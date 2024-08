În primele 6 luni din an, BCR a înregistrat un profit de 264 milioane de euro, în timp ce creditarea a crescut cu 15%. Sergiu Manea: Am ajuns la peste 1,35 milioane de români educați financiar prin programele BCR

În primele 6 luni din an, Grupul BCR a înregistrat un profit net de 1.314 milioane de lei, adică 264 milioane de euro (în creștere de la 1.110,8 milioane de lei (225,1 milioane de euro) în S1 2023).

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 8,2 miliarde de lei în S1 2024, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 39,6% an pe an.

Stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 8,1% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 40,4% an pe an.

Campania „Alege bine pentru tine” a susținut aceste rezultate printr-una dintre cele mai ample oferte comerciale de pe piața de banking din România, care include dobânzi competitive, eficientizarea costurilor asociate creditului și bani înapoi la cumpărături, alături de un portofoliu amplu de produse de economisire și investiții. Cu peste 150.000 de clienți noi, 170.000 de clienți care și-au transferat salariul la BCR și mai mult de 260.000 de clienți care au achiziționat un al doilea produs din portofoliul băncii, acest demers a sprijinit deciziile de viață ale clienților prin produse financiare echilibrate și inteligente.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 5,7 miliarde de lei în S1 2024, dintre care aproximativ 27% sunt destinate investițiilor.

Deschiși pentru oameni, deschiși pentru afaceri cu impact:

➡️ Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 14,6% an pe an la 30 iunie 2024.

➡️ Credite noi acordate în valoare de 8,2 miliarde de lei în S1 2024 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 39,6% an pe an. Stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 8,1% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 40,4% an pe an.

➡️ Alege bine pentru tine”, una dintre cele mai ample oferte comerciale de pe piața de banking din România, a atras peste 150.000 de clienți noi. Pe perioada campaniei, 170.000 de clienți și-au transferat salariul la BCR, iar 260.000 de clienți au achiziționat un al doilea produs din portofoliul băncii.

➡️ BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 5,7 miliarde de lei în S1 2024, dintre care aproximativ 27% sunt destinate investițiilor.

➡️ Peste 3.900 de companii (microîntreprinderi, IMM-uri și corporate), care creează aproximativ 180.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în S1 2024.

➡️ BCR este partener pentru Banca Europeană de Investiții și a semnat în luna iunie un acord de garantare pentru implementarea garanției de portofoliu PNRR, prin care banca va acorda credite de până la 200 milioane de euro companiilor cu peste 500 de angajați, pentru proiecte de investiții și pentru susținerea capitalului de lucru necesar implementării acestora.

Digitalizare accelerată:

➡️2,4 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care aproape 2 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 15% an pe an.

➡️87% din totalul produselor BCR pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) au fost acordate pe flux 100% digital în S1 2024. Luna iunie 2024 a marcat un record al vânzărilor digitale, cu 91% din totalul produselor vândute la nivel de bancă achiziționate pe flux 100% digital.

➡️La un an de la lansare, peste 2.500 de clienți au accesat Casa Mea pe flux 100% digital, pentru achiziție credit sau rezervare ofertă. BCR este singura bancă din România care oferă credit ipotecar pe flux 100% digital, direct din George, într-un mod simplu, transparent și rapid.

➡️Peste 160.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În S1 2024, peste 70% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 80% dintre creditele pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile: Overdraft Digital, Credit Inteligent George, Card de Credit George și Linia de credit IMM Invest.

➡️82% dintre creditele IMM Plus 2024 acordate clienţilor microîntreprinderi au fost aprobate pe flux 100% digital, din George. BCR le-a oferit antreprenorilor posibilitatea să acceseze linia de credit IMM Plus direct din George, cu aprobarea creditului în doar câteva minute.

➡️Portofoliul de soluții digitale din George pentru afaceri a fost extins prin lansarea George SmartEU, o funcționalitate care facilitează accesul antreprenorilor la informații complete despre programele de finanțare din fonduri europene sau naționale. În două luni de la lansare, George SmartEU a fost accesat de aproximativ 3.000 de utilizatori, având 36 de programe de finanțare incluse, dintre care 25 active la 30 iunie.

➡️În T2, extinderea ecosistemului a însemnat și lansarea George Smart Protect, prima asigurare dedicată clienților microîntreprinderi și PFA, oferită împreună cu OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă:

➡️Peste 780 milioane de lei finanțări verzi corporate, cu un volum de aproximativ 20 de ori mai mare, comparativ cu S1 2023.

