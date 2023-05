BCR listează prima emisiune internaționala de euroobligatiuni verzi a unei bănci din România. Sergiu Manea: Listarea reprezintă angajamentul nostru de a susține dezvoltarea pieței locale, iar investițiile rămân prioritate strategică pentru noi

Banca Comerciala Romana (BCR) listeaza marti, 30 mai, prima emisiune internationala de euroobligatiuni verzi a unei banci din Romania, sub simbolul bursier BCR27E, in valoare de 700 milioane de euro. Aceasta este prima finantare prin obligatiuni listate la bursa a BCR din acest an, iar valoarea totala a obligatiunilor BCR disponibile la tranzactionare este de peste 7,5 miliarde de lei.

Sergiu Manea: Listarea emisiunii la BVB reprezinta angajamentul nostru de a sustine dezvoltarea pietei locale de capital, iar investitiile raman prioritate strategica pentru noi

“Vreau sa le multumesc investitorilor pentru increderea pe care ne-o acorda, intr-un mediu de piata provocator, precum si clientilor nostri pentru tot ceea ce inseamna astazi BCR. Este o recunoastere a strategiei bancii, prin care incercam sa construim valoare, sustenabilitate si rezilienta financiara alaturi de partenerii nostri, intr-o economie cu un potential mare de crestere. Toate aceste lucruri nu ar putea fi posibile fara efortul neabatut al colegilor mei, care contribuie in fiecare zi la edificarea unui business puternic, indiferent de context si provocari. BCR a acoperit astfel in avans o parte semnificativa din tinta totala de instrumente eligibile MREL planificata pentru 2023, ceea ce ne demonstreaza pozitia solida si increderea din piata. Listarea emisiunii la BVB reprezinta, totodata, angajamentul nostru de a sustine dezvoltarea pietei locale de capital, iar investitiile in Romania, pentru Romania, raman prioritate strategica pentru noi”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

BCR isi depaseste recordul stabilit in urma cu 2 ani, cand emitea obligatiuni de 1 miliard de lei

„Astazi are loc o noua premiera la Bursa de Valori Bucuresti, prin listarea emisiunii de euroobligatiuni verzi a Bancii Comerciale Romane, dupa emiterea in 2021 a primelor sale obligatiuni verzi pe piata de capital locala. Banca Comerciala Romana isi depaseste, astfel, recordul stabilit in urma cu 2 ani, cand a emis cea mai mare emisiune de obligatiuni la acea data, cu valoare de 1 miliard de lei, repozitionandu-se ca fiind emitentul cu cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative si verzi, deopotriva. Banca Comerciala Romana ne arata si de data aceasta ca isi respecta angajamentul si implementeaza proiecte vizionare, care integreaza criteriilor ESG in deciziile de alocare a capitalului, care vin in sprijinul dezvoltarii economiei durabile. Prin aceste initiative, economia romaneasca face un nou pas catre alinierea la standardele europene, prilej cu care felicitam intreaga echipa a Bancii Comerciale Romane pentru aceasta performanta”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

BCR continua sa fie unul dintre cei mai activi emitenti din sistemul financiar-bancar, cu 8 emisiuni la BVB, 3 verzi

„Banca Comerciala Romana a listat prima emisiune de euroobligatiuni verzi emisa de o banca romaneasca, cu o valoare de 700 milioane de euro, un nou record stabilit la Bursa de Valori Bucuresti. Banca Comerciala Romana continua sa fie unul dintre cei mai activi emitenti din sistemul financiar-bancar, cu 8 emisiuni de obligatiuni tranzactionabile la bursa, dintre care 3 verzi.

Aceste demersuri durabile ne bucura, intrucat este necesar sa avem cat mai multe emisiuni de obligatiuni de acest fel, care sa contribuie la crearea unei economii locale sustenabile. Emisiunea listata astazi este cu atat mai importanta cu cat vorbim despre cea mai mare finantare a unui emitent din sectorul privat din Romania, realizata prin intermediul unei emisiuni de obligatiuni verzi. Banca Comerciala Romana a aratat, astfel, interesul investitorilor pentru acest segment la nivel local si european, cu impact direct in dezvoltarea economica durabila, nationala si internationala”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Lansarea de astazi marcheaza debutat bancii pe pietele internationale de capital

Emisiunea de euroobligatiuni verzi BCR, care se tranzactioneaza de astazi, 30 mai, la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul bursier BCR27E, marcheaza debutat bancii pe pietele internationale de capital. BCR a emis 7.000 de euroobligatiuni verzi, cu o valoare nominala de 100.000 euro si cu scadenta la 19 mai 2027 si o rata fixa, anuala a cuponului de 7,625% in primii 3 ani si o dobanda flotanta, cu plata trimestriala, incepand cu 2026, conform EURIBOR la 3 luni + 4.539%.

Emisiunea de obligatiuni care intra astazi la tranzactionare este prima emisa de BCR anul acesta si a 9-a listata de BCR la bursa locala. Prima emisiune de obligatiuni emisa de BCR a ajuns la maturitate, in prezent fiind tranzactionate in total 8 emisiuni corporative si verzi. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisa de banca, in valoare de 600 milioane lei, se tranzactioneaza din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26.

In 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligatiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B. In 2022, BCR a listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima si a treia corporative, BCR27 si BCR28C, in timp ce a doua a fost o emisiune de obligatiuni verzi, BCR27A.Membra a Erste Group, BCR este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte.