adus echilibru într-un spațiu public adesea dominat de emoție. Într-o lume mediatică grăbită, BankingNews a rămas o voce calmă, curată și credibilă.

Le doresc să rămână și în următorii ani aceeași voce lucidă și pasionată, care nu doar comentează realitatea financiară, ci chiar o ajută să se înțeleagă pe sine”.