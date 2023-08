Banca Transilvania, UNTOLD și Visa lansează cardul virtual BT Visa UNTOLD. Oana Ilaș: ”A fost creat cu gândul de a celebra spiritul festivalului și al comunității”

Banca Transilvania şi UNTOLD lansează, în colaborare cu Visa, cardul virtual cu design animat BT Visa UNTOLD, destinat fanilor festivalului, care în acest an va avea loc în 3 – 6 august, în Cluj-Napoca. Cardul este în ediție limitată, cu un design inspirat de tematica UNTOLD 2023, The Light Phoenix.

Primul card virtual cu design animat din Europa a fost lansat de Banca Transilvania în ianuarie a.c. BT este singura bancă din Europa cu astfel de carduri în portofoliu. Cardul poate fi emis exclusiv online, din aplicaţia BT Pay – secţiunea Noutăţi din homepage sau zona de adăugare carduri. Clienții îl primesc instant și poate fi folosit imediat. Costurile de emitere și de administrare sunt zero.

Cardul poate fi folosit pentru cumpărături în magazine şi online, cu telefonul. Instrumentul de plata de la Banca Transilvania vine, de asemenea, cu beneficii şi premii:

10 experienţe complete pentru 2 persoane la UNTOLD Dubai 2024, pentru cei care solicită cardul; 50 de abonamente UNTOLD 2024 în fiecare zi de festival pentru cei care își încarcă brățara de festival cu cardul BT UNTOLD; Discount 15% în festival la produsele oficiale UNTOLD.

„Suntem încântați să anunțăm lansarea acestui card împreună cu UNTOLD şi Visa. Este un card unic, cu un design animat captivant, desprins din universul fantastic al festivalului UNTOLD. A fost creat cu gândul de a celebra spiritul festivalului și al comunității, şi ne-am dorit să ducem experiența festivalului inclusiv în bankingul de zi cu zi. Am crezut în magia festivalului încă de la început, am fost alături de povestea care s-a scris an de an şi dorim ca astfel să oferim membrilor acestei comunităţi un accesoriu complementar experienţei de festival, direct în BT Pay. Pasionații de festival şi de muzică pot să poarte cu ei o parte din această experiență şi dincolo de perioada evenimentului, oriunde ar merge”, declară Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

“Parteneriatul cu Banca Transilvania și Visa ne-a oferit oportunitatea de a colabora cu branduri de prestigiu, care împărtășesc valorile noastre. Acest proiect unic aduce în prim plan inovația și pasiunea pentru experiențele unice, specifică celor trei branduri. Într-o premieră europeană, cardul virtual BT UNTOLD va aduce o pată de culoare și de magie experienței fanilor noștri la UNTOLD 2023 şi nu numai. Suntem mândri să fim primul festival din Europa care oferă astfel de carduri virtuale cu design animat, o modalitate unică de a sărbători și de a păstra amintiri de neuitat de la UNTOLD 2023, The Light Phoenix. Cu un design inspirat din universul nostru tematic din acest an, cardul va fi disponibil în ediție limitată, făcându-l un obiect de colecție special pentru toți participanții festivalului și nu numai”, afirmă Bogdan Rădulescu, Chief Business Officer, UNTOLD.

„Ne bucurăm să fim partenerii Băncii Transilvania şi UNTOLD în lansarea acestui card virtual animat, o inovație care combină experiența de plată sigură și confortabilă oferită de Visa cu pasiunea pentru distracție a unuia dintre cele mai cunoscute festivaluri din lume. Suntem mândri să colaborăm cu o bancă ce împărtășește viziunea noastră și aduce mereu unicitate în soluțiile financiare oferite clienților. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum va fi primit acest card virtual de către iubitorii de festivaluri și ne bucurăm să luăm parte la crearea unor momente memorabile care să înceapă la UNTOLD și să continue distracția dincolo de scenă, cu beneficii și experiențe pentru posesorii acestor carduri pe tot parcursul anului”, adaugă Elena Ungureanu, Country Manager, Visa Romania.