➡️ Mai mult de 500 milioane de lei finanțări în S1 2024 pentru achiziția de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B. Produsul ipotecar Casa Mea Natura a reprezentat 56% din creditele ipotecare noi, acordate în primele șase luni ale anului.

Sergiu Manea: Am ajuns la peste 1,35 milioane de români educați financiar prin programele BCR

„Produsele și serviciile pe care le dezvoltăm pornesc de la valoarea adăugată pe care o aduc clienților, dar și de la impact în comunitate și efect de multiplicare. Primele șase luni ale anului au adus o creștere de peste 90% a celor care au beneficiat de un training Școala de Bani sau de o sesiune de Coaching Financiar. E un lucru care ne bucură, pentru că am ajuns la peste 1,35 milioane de români prin programele BCR de educație financiară. Și mai important, însă, este că transferăm această experiență către utilizatorii George, prin noi funcționalități ce susțin alegerile financiare inteligente și analiza personalizată a bugetului.

Investițiile în oameni și educație sunt oportunități reale pentru a genera prosperitate pe termen lung în România

În interacțiunea cu mediul de afaceri, abordăm planificarea financiară prin prisma tranziției către economia verde și digitală, dar și a programelor de finanțare disponibile. Am lansat George SmartEU, un instrument prin care oferim antreprenorilor acces în timp real la date relevante, astfel încât să poată crea business și impact la scară. Împreună cu investițiile în oameni și educație, aceasta sunt oportunitățile reale pe care le avem pentru a genera prosperitate pe termen lung în România”, declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Educație și prevenție financiară pentru tot ciclul de viață

➡️Aproximativ 1,35 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar.

– Peste 740.000 de copii, adolescenți, tineri și adulți sunt absolvenți Școala de Bani. Proiectul a fost lansat în 2016 și a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România, ajutând românii să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii financiare inteligente. În S1 2024, peste 95.000 de persoane au trecut prin cursurile Școala de Bani.

– 606.000 persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar, dintre care peste 232.000 doar în S1 2024. Cei care accesează o sesiune de consiliere financiară, își schimbă comportamentul de economisire și învață să se protejeze pentru situații neprevăzute. În prima jumătate a anului, 55% dintre clienții care au beneficiat de coaching și-au stabilit ca obiectiv construirea unui fond de urgență. În plus, la nivel de bancă, 26% dintre cei care au deschis un cont de economii și 40% dintre cei care au accesat o pensie privată au participat la o sesiune de Coaching Financiar înainte de a lua aceste decizii.

➡️Eforturile de educație financiară sunt susținute atât de colegii din unitățile BCR, dar și prin introducerea de noi funcționalități în George, așa cum sunt FinCoach, Spotlights și RoundUp. Acestea permit o analiză și un control mai bun al vieții financiare, ajută în construcția unui fond de rezervă și antrenează obiceiurile financiare sănătoase. Mai mult decât atât, utilizatorii George primesc lunar peste 3 milioane de sfaturi de educație financiară, prin George Tips, funcționalitatea care oferă informații personalizate pe baza comportamentului tranzacțional.

➡️În 2024, am continuat campaniei „Bună Ziua, Schimbare!”, demersul de accelerare a gradului de bancarizare și incluziune financiară, prin unitatea mobilă BCR. Pe parcursul acestui an, unitatea mobilă a făcut peste 1.600 de kilometri și a ajuns în cinci localități din România (Poienile de Sub Munte din județul Maramureș, Crasna din județul Sălaj, Pâncota din județul Arad, Tășnad în județul Satu Mare și Vorona în județul Suceava), pentru a oferi locuitorilor acces la servicii și produse bancare, dar și la ateliere de educație financiară.

Digitalizare accelerată și transformarea interacțiunilor cu clienții

Vânzări digitale record în George în S1 2024

– Creștere cu 23% a tranzacțiilor în George față de S1 2023;

– 94% din totalul creditelor de consum au fost acordate pe flux 100% digital;

– 97% din totalul cardurilor de credit și 99% din totalul produselor de tip descoperit de cont au fost acordate pe flux 100% digital;

– 99% din conturile de economii și peste 90% din depozite au fost vândute digital;

– 92% din totalul produselor de protecție și asigurare BCR au fost achiziționate pe flux 100% digital, direct din George, față de 74% în S1 2023.

➡️Din T2 2024, George este accesibil și pentru non-clienți, iar aceștia pot explora principalele beneficii și caracteristici ale platformei după ce descarcă aplicația, înainte de a începe procesul de onboarding.

