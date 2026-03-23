Sistemul bancar a crescut cu 75,8 miliarde lei în 2025, dar creditele neperformante rămân peste nivelul din 2024

Sistemul bancar din România a continuat să crească în 2025, ajungând la active totale de 957,6 miliarde lei la final de an. Totuși, deși rata creditelor neperformante a coborât la 2,69% față de trimestrul anterior, aceasta rămâne peste nivelul din decembrie 2024, potrivit datelor BNR, citate de Agerpres.

Băncile din România au active totale de 957,6 miliarde lei

Băncile din România au încheiat anul 2025 cu active totale de 957,6 miliarde lei, în creștere cu 75,8 miliarde lei față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Comparativ cu trimestrul al treilea din 2025, activele au crescut cu 50,3 miliarde lei, ceea ce confirmă ritmul susținut de expansiune al sistemului bancar.

Rata creditelor neperformante (NPL) se păstrează peste nivelul din 2024, dar este în scădere

În același timp, indicatorii de calitate a creditării arată o evoluție mixtă. Rata creditelor neperformante (NPL) a scăzut la 2,69% la finalul lunii decembrie 2025, de la 2,87% la sfârșitul trimestrului al treilea.

Totuși, nivelul rămâne peste cel înregistrat în decembrie 2024, când rata NPL era de 2,48%, ceea ce indică faptul că, în ciuda îmbunătățirii din ultimele luni, riscurile din portofoliile de credite nu au revenit complet la nivelurile din anul anterior.

România are 29 de bănci

La sfârșitul anului trecut, în România funcționau 29 de instituții de credit, dintre care zece erau sucursale ale unor bănci străine.

Structura sistemului bancar rămâne dominată de capitalul privat, care deține 85,7% din totalul activelor. În același timp, instituțiile cu capital străin continuă să aibă o pondere importantă, de 63,2% din total active.

Evoluția din 2025 arată un sistem bancar solid din perspectiva dimensiunii și a creșterii activelor, dar și o ușoară deteriorare comparativ cu 2024 în ceea ce privește calitatea portofoliilor de credite.