STUDIU BRD: Costurile, principala motivație și în același timp cel mai mare obstacol pentru antreprenorii români în tranziția către sustenabilitate

Potrivit primului studiu lansat de BRD Groupe Société Générale în contextul Climate Change Summit 2025, jumătate dintre antreprenorii din România văd în sustenabilitate o cale de reducere a costurilor operaționale, însă tot 51% consideră că implementarea este prea costisitoare. Lipsa resurselor interne (53%) și accesul limitat la finanțare (39%) completează tabloul unei tranziții percepute mai degrabă ca o provocare financiară decât ca o strategie de creștere.

Costurile sunt, paradoxal, și motorul, și frâna sustenabilității pentru antreprenorii români.

BRD Groupe Société Générale, partener fondator al Climate Change Summit, lansează primul studiu care analizează percepțiile antreprenorilor români despre oportunitățile și provocările tranziției către modele de business sustenabile. Studiul este lansat în contextul Climate Change Summit 2025 – cel mai important eveniment din Europa Centrală și de Est dedicat acțiunii climatice, organizat la București între 21 și 25 octombrie. Prin acest demers, BRD își consolidează rolul de facilitator al tranziției verzi și oferă o perspectivă concretă asupra modului în care antreprenorii români se raportează la sustenabilitate – ce îi motivează, ce îi blochează, cum percep costurile sustenabilității, beneficiile și accesul la finanțare.

Cercetarea, desfășurată pe segmentul microîntreprinderilor și al IMM-urilor, conturează o cultură antreprenorială în care sustenabilitatea este privită cu prudență – pentru majoritatea antreprenorilor, sustenabilitatea rămâne o decizie economică, evaluată prin prisma costurilor și a randamentului imediat, mai degrabă decât o strategie de transformare pe termen lung.

Anca Nuțiu: Sustenabilitatea este adesea percepută ca un cost sau o obligație, nu ca o oportunitate

„Rezultatele studiului arată că sustenabilitatea este adesea percepută ca un cost sau o obligație, nu ca o oportunitate. Noi credem că este momentul să schimbăm această perspectivă: sustenabilitatea înseamnă reziliență și eficientizare, nu doar conformare. Ca bancă, ne dorim să deschidem o conversație reală cu companiile și să demonstrăm, prin soluții concrete, că investițiile în sustenabilitate pot genera economii, pot reduce riscurile și pot crea un avantaj competitiv pe termen lung”, a spus Anca Nuțiu, Director Executiv Retail BRD Groupe Société Générale.

Costurile – principalul motor decizional către sustenabilitate, dar și cel mai mare blocaj

Pentru 51% dintre antreprenori, principalul motiv pentru care ar integra principii de sustenabilitate în afacerea lor este “reducerea costurilor operaționale” (ex – eficiență energetică, resurse). Același argument devine însă și barieră: tot 51% dintre antreprenori nu pot face pasul către un model de business sustenabil din pricina “costurilor ridicate ale implementării”. Astfel, sustenabilitatea este dezirabilă pentru impactul său pozitiv economic, dar evitată pentru prețul care trebuie plătit inițial.

Accesul la finanțare ar trebui să corecteze acest dezechilibru, dar nu reușește să-l compenseze pe deplin: pentru 39% dintre antreprenori, “accesul limitat la finanțare” reprezintă o barieră în dezvoltarea unui business sustenabil. În același timp, bariere precum “lipsa de resurse interne pentru a gestiona procesul de tranziție” (53%) sau “lipsa de expertiză sau cunoștinte în domeniul sustenabilității”(39%) limitează IMM-urile de la identificarea de oportunități.

Reputația și valorile personale – mult în urma eficienței

Motivațiile antreprenorilor pentru integrarea sustenabilității în business sunt predominant pragmatice, orientate spre optimizare, reziliență sau gestionarea schimbărilor din piață, decât spre reputație sau poziționare de brand: eficiența operațională este principala motivație a antreprenorilor, urmată de “pregătirea pentru conformarea la reglementări prezente și viitoare” (28%). “Valorile personale” îi motivează pe 25% dintre antreprenori, “fidelizarea clienților existenți” pe 24%, la fel și “un acces mai bun la finanțare” (24%).

La polul opus, doar 15% menționează “reputația”, iar doar 20% văd în sustenabilitate o formă de “diferențiere față de competiție”.



Percepțiile antreprenorilor despre sustenabilitate: între realism economic și credințe limitative



Principala percepție a antreprenorilor despre sustenabilitate pornește de la piață, nu de la business: jumătate dintre ei (53%) cred că “produsele sustenabile nu se vând pentru că sunt prea scumpe pentru consumatori”. Această percepție se reflectă și în propriile decizii: dacă piața nu e dispusă să plătească pentru sustenabilitate, nici antreprenorii nu o privesc ca pe o investiție, ci mai degrabă ca pe o cheltuială fără randament: jumătate dintre respondenți consideră că “certificările de sustenabilitate sunt prea costisitoare și nu aduc beneficii reale unui business”, dar și că “transformarea unui business într-unul sustenabil implică un efort financiar mai mare decât beneficiile generate”.

