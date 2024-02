BRD, profit record pe fondul celui mai bun an pe creditare. Maria Rousseva: BRD a obținut o performanță remarcabilă

În 2023, banca cu actionariat francez BRD a realizat un profit record de 1,63 miliarde lei, în creștere cu 27% față de 2022 (profit de 1,28 mld lei.). La nivel de grup, BRD a realizat un profit în crestere cu 24% fata de anul precedent, ajungând la 1.656 milioane lei – un nivel record, după cum precizează compania. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii decembrie 2023, la 81,4 miliarde lei, în creștere de la 71,5 mld lei (un salt de aprox. 14%). BRD deține în România o rețea de 423 de sucursale.

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, BRD va face precizări despre performanțele anului 2023.

Pe parcursul anului 2023, calitatea activelor a continuat sa se imbunatateasca, rata NPL scazand sub 2% (1,9% la sfarsitul anului 2023 fata de 2,6% la sfarsitul anului 2022), in timp ce rata de acoperire a NPL a ramas confortabila (75,9% la sfarsitul anului 2023 fata de 76,5% la sfarsitul anului 2023, la nivelul Bancii1). Costul riscului a inregistrat o eliberare neta de 57,4 milioane RON pe parcursul anului 2023, comparativ cu o cheltuila neta de 95,1 milioane RON in 2022, avand in vedere recuperarile continue ale expunerilor neperformante si formarea limitata de credite neperformante, potrivit unui comunicat de presă.

„Intr-un context care a ramas destul de dificil, BRD a obtinut o performanta remarcabila, atat in ceea ce priveste activitatea comerciala, cat si rezultatele financiare. Portofoliul nostru de credite a crescut cu aproape 13% fata de sfarsitul anului 2022. Am atins un volum record de 7,7 mld. lei de credite noi acordate persoanelor fizice, 1 din 7 credite in sold la nivelul pietei la sfarsitul anului 2023 fiind acordat de BRD.

In acelasi timp, am sprijinit activ companiile in demersurile lor, oferindu-le finantarea necesara pentru a se dezvolta, crea locuri de munca sau inova, contribuind la performanta economica generala. Catalizator remarcabil al cresterii, imprumuturile acordate companiilor au avansat cu 23%, evolutie bazata atat pe contributia puternica a segmentului IMM, cat si pe cea a clientilor companii mari. In plus, am continuat sa progresam in directia obiectivului strategic de finantare sustenabila de 1 miliard de euro pana la sfarsitul anului 2025, adaugand in 2023 volume de 2,3 miliarde lei. Cu o suma cumulata de 800 milioane EUR finantari sustenabile, ne asteptam sa atingem in avans acest obiectiv.

Imbunatatirea experientei digitale a clientilor ramane o prioritate pe agenda noastra. Oferta digitala a BRD a fost extinsa cu produse de investitii accesibile 100% online. Avem acum peste 1,4 milioane de utilizatori ai aplicatiei mobile YouBRD, in crestere cu 33% fata de 2022. Toate acestea s-au tradus printr-o performanta financiara solida, cu un profit net in crestere cu 24% si ROE de 21%, demonstrand soliditatea si rezilienta modelului nostru de business.

BRD ramane un partener dedicat pentru toti clientii sai

In continuare, BRD ramane un partener dedicat pentru toti clientii sai, indeplinindu-si ferm si cu responsabilitate misiunea de banca de top in Romania”, a declarat Maria Rousseva, CEO-ul BRD Groupe Societe Generale.

Performanta financiara excelenta si un bilant solid

Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.834 milioane RON, fata de 3.459 milioane RON in 2022, in crestere cu 10,8%, volumele mai mari si ratele ridicate ale dobanzilor de piata fiind principalele motoare de crestere. Veniturile nete din dobanzi au marcat o dinamica solida de 15% la nivel anual, temperata de cheltuieli mai mari, asociate in principal depozitelor la termen in crestere. Veniturile nete din comisioane au ramas destul de stabile fata de nivelul din 2022, pe fondul unor efecte de contrabalansare: venituri mai mici din activitatea cu carduri, avand in vedere cresterea penetrarii pachetelor de cont curent, in linie cu tendinta pietei, contractia comisioanelor pentru tranzactiile cu numerar, in principal pe un efect de baza, dar venituri in crestere din activitatile de creditare, asigurari si piete de capital. Categoria ”alte venituri” a avut o evolutie pozitiva, datorata dinamicii puternice si stabile a activitatii pe pietele financiare.

