ING Bank, împreună cu un sindicat de bănci, sprijină grupul Rodbun cu o finanțare verde de 19,5 milioane de euro pentru extinderea pădurilor din România

ING Bank, împreună cu un sindicat de bănci, sprijină Rodbun Group cu o finanțare verde în valoare de 19,5 milioane de euro, dedicată împăduririi a până la 1.000 de hectare de teren agricol din România. Inițiativa se derulează în cadrul Campaniei Naționale de Împădurire finanțate prin PNRR și urmărește extinderea suprafeței forestiere a țării.

Finanțarea verde este structurată în conformitate cu Principiile LMA (Loan Market Association) pentru împrumuturile verzi. Acestea oferă un cadru clar și standarde riguroase, pentru a asigura transparență și a garanta că proiectul finanțat contribuie la un impact pozitiv asupra mediului.

ING Bank România, alături de Raiffeisen Bank, a acționat în calitate de Coordonator pentru Sustenabilitate, precizează banca.

În calitate de creditori pentru facilitatea de împrumut sindicalizat verde, au participat ING Bank România, Raiffeisen Bank România și Garanti BBVA România.

Raluca Țintoiu: România are nevoie de proiecte care aduc beneficii reale naturii și lasă urme pe termen lung

„Sustenabilitatea este în centrul strategiei şi valorilor ING Bank, atât pe plan global, cât şi pe plan local. Colaborăm activ cu clienții noștri pentru a aborda unele dintre cele mai presante probleme ale lumii de astăzi. În acest sens, suntem încântați că am coordonat această finanțare verde pentru Rodbun, care reflectă angajamentul ferm al partenerului nostru pentru un viitor mai sustenabil.

România are nevoie de proiecte care aduc beneficii reale naturii și lasă urme pe termen lung. Cu Rodbun, contribuim la o campanie națională de amploare din cadrul PNRR, în care progresul este măsurat anual și confirmat independent.”, declară Raluca Țintoiu, Deputy CEO & Head of Wholesale Banking, în cadrul ING Bank România.



Cu peste două decenii de experiență, Rodbun Group este principalul furnizor din România de materii prime agricole pentru micii fermieri și cel mai mare producător de semințe din țară.

Obiectivele României: Creștere a suprafeței împădurite de la nivelul actual de 27,7% spre media europeană de 39%



Proiectul Rodbun Group se înscrie în obiectivele României de creștere a suprafeței împădurite de la nivelul actual de 27,7% spre media europeană de 39%, contribuind astfel la atingerea țintelor climatice asumate. Implementarea proiectului va dura până în 2026, perioadă în care Rodbun va realiza lucrări etapizate de plantare și mentenanță a suprafețelor împădurite.



Această finanțare este aliniată complet cu angajamentul Rodbun față de sustenabilitatea mediului pe termen lung.

„Acest proiect este pentru noi mai mult decât o inițiativă punctuală – este o parte integrantă a strategiei noastre de sustenabilitate. Prin colaborarea cu parteneri financiari puternici, precum ING, ne propunem să demonstrăm că agricultura și protejarea mediului pot merge mână în mână, generând valoare pentru fermieri, natură și societate”, a declarat Daniel Muntean, cofondator Rodbun.



Procesul de împădurire va respecta standardele internaționale de certificare forestieră (FSC/PEFC), iar impactul proiectului va fi monitorizat și raportat anual.

ING Bank România a sprijinit în ultimii ani proiecte verzi majore în economie: finanțarea verde de 426 mil. lei pentru RetuRO – Sistemul de Garanție-Returnare (proiect de economie circulară la nivel național), participarea la primul împrumut sindicalizat sustenabil din piața locală pentru Green Group (reciclare), precum și o facilitate de circa 21,4 mil. euro pentru Vrancart (eficiență energetică și economie circulară).

Rodbun Group are mai multe proiecte de împădurire aflate în diverse stadii de avizare de mediu în cadrul apelurilor PNRR, inclusiv în zone din Dolj și Teleorman.