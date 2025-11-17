BankingNews20. Sergiu Manea, BCR: ”Ce am admirat mereu la BankingNews este felul în care surprinde pulsul real al economiei, prin curajul de a merge dincolo de cifre”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Sergiu Manea: ”BankingNews a rămas un reper de încredere. Pentru că a ales conștient să stea departe de zgomotul care umple uneori spațiul public”

”Dragă Gabriela, Dragă Cornel,

Douăzeci de ani de BankingNews înseamnă două decenii în care ați știut să fiți aproape de oameni și de idei, dar mai ales aproape de transformarea industriei bancare din România. Ați observat detaliile, ați explicat noțiuni complicate și ați reușit să conectați industria de banking cu oamenii prin încredere. Ați adus claritate, echilibru și, poate cel mai important, un spațiu de conversație real între bănci, clienți și societate.

Ce am admirat mereu la BankingNews este felul în care surprinde pulsul real al economiei, prin curajul de a merge dincolo de cifre. De altfel, înainte de a deschide rapoartele financiare sau studiile de piață, pe bankingnews.ro îți poți forma o imagine despre ce se întâmplă în industrie și care sunt tendințele. Care sunt inovațiile, produsele și ambițiile băncilor, dar și proiectele care fac diferența.

Bankingnews.ro este despre conținut relevant și despre oamenii care caută sens într-o industrie aflată mereu în schimbare. De-a lungul anilor, indiferent că traversam perioade de creștere, criză, incertitudine sau reconstrucție, BankingNews a rămas un reper de încredere. Pentru că ați ales conștient să stați departe de zgomotul care umple uneori spațiul public, punând pe primul loc calitatea informației și responsabilitatea față de cititori, cu o dedicare reală pentru educație.

Felicitări, BankingNews, pentru 20 de ani de profesionalism, echilibru și curaj. Ați fost martorii transformării industriei bancare, dar și partenerii ei în fiecare etapă a ciclului economic. Vă mulțumim pentru modul în care ați susținut educația financiară, poate cel mai solid mecanism de protecție pentru o economie, și pentru că ați demonstrat că jurnalismul creează legături reale între oameni și instituții. Următorii 20 de ani vor fi despre prosperitate, inovație și încredere, valori pe care le-ați susținut, cu consecvență, încă de la început.

Personal, vreau să vă mulțumesc și pentru că ne arătați, prin modul în care vă consultați și colaborați cu Răzvan, ce înseamnă să ai încredere în tinerii din ziua de azi!

Cu prețuire,

Sergiu”.