Desi tendintele dezinflationiste au fost resimtite pe tot parcursul anului, inflatia incheind anul la un nivel exprimat printr-o singura cifra, media pentru intregul an a fost exprimata tot prin doua cifre, mentinand o presiune ridicata asupra cheltuielilor operationale. Cu toate acestea, prin mentinerea unei discipline riguroase in materie de cheltuieli, cresterea acestora a fost limitata la +8,6% in 2023 fata de 2022. Dinamica cheltuielilor de personal (+7,1% an/an fata de 2022, la 963 milioane RON de la 899 milioane RON in 2022) reflecta ajustarile salariilor si ale altor beneficii in cadrul contractului colectiv de munca, intr-un context inflationist si pe o piata extrem de competitiva pentru talente. Evolutia altor costuri este legata in principal de serviciile externalizate si de cresterea cheltuielilor IT&C care sustin progresul parcursului nostru digital.

Veniturile operationale brute au atins 1.939 milioane RON (+13,1% fata de 2022), iar raportul cost/venit s-a imbunatatit pe fondul efectului favorabil al veniturilor (49,4% in 2023 fata de 50,4% in 2022).

Avand in vedere toate aceste aspecte, performanta anului 2023 a fost excelenta, iar rezultatul net al Grupului BRD a marcat o crestere robusta de 24% an/an, atingand un nivel record de 1.656 milioane RON.

Pozitia de capital a BRD este solida, cu o rata de adecvare a capitalului de 21,5% in decembrie 2023 (la nivel individual, cu fonduri proprii incluzand 40% din profitul aferent S1 2023, incorporare in avans deja aprobata de BNR).

Avand in vedere rezultatele anului, precum si traiectoria estimata a adecvarii capitalului, Consiliul de Administratie al BRD a decis sa propuna un dividend corespunzator unei rate de distribuire de 60% din profitul net al Bancii aferent anului 2023 (dividend brut de 1,4070 RON / actiune)2, sub rezerva votului favorabil al Adunarii Generale Anuale a Actionarilor din 25 Aprilie 2024.

Partener de top pentru economia romaneasca si pentru clientii nostri

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creantele din leasing, au inregistrat o crestere de doua cifre, +12,8% fata de finalul anului 2022, prin contributia puternica a segmentelor retail si corporate.

Pe partea de retail (soldul creditelor nete este in crestere cu 6,7% an/an la finalul anului 2023), BRD a inregistrat un nivel record de 7,7 miliarde RON de credite noi acordate persoanelor fizice in 2023 si, de asemenea, cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu o crestere impresionanta de 20% an/an. Acordand 1 din 7 credite pentru persoane fizice in sold pe piata, BRD si-a consolidat pozitia pe acest segment. Creditele nete acordate clientilor companii mici au contribuit de asemenea la crestere, atingand o dinamica impresionanta de +46,4% an/an la sfarsitul anului 2023.

Finantarea companiilor a continuat sa inregistreze performante remarcabile (soldul creditelor nete in crestere cu 23% an/an la sfarsitul anului 2023), alimentata de contributia robusta a segmentului IMM-urilor (+18,4% an/an la sfarsitul anului 2023) si de realizarile exceptionale la nivelul creditelor acordate companiilor mari (+25,8% an/an la sfarsitul anului 2023). In plus, activitatea de leasing a pastrat un ritm de crestere substantial (+20,2% an/an la sfarsitul anului 2023). BRD a ramas un partener de incredere pentru IMM-uri prin participarea activa la programul IMM Invest Plus, cu 2,6 mld. lei credite aprobate in 2023, +27% fata de 2022.

800 de milioane euro finanțări sustenabile în 2023

BRD joaca un rol important in finantarea tranzitiei verzi prin integrarea principiilor ESG in operatiunile sale de creditare si prin definirea unor obiective strategice clare in aceasta directie.

Se estimeaza ca obiectivul de 1 miliard de euro finantari sustenabile pana la sfarsitul anului 2025, definit in planul Horizons 2025, va fi atins in avans. In 2023, valoarea noilor tranzactii de finantare sustenabila care au sustinut, printre altele, un important proiect fotovoltaic sau au cofinantat proiecte de eficienta energetica, s-a ridicat la 2,3 mld. lei, ceea ce duce finantarea sustenabila cumulata la aproximativ 800 mil. euro la sfarsitul anului 2023.