Pe lângă acest pragmatism, persistă și o serie de credințe limitative în rândul antreprenorilor: 50% cred că “modelele de business circulare sunt fezabile doar în câteva industrii”, iar 49% consideră că „instrumentele de finanțare pentru sustenabilitate sunt concepute exclusiv pentru marile companii”.

Astfel, studiul scoate la suprafață un sentiment de inechitate în accesul la finanțare, prezent mai acut în rândul firmelor tinere și locale: 52% dintre business-urile cu activitate sub 10 ani împărtășesc această percepție (vs. 46% la cele mature, cu peste 10 ani de activitate), iar același procent se regăsește și în cazul companiilor cu activitate predominant locală (52% vs. 44% la cele cu acoperire națională). Sustenabilitatea e astfel, percepută ca un proces rezervat celor cu resurse.



Cercetarea evidențiază și zone de incertitudine și polarizare în rândul antreprenorilor. Percepțiile legate de timp și risc sunt împărțite aproape egal: 37% cred că procesele sustenabile „durează prea mult ca să merite efortul”, în timp ce 39% nu împărtășesc această opinie. În mod similar, 38% consideră că investițiile în sustenabilitate „implică riscuri prea mari”, față de 41% care le percep ca fiind gestionabile.

Între buzzword și know-how: sustenabilitatea, încă în curs de aprofundare de către antreprenori.

Sustenabilitatea este un concept familiar în mediul antreprenorial — 78% dintre respondenți declară că au auzit de conceptul de “business sustenabil”. Însă această familiaritate nu înseamnă și claritate. Doar 24% dintre antreprenori știu că există o diferență între sustenabilitate și ESG- un semn că, deși conceptul e asumat la nivel declarativ, puțini îi cunosc logica de aplicare. Paradoxal, această diferență se accentuează odată cu vechimea companiei – Companiile mature par mai puțin conectate la limbajul global al conformării: 46% dintre firmele cu peste 10 ani de activitate echivalează sustenabilitatea cu ESG, față de doar 28% dintre cele tinere.

Sustenabilitatea are ritmuri diferite — companiile tinere inovează, cele mature se conformează.

Vechimea în business influențează profund felul în care antreprenorii se raportează la sustenabilitate: pentru companiile mature (<10 ani activitate), sustenabilitatea înseamnă conformare la reglementări; pentru cele tinere (>10 ani activitate), eficiență și diferențiere.

Antreprenorii cu business-uri tinere asociază sustenabilitatea cu șansa de a câștiga un avantaj competitiv. Motivațiile lor în adoptarea unor principii sustenabile sunt eminamente comerciale: reducerea costurilor operaționale (54%), diferențierea față de competiție (24%), oportunitățile de inovație (27%) sau atragerea investițiilor (24%).

Pe de altă parte, companiile cu peste 10 ani de activitate se raportează la sustenabilitate mai mult pentru a se pregăti pentru conformarea la reglementari prezente și viitoare (28%). Resimt mai puțin barierele de acces: doar 49% dintre business-urile mature consideră că prețurile descurajează consumatorii (vs. 58%, business-uri sub 10 ani de activitate/tinere) și doar 46% cred că finanțarea sustenabilă e rezervată exclusiv companiilor mari (vs. 52%, bsiness-uri tinere). Pentru ele, sustenabilitatea nu reprezintă atât de mult o cale de diferențiere, ci un standard de operare.

În privința orizontului de timp, 63% dintre antreprenori cred că sustenabilitatea va deveni un factor obligatoriu pentru toate afacerile din România în mai puțin de zece ani. Totuși, aproape 4 din 10 (38%) o consideră o perspectivă îndepărtată sau chiar improbabilă. Această divizare arată că piața este fragmentată în ceea ce privește sentimentul de urgență: pentru unii, sustenabilitatea este o condiție inevitabilă a viitorului; pentru alții, rămâne un ideal încă prea departe de realitatea de zi cu zi a businessului.

Studiul face parte din direcția strategică a BRD de a sprijini tranziția mediului de afaceri către un model economic sustenabil și de a înțelege cât mai bine provocările reale cu care se confruntă antreprenorii în acest proces. Rezultatele cercetării confirmă nevoia de accesibilitate, claritate și sprijin concret în adoptarea practicilor sustenabile — o nevoie la care BRD răspunde prin inițiative dedicate mediului de afaceri. Prin programe precum District BRD pentru IMM-uri și prin creditul corelat cu obiective de sustenabilitate, BRD oferă antreprenorilor instrumente reale de progres: de la mentorat și consultanță, la soluții de finanțare care recompensează performanța sustenabilă.

Metodologia studiului



Cercetarea a fost realizată la inițiativa BRD Groupe Société Générale, în luna octombrie 2025, pe un eșantion de 150 antreprenori / reprezentanți ai microîntreprinderilor și IMM-urilor din România.

Datele au fost colectate prin chestionar online, iar analiza a avut în vedere distribuția respondenților în funcție de vechimea companiei, dimensiunea cifrei de afaceri, aria geografică și domeniul de activitate, pentru a surprinde diferențele de percepție între companiile tinere și cele mature, locale și naționale.