”Orice schimbare managerială vine cu un aer proaspăt în organizație, dar în același timp misiunea principală este de a continua execuția punctelor forte din strategia băncii”. Interviu cu Răzvan Filcescu, noul vicepreședinte al First Bank

”În toate elementele care au creat inițial temeri și chiar pierderi se pot vedea astăzi motoare ale unor direcții noi de creștere”, susține – în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews, Răzvan Filcescu, noul Vicepreşedinte al First Bank, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor de business. Bancherul dă ca exemplu criza energetică, care a dus, în opinia sa, la o explozie de interes și investiții în aria de eficiență energetică, producerea de energie verde prin instalarea de panouri fotovoltaice, înnoirea echipamentelor de producție.

Henk Paardekooper, CEO al First Bank, menționa la anunțul numirii dumneavoastră în funcția de Vicepreşedinte responsabil de coordonarea tuturor activităţilor de business a First Bank că sunteți „persoana potrivită pentru a construi și dezvolta în continuare activitățile de business ale băncii”. Se poate spune că, odată cu preluarea de către dumneavoastră a acestei poziții de conducere, First Bank intră într-o nouă etapă. Ce strategie de dezvoltare aveți în vedere, care vor fi principalele pârghii ale activității instituției de credit și ce obiective aveți pe termen mediu și lung?

Orice schimbare managerială vine cu un aer proaspăt în organizație, dar în același timp misiunea principală este de a continua execuția punctelor forte din strategia băncii. Acestea sunt focusul pe finanțarea IMMurilor, consilierea și finanțarea clienților noștri companii în accesarea de fonduri europene sau de credite verzi, oferirea unor produse de creditare competitive persoanelor fizice, mărirea gamei de produse și servicii oferite pe canalele digitale de către First Bank. Pe termen mediu și lung dorim să ajungem la un model de servisare hibrid (digital dar și cu interacțiune umană) și eficient, croit în jurul nevoilor clienților noștri.

Cum arată industria bancară după cei peste trei ani de crize inedite (pandemia de coronavirus, războiul din Ucraina, inflație, creșterea dobânzilor, criza energetică)? Cum considerați că s-au comportat băncile în toată această perioadă și cum apreciați bilanțul sistemului bancar în această perioadă (2020-2023) plină de incertitudini?

Sistemul bancar românesc s-a comportat peste așteptări. Capitalizarea și lichiditatea acestuia, calitatea portofoliilor de credite, politicile adecvate în asumarea de riscuri au determinat această reziliență și au dus la o absorbire ușoară a șocurilor financiare provocate de situațiile menționate din ultimii trei ani. Cu toții, băncile, dar și clienții, am învățat din experiența creată de criza din 2008-2009, ne adaptăm mai ușor, și suntem mult mai bine pregătiți pentru un climat macro volatil.

În ciuda acestor vremuri tulburi și a vicisitudinilor de la tot pasul, creditarea a accelerat în toți acești ani mult peste așteptări. De unde vine această evoluție și ce a stat la baza ei? Care sunt previziunile dumneavoastră în privința evoluției creditării în 2023, defalcat pe retail și corporate?

Creșterea economică și programele de sprijin guvernamental au susținut această accelerare, creditarea companiilor atingând niveluri record și asigurând capitalul necesar creșterii și evitării blocajelor în sistemului economic în ansamblu. Soldul total (companii și personae fizice) al portfoliulului de credite First Bank a crescut cu aproximativ 19% în 2022, față de sfârșitul anului 2021, o performanța mult peste media sistemului bancar. În prezent, aceste rate de creștere în sistemul bancar s-au moderat, având în vedere nivelul ratelor dobânzilor și a unei anumite incertitudini legate de economia națională, piața imobiliară locală, dar și spațiul EURO care e destinația principală a exporturilor românești.

Creditarea companiilor în 2023 este mai puțin afectată ca cea a persoanelor fizice, dar se bazeaza masiv pe creditarea în EUR. Odată cu trendul de scădere a inflației și dobânzilor estimez că atât cererea de credit corporate, cât și cea retail, vor reveni cel puțin la nivelul din 2022. Investițiile majore din următorii ani în infrastructura, fondurile care vor trebui absorbate din PNRR, Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună și vor ajuta cu siguranta sectorul corporate versus cererea din partea persoanelor fizice. Dar și aceasta va reveni odata cu dispariția factorilor descriși care au dus la moderarea consumului și amânarea unor achiziții imobiliare.

Orice criză trebuie privită și ca o oportunitate. Pornind de la această viziune, vă rog să ne precizați ce oportunități pot fi exploatate în prezent și care sunt factorii favorabili pe care ar trebui să îi exploatăm pentru dezvoltarea economiei locale (fonduri europene, PNRR, atragerea de investiții, etc.)?

Absolut de acord, în toate elementele care au creat inițial temeri și chiar pierderi se pot vedea astăzi motoare ale unor direcții noi de creștere. Criza energetică a dus la o explozie de interes și investiții în aria de eficiență energetică, producerea de energie verde prin instalarea de panouri fotovoltaice, înnoirea echipamentelor de producție. Situația politică și comercială tensionată din Asia de Est și războiul din Ucraina au dus la strategii de relocare a unor investitori multinaționali în România.

Cum este astăzi bankingul în corelația cu digitalizarea și cât de plauzibilă este continuarea procesului de restrângere a rețelelor de sucursale și agenții bancare? Cum vedeți că se va transforma sectorul financiar-bancar din perspectiva aceasta în următorii ani? Ce politică aplică First Bank în această direcție și cum se raportează și adaptează banca la trendul digitalizării?

Digitalizarea nu trebuie să fie un scop în sine, ci o modalitate remote de a vinde produse și a oferi clienților capacitatea de efectua o gama largă de tranzacții, ajutând și la scăderea costurilor operaționale ale băncii. În acelasi timp, studii recente din Europa de Vest dar și comportamentul clienților din România arată că produsele mai sofisticate vor fi în continuare vândute și servisate de personalul băncii.

Includ ca exemple creditele ipotecare, creditele de investiții pentru IMMuri, plasamente în depozite și alte instrumente de economisire peste un anumit prag. Deci, va exista, cel puțin în următorii ani, o limită a reducerii rețelelor de sucursale ale băncilor, chiar dacă ponderea canalelor digitale crește semnificativ an de an. În First Bank, conceptul prin care ne-am construit în ultimii 4 ani strategia de transformare atât digitală cât și a modelului clasic de operare este „digital with human touch”.

