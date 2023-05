Consiliul Patronatelor Bancare are o nouă conducere. Sergiu Manea, BCR: Vom continua să ne urmăm vocația de promotori ai dialogului în cadrul unui sector bancar modern și responsabil

Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) organizatia patronala a sectorului bancar romanesc, a decis numirea lui Sergiu Manea, CEO al Bancii Comerciale Romane, ca Presedinte al Consiliului Director al CPBR. De asemenea Mihaela Bitu, CEO al ING Bank, a fost numita in functia de vicepresedinte. De asemenea, Feza Tan, CEO interimar al UniCredit Bank l-a inlocuit in Consilul Director al organizatiei patronale pe Rasvan Radu, dupa plecarea acestuia de la conducerea bancii.

Ceilalti membri ai Consiliului Director al CPBR sunt Francois Bloch, CEO al BRD-Groupe Societe Generale, care detine si functia de Trezorier si Zdenek Romanek, CEO al Raiffeisen Bank. Sergiu Manea a mai fost presedinte al CPBR si in perioada 2017-2020. Acesta ii succede lui Rasvan Radu la finalul mandatului sau de trei ani la conducerea Consiliului Director al organizatiei patronale.

„Doresc sa multumesc membrilor pentru increderea acordata pentru un nou mandat la conducerea CPBR, organizatie care va implini anul viitor 10 ani de existenta. Vom continua sa ne urmam vocatia de promotori ai dialogului in cadrul unui sector bancar modern si responsabil, mai ales in conextul noii legislatii privind dialogul social”, a declarat Sergiu Manea.

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, intrata in vigoare la sfarsitul anului trecut, a stabilit noi premise si obligatii pentru dialogul social la nivel sectorial. Unul dintre obiectivele acestei legi a fost acela de a incuraja dezvoltarea miscarii sindicale in acord cu recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, cu scopul cresterii numarului de contracte colective de munca si implicit a gradului de protectie a drepturilor salariatilor.

Potrivit noii legi, oricare dintre partenerii de dialog social implicati in negocierea colectiva la nivel de sector, in situatia in care numarul de angajati din companiile membre ale organizatiilor patronale semnatare este mai mare decat 35% din numarul total al angajatilor din sectorul respectiv, poate solicita extinderea contractului colectiv de munca la nivelul tuturor unitatilor din sector.

Bancile membre CPBR, care impreuna au peste 48% din angajatii sectorului bancar, au initiat si negociat incă din anul 2018 primul contract colectiv de muncă la nivelul sectorului de activitate aplicabil la nivel de grup de unitati.

La acest moment este în vigoare, până in luna mai 2024, cel mai recent contract colectiv de muncă negociat la nivelul sectorului, aplicabil la nivel de grup de unități. CPBR este parte a Federatiei Patronale a Serviciilor Financiare – FINBAN, afiliata la Confederatia Patronala CONCORDIA, reprezentativa la nivel national. Prin afilierea sa la Concordia, CPBR are reprezentanti nominalizati ca membri in Comitetul Economic si Social European (CESE) si in Plenul Consiliului Economic si Social din Romania (CES). CPBR participa prin intermediul Concordia si la Consiliul Național Tripartit de Dialog Social – CNDTS, Comisiile de Dialog Social de la nivelul ministerelor, autorităților publice centrale și locale, având o contribuție activă la perfecționarea legislației și la deciziile autorităților publice in urma procesului de consultare prevazut de lege.

Cele cinci banci care compun CPBR in prezent sunt BRD-Groupe Societe Generale, Banca Comerciala Romana, ING Bank, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank.