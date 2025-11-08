BCR, primul partener pentru Banca de Investiții și Dezvoltare în susținerea IMM-urilor, cu finanțări de peste 1 miliard de lei. Sergiu Manea: ”Acest parteneriat aduce împreună sectorul public și cel privat pentru transformarea economiei și dezvoltarea competitivității antreprenoriale”

Banca Comercială Română (BCR) devine prima instituție financiară care semnează o convenție de garantare cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), în cadrul programului de garanții de portofoliu destinat finanțării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Parteneriatul are ca scop creșterea accesului antreprenorilor la finanțare sustenabilă, prin mecanisme moderne de garantare care reduc riscurile și simplifică cerințele de colateral, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin această convenție de garantare, BCR va putea acorda IMM-urilor credite de peste 1 miliard de lei, utilizând plafonul de garantare BID de 710 milioane lei. Garanția BID poate ajunge până la 10 milioane de lei pentru fiecare credit, acoperind până la 70% din valoare creditului, iar pentru companiile deținute de femei, start-up-uri și firme inovatoare, procentul de garantare poate ajunge până la 80%. Perioada maximă de garantare este de 10 ani, oferind o flexibilitate suplimentară pentru investiții pe termen lung.

Mecanismul BID permite soluții personalizate de finanțare, potrivite etapelor de dezvoltare ale fiecărei companii. Garanția poate acoperi o parte semnificativă sau chiar întreaga nevoie de colateral, ceea ce înseamnă că firmele pot accesa mai ușor finanțare, fără să blocheze resurse proprii sau active suplimentare, facilitând accesul la finanțare și accelerând procesul de aprobare.

Antreprenorii pot obține credite pentru:

• Investiții în echipamente, extinderea capacităților de producție, spații comerciale sau de depozitare;

• Modernizare, digitalizare și eficiență energetică;

• Capital de lucru: stocuri, taxe, salarii, utilități și alte nevoi curente.

Nu sunt eligibile activitățile din domeniul dezvoltării imobiliare, comerțului cu cereale, inputurilor agricole și alte activități excluse conform cadrului BID.

„Pentru BCR, acest parteneriat aduce împreună sectorul public și cel privat pentru transformarea economiei și dezvoltarea competitivității antreprenoriale. Banca de Investiții și Dezvoltare are un rol cheie în acest proces și oferă instrumente moderne de garantare care simplifică accesul la capital și stimulează crearea de locuri de muncă cu valoare adăugată. Acordul dintre BCR și BID susține conversația cu antreprenorii despre relevanță, productivitate, inovație și integrare pe lanțurile valorice internaționale, oferind cadrul necesar pentru a transforma aceste obiective în proiecte concrete de investiții”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

“Prin semnarea acestei convenții de garantare cu BCR, transformăm un instrument de politică publică într-un accelerator concret pentru finanțarea economiei. Garanția de portofoliu permite băncilor să extindă creditarea IMM-urilor fără să-și asume riscuri suplimentare, ceea ce multiplică efectul capitalului public și creează premisele unei creșteri sustenabile. Pentru BID, acesta este doar primul pas dintr-un program mai amplu prin care vrem să aducem capitalul acolo unde produce valoare — în afacerile românești care investesc, inovează și creează locuri de muncă”, a declarat Dan Sandu, Director General, Banca de Investiții și Dezvoltare.

“Parteneriarul cu Banca de Investiții și Dezvoltare continuă misiunea BCR de a fi partenerul de încredere al antreprenorilor români, sprijinindu-i să construiască afaceri reziliente, capabile să crească pe termen lung. Adăugăm în portofoliul BCR un instrument gândit pentru a aduce finanțarea mai aproape de IMM-uri, care le asigură flexibilitate și predictibilitate datorită garanției BID”, a adăugat Oana Bâra, Coordonator Programe de Finanțare BCR.

Pentru a accesa garanția BID, companiile trebuie să fie IMM-uri viabile financiar, fără datorii la stat și fără insolvență. Atât firma, cât și proiectul finanțat trebuie să respecte principiile de sustenabilitate (DNSH – Do No Significant Harm) și să nu aibă impact negativ asupra mediului. De asemenea, beneficiarii trebuie să dețină toate autorizațiile și certificările de mediu valabile pe toată durata finanțării.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil și prosper, pregătit să facă față provocărilor și schimbărilor viitoare.