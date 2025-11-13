Mastercard și Banca Transilvania lansează, alături de Salvați Copiii, un program de 1,5 milioane de euro pentru reducerea mortalității infantile din România

Mastercard și Banca Transilvania, în parteneriat cu Salvați Copiii România, lansează „Susținem cele mai grele începuturi”, un amplu program de sănătate neonatală în valoare de 1,5 milioane de euro, desfășurat pe o perioadă de trei ani.

Demers de reducere a mortalității infantile în România

Proiectul propune o abordare integrată de monitorizare și intervenție timpurie pentru nou-născuții prematuri, structurată pe trei direcții principale: dotarea maternităților cu echipamente performante, formarea continuă a personalului medical și urmărirea copiilor după externare, prin susținerea centrelor de urmărire a nou-născutului cu risc din cinci maternități de grad III și crearea unei aplicații digitale.

Obiectivul principal este de a contribui la reducerea mortalității infantile în România, prin îmbunătățirea îngrijirii nou-născuților prematuri. Programul va începe în județul Cluj și se va extinde treptat în Iași, Mureș, Timiș și București.

Cosmin Vladimirescu: Ne dorim ca tehnologia și resursele pe care le avem să fie mereu acolo unde pot schimba vieți

„Ne dorim ca tehnologia și resursele pe care le avem să fie mereu acolo unde pot schimba vieți. Acest proiect dă un sens și mai puternic cuvintelor inovație și solidaritate, o dovadă că atunci când companiile, medicii și organizațiile sociale lucrează împreună, pot construi un viitor mai bun pentru cei mai vulnerabili. Pentru noi, a susține cele mai grele începuturi înseamnă a investi în speranță și în viitor.”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

România are cea mai mare rată a mortalității infantile din UE

România continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană, cu 5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii, comparativ cu media europeană de 3,3. Aproximativ 1.000 de copii sub un an își pierd viața anual, iar peste 15.000 se nasc prematur. Prematuritatea este principala cauză a acestor pierderi, accentuată de lipsa echipamentelor medicale moderne, de deficitul de personal specializat și de absența unor programe de monitorizare continuă a cazurilor dificile după externare.

Oana Ilaș, BT: Susținem acest proiect tocmai pentru că viitorul trebuie să înceapă cu grijă, cu solidaritate și speranță

„Mortalitatea infantilă este unul dintre indicatorii care reflectă sănătatea unei țări. Susținem acest proiect tocmai pentru că viitorul trebuie să înceapă cu grijă, cu solidaritate și speranță, iar acest lucru îl putem face mult mai relevant în comunitate, în parteneriat. Împreună cu Mastercard și Salvați Copiii, vom pune împreună ce avem mai bun – resurse, expertiză, suflet și energie – pentru copiii și mamele din România. Credem cu tarie în importanța susținerii acestor copii și a familiilor lor, atât la început de drum, cât și prin programele de urmarire multidisciplinară, pentru a le asigura cele mai bune premise de dezvoltare sănătoasă în primii ani de viață”, a afirmat Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

O abordare integrată pentru cele mai grele începuturi



Pentru copiii născuți prematur, fiecare respirație este o luptă, fiecare clipă depinde de aparatură, iar fiecare zi de mâine se câștigă cu sprijinul celor din jur. Niciun început nu ar trebui să fie o bătălie purtată singur.

Gabriela Alexandrescu: Acest program este dovada că solidaritatea și responsabilitatea pot schimba statistici, dar, mai important, pot salva vieți

„În fiecare an, mii de copii se nasc prematur și au nevoie de îngrijire specială încă din primele clipe. Nu putem vorbi despre viitor atâta timp cât începutul vieții e atât de fragil. De aceea, alături de Mastercard și Banca Transilvania, construim un program care nu aduce doar echipamente medicale, ci și speranță, competență și continuitate în îngrijirea acestor copii. Acest program este dovada că solidaritatea și responsabilitatea pot schimba statistici, dar, mai important, pot salva vieți”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Salvați Copiii România.

Abordare unitară ce acoperă toate etapele critice ale îngrijirii neonatale



„Susținem cele mai grele începuturi” are la bază o abordare unitară, care acoperă toate etapele critice ale îngrijirii neonatale prin:

*Dotarea și modernizarea maternităților – secțiile de neonatologie și pediatrie vor fi dotate cu aparatură modernă, esențială pentru salvarea nou-născuților în stare critică. Maternitățile vizate vor fi echipate pentru a oferi îngrijire specializată prematurilor și copiilor cu afecțiuni complexe, asigurând tratamente de înaltă calitate în situații critice.

*Formare medicală pentru personalul care îngrijește nou-născuți în stare critică – într-un context marcat de deficit de personal calificat, pregătirea continuă a cadrelor medicale este vitală. Programul include cursuri de resuscitare neonatală, stabilizare în sala de naștere și îngrijire intensivă, menite să consolideze competențele echipelor medicale și să reducă riscul de deces sau complicații severe.

*Digitalizarea sistemului de monitorizare și consolidarea programului de urmărire a nou-născutului cu risc în maternitățile de grad III – starea de sănătate a copilului la externare nu reflectă întotdeauna evoluția pe termen lung, mai ales în cazul prematurilor sau al copiilor cu patologii complexe. În cadrul programului, vor fi susținute centrele de urmărire a nou-născutului cu risc din cinci maternități, care vor asigura evaluarea periodică a nou-născuților cu risc, în colaborare cu echipe multidisciplinare. Totodată, o aplicație digitală inovatoare va facilita comunicarea între medici specialiști, medici de familie și părinți, asigurând o urmărire eficientă a copilului după externare. Această soluție contribuie la identificarea timpurie a eventualelor deficiențe neurologice, respiratorii sau de dezvoltare, prevenind apariția dizabilităților și îmbunătățind calitatea vieții copiilor.

Programul va îmbunătăți calitatea îngrijirii medicale pentru peste 1.500 de nou-născuți anual

Prin aceste acțiuni, programul va îmbunătăți calitatea îngrijirii medicale pentru peste 1.500 de nou-născuți anual și va contribui la formarea a peste 100 de profesioniști din domeniul sănătății.

„Susținem cele mai grele începuturi” este un angajament comun pentru viață, pentru echitate și pentru un viitor în care fiecare copil are șansa să crească sănătos.

Prin colaborarea dintre sectorul privat, neguvernamental și sistemul medical, această inițiativă are potențialul de a deveni un model de bună practică în sănătatea infantilă din România, contribuind la prevenirea dizabilităților și la îmbunătățirea, pe termen lung, a calității actului medical și a monitorizării nou-născuților cu risc, se mai menționează într-un comunicat de presă.



