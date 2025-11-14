BankingNews20. Traian Halalai, Exim Banca Românească: ”BankingNews a oferit claritate într-un domeniu care, de multe ori, pare complicat, prin analize valoroase, explicații accesibile și o voce echilibrată”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Traian Halalai, Președinte Executiv, Exim Banca Românească.

Traian Halalai: ”Știm câtă muncă, dedicare și perseverență se află în spatele unui proiect durabil”

”BankingNews, felicitări pentru cei 20 de ani în care ați fost mai mult decât o sursă de informație — ați fost o punte de legătură între bănci și public. Ați oferit claritate într-un domeniu care, de multe ori, pare complicat, prin analize valoroase, explicații accesibile și o voce echilibrată.

În toți acești ani, ați reușit să faceți mai accesibil limbajul financiar, să explicați conceptele și produsele bancare într-un mod simplu și clar și să reflectați cu obiectivitate transformările sistemului bancar românesc.

Relația dintre bănci și presă este una de sinergie: este responsabilitatea noastră, ca bancheri, să comunicăm deschis și constant, iar presa are un rol esențial în formarea unei opinii publice corecte și unei societăți bine informată. Un rol care va deveni și mai important în anii ce vin, într-un context în care digitalizarea transformă profund atât banking-ul, cât mai ales mediile de comunicare.

Privind spre viitor, sunt convins că veți continua să fiți un reper în jurnalismul economic, ghidând publicul prin schimbări, provocări și oportunități, cu aceeași pasiune și rigoare.

Știm câtă muncă, dedicare și perseverență se află în spatele unui proiect durabil. De aceea, vă felicităm pentru tot ce ați construit și vă dorim mulți ani înainte, plini de inspirație, energie și succes!”