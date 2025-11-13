UniCredit Bank lansează în România noi fonduri onemarkets Fund. Românii au access la soluții unice și exclusive de investiții. Antoaneta Curteanu: ”considerăm oportun să oferim soluții care să combine expertiza globală a Grupului UniCredit cu experiența pe piețele de capital și cu know-how-ul celor mai importanți manageri din lume”

UniCredit Bank anunță lansarea în România a unei noi serii de fonduri onemarkets Fund, disponibile prin rețeaua băncii și menite să răspundă cerințelor clienților interesați de investiții cu potențial de creștere pe termen mediu și lung.

Prin aducerea pe piață a acestor noi fonduri de investiții, UniCredit își extinde portofoliul de produse și își reconfirmă rolul de deschizător de drum, acordând acces clienților săi la soluții exclusive de investiții, gestionate profesionist, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Soluțiile de investiții nou lansate:

onemarkets Rockefeller Global Innovation Fund: strategia fondului urmărește să identifice companii globale, care sunt lideri sau aspiranți în inovație, pe patru teme majore: tehnologie, sănătate, demografie, decarbonizare. Portofoliul va include 50-70 de companii cu potențial de creștere sustenabilă pe 3-5 ani. onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund: acest fond urmărește tematici legate de creșterea speranței de viață, bunăstare, petrecerea timpului liber, turism, lifestyle și servicii conexe. Obiectivul este creșterea capitalului pe termen lung prin investiții în sectoare care beneficiază de trenduri demografice și de schimbare în comportamentul consumatorului. onemarkets UC European Equity Stars Fund: fondul selectează 50-90 de acțiuni europene pe baza unor criterii de calitate („quality”) combinate cu potențial ESG și de sustenabilitate. Accentul se pune pe companii cu bilanț solid, management competent și avantaje competitive. onemarkets UC Global Multibrand 60/90 Fund: Fond multi-brand cu o componenta de maxim 60% sau 90% actiuni sau clase riscante si restul diversificat pentru echilibru. Poate raspunde nevoilor unor investitori ce doresc sa combine expunerea tematica cu elemente de diversificare si amortizare a volatilitatii.

„În contextul în care clienții români caută tot mai mult expunerea la teme universale sau către investiții tematice bine plasate, considerăm oportun să oferim soluții care să combine expertiza globală a Grupului UniCredit în servicii bancare, cu experiența pe piețele de capital și cu know-how-ul celor mai importanți manageri din lume. Ne dorim să aducem pe piața noastră alternative de investiții active, transparente și profesionist selectate, care să completeze investițiile tradiționale făcute în depozite și obligațiuni.” a explicat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.

Prin aceste noi fonduri, UniCredit România confirmă că nu este doar un furnizor de servicii bancare, ci un partener activ în strategia și planificarea financiară a clienților săi.