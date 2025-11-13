BankingNews20. Zdenek Romanek, Raiffeisen Bank: ”Prin articole clare și bine documentate, BankingNews a contribuit de-a lungul timpului la consolidarea încrederii și la inițierea unor dialoguri relevante între bănci și societate”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Zdenek Romanek: ”Am încredere că veți continua să inspirați, să informați și să conectați oamenii mulți ani de acum înainte”

”Într-o lume a finanțelor aflată într-o continuă și rapidă schimbare, să avem publicații și jurnaliști care înțeleg cu adevărat sectorul bancar este mai important ca niciodată. Prin articole clare și bine documentate, BankingNews a contribuit de-a lungul timpului la consolidarea încrederii și la inițierea unor dialoguri relevante între bănci și societate.

Cred cu convingere în capacitatea noastră de a democratiza planificarea financiară în România — pas cu pas — ca bază pentru un viitor financiar mai solid. Mă bucur că BankingNews este partenerul nostru pe termen lung în această călătorie și am încredere că veți continua să inspirați, să informați și să conectați oamenii mulți ani de acum înainte. Felicitări pentru aniversarea de 20 de ani!”.