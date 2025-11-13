Barometru CFA explică de ce educația financiară rupe vraja marilor tentații: 64% dintre români depășesc bugetul planificat în timpul sărbătorilor, iar 33% apelează la credit

Sezonul reducerilor devine un adevărat „roller coaster” financiar pentru români. Black Friday deschide perioada cu cea mai mare intensitate de oferte și decizii de cumpărături din an, iar datele arată că 39% dintre consumatori cheltuiesc mai mult decât în mod obișnuit. Iar odată ajunși în perioada sărbătorilor de iarnă, 64% dintre români ajung să depășească bugetul planificat.

Aceste tendințe sunt surprinse în „Barometrul Sezoanelor Financiare”, un nou studiu realizat de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank. Sondajul, derulat prin iVox Research în perioada 3–6 noiembrie 2025, analizează cum cheltuiesc, economisesc și se protejează românii în perioadele de consum intens.

Cercetarea arată că, deși impulsivitatea se manifestă în deciziile de cumpărare, românii dau și semne de disciplină financiară: verifică prețuri, compară oferte, amână achiziții și își stabilesc bugete pentru perioadele de reducere.

Românii, între impulsul cumpărăturilor și atenția față de bani



Potrivit sondajului, 64% dintre români recunosc că fac cumpărături spontane în perioadele de reduceri – 6% dintre ei chiar de fiecare dată. Deși 44% dintre respondenți declară că verifică întotdeauna istoricul prețurilor înainte de a cumpăra, numai 22% își stabilesc mereu un buget înainte de achiziții.

Florentina Almăjanu: Educația financiară sprijină oamenii în luarea unor decizii informate și responsabile



„Rezultatele studiului ne arată că, deși românii fac achiziții spontane, o parte reprezentativă dintre ei manifestă și comportamente de planificare financiară, precum verificarea prețurilor, stabilirea unui buget sau amânarea cumpărăturilor până în perioadele de reduceri. Aceste observații ne confirmă importanța unor inițiative de educație financiară, care să sprijine oamenii de orice vârstă în luarea unor decizii mai informate și mai responsabile.”, declară Florentina Almăjanu, director general Asociația CFA România.

Generația Z: atentă la prețuri, receptivă la oferte și mai bine organizată



Fiind nativă digital, Generația Z este mai sensibilă decât restul populației la ofertele personalizate în mediul online. Peste jumătate (53%) declară că reacționează uneori la astfel de stimuli, comparativ cu 43% în rândul populației generale. În același timp, tinerii Gen Z sunt și cei mai disciplinați în planificarea cumpărăturilor – 62% amână intenționat achizițiile până la perioadele de reduceri, față de 47% în rândul populației generale. De asemenea, 31% își stabilesc întotdeauna un buget înainte de cumpărături, cu aproape 10 puncte procentuale peste media națională.

Depășirea bugetului: regula, nu excepția



Peste 20% dintre respondenți au făcut achiziții sezoniere ce depășesc 2000 de lei în ultimele 12 luni, iar depășirea bugetului planificat este un fenomen frecvent. Doar 35% declară că au reușit să se încadreze în buget sau că l-au depășit rar. Cheltuielile sunt acoperite în principal din economii, 49% dintre români economisind special pentru aceste ocazii. Veniturile curente reprezintă a doua sursă, menționată de 39% dintre respondenți, în timp ce 17% apelează la credit, iar 16% la soluții de tip „cumperi acum, plătești mai târziu”.

Când refuzul impulsului devine strategia consumatorului independent financiar

Pentru a se menține în bugetul stabilit, mulți români percep refuzul unei oferte în mod pozitiv. Întrebați cum se simt atunci când aleg să nu cumpere ceva ce părea tentant, 30% dintre respondenți au spus că se simt mai stăpâni pe sine, iar 35% se simt echilibrați, fără să fie afectați de tentație. Doar 15% au mărturisit că simt că renunță la o mică plăcere.

Educația financiară rupe vraja marilor tentații



Aceste rezultate susțin conceptul campaniei lansate de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank, „Abracashdabra – Educația financiară rupe vraja marilor tentații”, care debutează în luna noiembrie și încurajează conștientizarea deciziilor financiare personale în perioadele de consum ridicat, precum Black Friday, Crăciun sau Valentine’s Day.

*Datele prezentate în Barometrul Sezoanelor Financiare au fost colectate prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), utilizând platforma online iVox Research. Eșantionul include 1.130 de respondenți din generațiile Z, Mileniali și X, cu preponderență din mediul urban, oferind o imagine relevantă a comportamentelor financiare și de consum în perioadele sezoniere.