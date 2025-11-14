Stiri de top

GreenFields Academy intră în a cincea ediție: 40 de fermieri și 77.000 de hectare intră în programul de agricultură sustenabilă susținut de Raiffeisen Bank

Gabriela Dinu

GreenFields Academy, programul gratuit dedicat fermierilor care vor să adopte și să dezvolte practici de agricultură sustenabilă, continuă și în 2025 cu o nouă ediție. Susținut de Raiffeisen Bank, alături de parteneri importanți din zona de AgriBusiness, proiectul va reuni anul acesta 40 de fermieri cu o suprafață cultivată cumulată de 77.000 de hectare, fiecare administrând în medie aproximativ 2.000 de hectare.

Fermierii vor urma cursuri online și vor vizita ferme-model, unde vor aprofunda teme esențiale

Timp de șase luni, fermierii participanți vor urma cursuri online și vor vizita ferme pentru a învăța despre conservarea solului și a apei, optimizarea consumului de inputuri, protejarea biodiversității, acoperirea solului cu covoare vegetale sau culturi verzi, adaptarea utilajelor din fermă, stocarea carbonului în sol. De asemenea, vor primi informații despre tehnologiile moderne de agricultură digitală și de precizie, precum și despre accesarea fondurilor pentru dezvoltarea durabilă a fermelor.

Alexandra Arsene: Susținem această inițiativă unică pe piața din România care contribuie la pregătirea noilor generații de fermieri

„Susținem încă de la prima ediție această inițiativă unică pe piața din România, care contribuie de peste 5 ani la pregătirea noilor generații de fermieri și la practicarea unei agriculturi mai conservative și performante. Este foarte important să ne implicăm în acest sector strategic pentru economia românească și, prin pregătirea de care vor avea parte în cadrul GreenFields Academy, să-i ajutăm pe fermieri să se adapteze și să continue să fie profitabili într-un context climatic provocator”, a declarat Alexandra Arsene, Director IMM, Raiffeisen Bank România.

Profilul fermierului modern


Ca profil, participanții au o medie a vârstei de 37 de ani si reunesc preponderent absolvenți de studii superioare de profil agronomic, care își desfășoară activitatea în ferme care implementează deja practici conservative sau care sunt la început de drum.

În cei patru ani de la lansare, GreenFields Academy a avut 170 de absolvenți, care operează ferme ale căror suprafață cumulată depășește 220.000 hectare.

Martha Bărbieru: Am construit ceea ce acum numim o adevărată comunitate de fermieri bine pregătiți

„Continuam ceea ce am început acum mai bine de 5 ani, când am lansat această inițiativă cu dorința de a ajuta fermierii să practice o agricultură mai bună. De-a lungul celor patru ediții de până acum am construit ceea ce acum numim o adevărată comunitate de fermieri bine pregătiți, oameni pasionați care practică agricultura conservativă și regenerativă și care sunt dispuși să împărtășească și altora din cunoașterea proprie. Prin cea de-a 5-a ediție continuam acest succes, dezvoltând informarea tehnică a fermierilor și punând umărul la o agricultură mai performantă”, afirmă și Martha Bărbieru, manager program GreenFields Academy.