Baza de depozite a avut o expansiune constanta (+10,1% an/an la sfarsitul anului 2023). Cea mai stabila si ampla sursa de finantare, depozitele retail, sunt in continua crestere, marcand o performanta puternica de +9,9% in dinamica anuala la sfarsitul anului 2023. Depozitele clientilor persoane juridice au avut o evolutie similara, fiind in crestere cu 10,6% an/an, in principal datorita intrarilor nete mai mari din partea clientilor IMM (+15,1% an/an la sfarsitul anului 2023).

Impact si prezenta digitala sporite

BRD continua sa avanseze in ceea ce priveste digitalizarea prin extinderea ofertei de servicii accesibile 100% online la produsele de investitii, fluxul de documente si tranzactionarea fiind usor accesibile pe website. Aplicatia de mobile banking YouBRD este imbogatita constant cu noi functionalitati, accesibila acum si persoanelor fizice autorizate, cu o comunicare imbunatatita cu clientii si oferind curs de schimb preferential. Cresterea continua a adoptarii digitale este vizibila, YouBRD devenind aplicatia financiara de zi cu zi pentru mai mult de 1,4 milioane clienti, o crestere de 33% in 2023 fata de anul precedent.

Sustenabilitatea, in centrul strategiei BRD

2023 a fost un an deosebit de bogat in actiuni si evenimente legate de implementarea strategiei de mediu, sociale si de guvernanta a BRD.

BRD a publicat cea de-a doua editie a Raportului sau de sustenabilitate, redactat in conformitate cu cerintele legislatiei UE si romanesti privind raportarea nefinanciara si bazat pe standardele GRI.

BRD a continuat sa isi urmareasca obiectivele stabilite in foaia de parcurs Horizons 2025, care a definit, printre altele, ambitii ESG importante: sa isi sprijine clientii in tranzitia energetica si sa fie lider in domeniul finantarii verzi in Romania. Cu o finantare sustenabila cumulata de aproximativ 800 de milioane EUR la sfarsitul anului 2023, este de asteptat ca obiectivul stabilit pentru sfarsitul anului 2025, de 1 miliard EUR, sa fie atins in avans.

In 2023, BRD a oferit o serie de finantari importante pentru companii, incepand cu un imprumut bilateral legat de obiective de durabilitate pentru o companie de utilitati publice (~250 mn EUR). De asemenea, BRD a acordat 3 credite sustenabile (verzi sau cu impact social) in favoarea unor municipalitati (Brasov, Oradea si Targu Lapus), o serie de credite vizand proiecte de panouri fotovoltaice si de eficienta energetica sau solutii de mobilitate.

In octombrie 2023, banca a organizat, impreuna cu partenerii sai de la Social Innovation Solutions, cea de-a doua editie a Climate Change Summit. Peste 1 milion de spectatori din intreaga lume au urmarit transmisiunea live.

Banca a continuat sa sprijine actiunile sociale si comunitare: cultura, educatie si sport. In 2023, BRD a semnat doua parteneriate importante la nivel national: Proiectul „Intre Vecini”, care isi propune sa regenereze spiritul comunitar, creand comunitati urbane in orasele din Romania, pe de o parte, si Reteaua de Natura Urbana si Reteaua Geoparcurilor din Romania, pe de alta parte, cu scopul de a uni comunitatile rurale si urbane in jurul conservarii naturii si dezvoltarii durabile.

„Ziua V”, platforma interna de voluntariat a BRD, a crescut ca numar de participanti, numarand peste 2.500 de voluntari, si a desfasurat 24 de actiuni pe intreg teritoriul Romaniei in 2023.

Pentru bune practici in guvernanta corporativa si comunicarea cu investitorii in anul 2023, BRD a primit, pentru al doilea an consecutiv, nota 10 in evaluarea Vektor a ARIR.

In decembrie 2023, Sustainable Fitch a atribuit bancii un rating ESG de „3” si un scor de 60, BRD fiind astfel prima banca din Romania evaluata de Sustainable Fitch si al carei rating a fost publicat. In plus, BRD si-a imbunatatit scorul de risc ESG acordat de Sustainalytics la 14,4 (o imbunatatire de 2,9 puncte fata de 2022).