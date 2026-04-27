Patria Bank redefinește experiența clientilor, atât online, cât și în rețeaua de agentii, prin integrarea Cărții Electronice de Identitate. Valentin Vancea: ”Acest lucru se traduce pentru clienți în fluxuri mai clare, mai rapide și mai sigure în relația cu Banca”

Patria Bank continuă să transforme modul în care clienții accesează serviciile bancare, prin integrarea Cărții Electronice de Identitate (CEI), se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Astfel, începând cu 23 martie 2026, Cartea Electronica de Identitate poate fi utilizata în fluxurile principale ale Băncii atât online pentru fluxurile de Digital Lending (credit de nevoi personale și card de credit), Online Onboarding și Actualizare de date Online cât și în rețeaua de agenții prin utilizarea cititoarelor CEI cu CIP, conectate direct la aplicația RO CEI Reader a MAI.

Datele preluate direct din Cartea Electronica de Identitate permit o verificare mai rapidă și mai sigură a identității, contribuind la reducerea riscului de fraudă și la consolidarea protecției datelor clienților.

În paralel, integrarea acestor capabilități în procesele existente simplifică interacțiunea cu clienții și reduce necesitatea documentelor și a pașilor suplimentari. Acest lucru se traduce printr-o acuratețe mai bună a datelor și prin procese interne mai eficiente, cu impact direct în optimizarea costurilor operaționale.

„Integrarea Cărții Electronice de Identitate face parte din direcția strategică a Patria Bank de a dezvolta servicii relevante, adaptate atât nevoilor clienților, cât și evoluțiilor din mediul economic și digital. Accelerăm dezvoltarea proceselor 100% online – de la onboarding și creditare până la economisire – și, în același timp, optimizăm experiența clienților din agențiile noastre. În mod concret, acest lucru se traduce pentru clienți în fluxuri mai clare, mai rapide și mai sigure în relația cu Banca. Digitalizarea nu este doar despre tehnologie, ci despre timpul pe care îl redăm clienților noștri și siguranța pe care le-o oferim în fiecare interacțiune pe care o au cu noi”, a declarat Valentin Vancea, CEO Patria Bank.

Acest demers contribuie la alinierea la standardele europene și la consolidarea unui model operațional eficient, capabil să răspundă dinamic cerințelor unei economii tot mai digitalizate.