➡️Aproximativ 45.000 de copii au acces la aplicația George Junior, care scalează experiența George pentru copiii între 7 și 14 ani și oferă soluții de educație financiară. Aplicația este gestionată de părinți, George oferind control parental și transparență în gestionarea finanțelor copiilor.

➡️Clienții BCR au primit 27 milioane de lei prin George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi celor care folosesc plata cu cardul. George Moneyback a ajuns la peste 1,25 milioane de utilizatori, în creștere cu 27% față de S1 2023. În plus, BCR a devenit banca cu cel mai mare număr de utilizatori Moneyback la nivelul Grupului Erste.

➡️Am continuat dezvoltarea sistemului de open banking, iar peste 1.300 de conturi George au fost deschise deja, pe flux 100% digital, din aplicațiile Kaufland, Lidl Plus, MyVodafone, Rompetrol și Profi. Utilizatorii care aleg să-și deschidă cont George accesând una dintre platformele partenerilor beneficiază de o ofertă specială la cumpărăturile efectuate cu cardul George în magazinele partenerilor.

➡️ Peste 168 milioane de tranzacții cu plăți digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii cinci ani, dintre care peste 29 milioane în S1 2024, în creștere cu 16% față de S1 2023. BCR a implementat soluția de plată contactless în 18 orașe din România, inclusiv București.

➡️Mai mult de 2 milioane de tranzacții, în valoare totală de 56 milioane lei, au avut loc de la implementarea sistemului de plată inteligentă pentru parcările de la terminalele Aeroportului Internațional Henri Coandă. Soluția inteligentă implementată de BCR permite oricărei persoane să plătească parcarea la aeroport contactless, cu cardul bancar sau cu orice dispozitiv inteligent care permite plata prin tehnologia NFC, într-un mod extrem de simplu și rapid, atât la terminalele de plată, cât și direct la barierele de acces.

➡️Am continuat dezvoltarea unităților pe baza unui model ce transformă agenția bancară într-un centru de dialog financiar și am ajuns la un număr de 55 de unități modernizate astfel. În S1 2024, am deschis 6 hub-uri noi pe acest model, în Iași, Râmnicu-Sărat, Vaslui, Carei, Reghin și București, urmând planul investițional în modernizarea spațiului, dar și în echiparea cu tehnologie de ultimă generație.

➡️Contact Center-ul BCR a preluat peste 1 milion de apeluri în S1, iar integrarea digitală a continuat prin:

– Video Advisory, o nouă funcționalitate care vine în întâmpinarea nevoilor clienților, oferindu-le posibilitatea să interacționeze cu experții BCR simplu, rapid și de oriunde își doresc, prin intermediul unor întâlniri video. Opțiunea Video Advisory poate fi accesată de pe site-ul bcr.ro, dar și prin intermediul aplicației George, oferind clienților posibilitatea de a solicita asistență video, de a afla informații despre produsele și serviciile BCR, dar și de a beneficia de un plan financiar personalizat, printr-o experiență de banking digitală completă și eficientă.

– Chatbot-ul ADA, asistentul virtual BCR, este disponibil pe www.bcr.ro/ADA, George Web și George Mobile. ADA a purtat peste 455.000 de conversații în S1 2024, iar în aproximativ 35% dintre acestea a oferit informații personalizate fără intervenție umană, prin self service, despre produsele și serviciile clienților.

– IVR-ul conversațional, meniul interactiv prin care preluăm apelurile în Contact Center, a oferit aproximativ 82.000 de informații personalizate fără intervenție umană.

– Voice ID, autentificarea biometrică prin amprenta vocală într-o convorbire liberă în apelurile din Contact Center. În S1 2024, aproximativ 266.000 de clienți s-au autentificat prin Voice ID, simplu, sigur și rapid.

Cât privește portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing acesta a ajuns în S1 2024 la o valoare de 4,39 miliarde de lei (893 milioane de euro), cu o creștere de 16% comparativ cu S1 2023. Subsidiara de leasing a BCR a continuat susținerea mediului antreprenorial românesc și a înregistrat cele mai solide creșteri în sectorul de construcții, transporturi, servicii medicale și comerț, potrivit comunicatului de presă.

În S1 2024, BCR Leasing a accelerat transformarea digitală și a lansat eBCR Leasing, prima soluție de leasing financiar auto 100% online, din România, destinată întreprinderilor cu asociat unic. Platforma permite antreprenorilor să acceseze finanțare simplu, rapid și sigur, eliminând necesitatea deplasării la bancă. Tot pentru susținerea antreprenorilor a fost lansată și Lease EduFin, o inițiativă destinată educației financiare despre leasing, disponibilă pe www.bcrleasing.ro, prin care aceștia pot accesa