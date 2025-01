Casetele de valori sunt pe cale de dispariție. Doar 7 bănci din România mai oferă acest produs clienților interesați de protejarea bunurilor. Ce costuri presupune închirierea unui seif la bancă și de ce tot mai multe instituții de credit au renunțat la acest tip de serviciu

Casetele de valori, cutii de metal puse de bănci la dispoziția clienților pentru a depozita anumite obiecte de valoare, documentele importante sau suveniruri, sunt soluția atunci când vrei să îți protejezi acest tip de bunuri. Vremea în care obiectele de valoare sau chiar banii erau ascunse în casă, a trecut de mult, așa cum BankingNews scria și în 2016 AICI.

Cutiile de valori sunt produse care pot asigura nevoile de securitate și confidențialitate ale clienților

Dacă în trecut majoritatea băncilor dețineau un astfel de produs dedicat persoanelor fizice, astăzi el nu mai este la fel de căutat și il regăsim doar la 5 cele mai mari bănci comerciale din România, după active, la o singură bancă de dimensiuni mici.

Odată cu era digitală, cutiile de valori au devenit utile în special persoanelor care nu se simt confortabil să depoziteze lucruri în mediu digital, sau celor care consideră că ambele variante oferă mai multă siguranță. Cum tot mai mulți români preferă stocarea digitală, cererea pentru cutii a scăzut semnificativ, în special în rândul clienților tineri.

5 motive pentru care băncile nu mai dețin aceste produse

Deși casetele de valori reprezintă un produs util ce oferă securitate și confidențialitate clienților, multe bănci aleg să nu ofere acest serviciu din diverse motive strategice, operaționale și economice, cum ar fi:

-Cerere redusă

Deși casetele de valori sunt apreciate de un segment de clienți, cererea generală a scăzut în ultimii ani. Acest lucru se datorează alternativelor digitale (cloud, storage criptat pentru documente importante). Schimbarea comportamentului consumatorilor, care preferă să păstreze valori materiale acasă sau în altă parte. Conștientizarea scăzută a beneficiilor casetelor de valori.

-Costurile ridicate de infrastructură și mentenanță

Amenajarea unor spații special securizate, instalarea unor sisteme complexe de supraveghere și protecție

-Riscuri și responsabilități legale

Băncile trebuie să asigure securitatea acestora în situații precum furturi din interiorul băncii, dezastre naturale (incendii, inundații). Reclamarea pierderii bunurilor – băncile pot fi implicate în litigii sau pot suferi daune de imagine, chiar dacă nu sunt direct responsabile.

-Rentabilitate scăzută / Prioritizarea altor produse bancare

În comparație cu alte produse bancare, cum ar fi creditele sau conturile de economii, casetele de valori generează venituri reduse. Taxele de închiriere sunt relativ mici, iar utilizarea spațiului pentru alte activități mai profitabile este mai atractivă pentru bănci.

-Reglementări complexe

Obligația de a raporta activitățile suspecte legate de conținutul acestora, gestionarea accesului titularului sau al altor situații legale.

Doar 7 bănci mai oferă casete de valori pentru siguranța bunurilor tale!

Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, BRD, Raiffeisen Bank, OTP Bank și TechVentures Bank sunt instituțiile la care pot apela românii pentru a-și proteja bunurile de valoare de eventualele tentative de furt, incendii sau alte evenimente neprevazute. Numărul instituțiilor de credit care oferă casete de valori se va reduce în curând la 6, având în vedere că OTP Bank va dispărea odată cu finalizarea procesului de integrare în Banca Transilvania.

Mai trebuie menționat că Raiffeisen Bank oferă acest serviciul, dar este disponibil exclusiv pentru clienții de private banking, așa cum ne-au precizat reprezentanții băncii. Costurile variază, în funcție de mărimea casetei, de la 107,10 lei/lună (TVA inclus) la 160,65 lei/lună sau de la 1.285,20 lei/an la 1.927,80 lei/an.

Pentru aceste produse băncile îți percep comision. Sumele cerute sunt un procent din valoarea obiectelor depozitate sau o sumă minimă.

Băncile oferă servicii pentru depozitarea bunurilor de valoare în casete de valori cu dimensiuni diferite și care sunt amplasate doar în anumite sucursale. Pentru aceste servicii este necesar să fie semnat un contract pe o perioada determinata de timp.

Ce opțiuni ai când stocarea digitală sau seiful de acasă nu sunt soluții pentru tine

Contra unei taxe lunare, poti închiria o casetă de valori, aceasta fiind o alternativă sigură și eficientă pentru a ține anumite obiectele de valoare.

Comisioanele pentru administrarea casetelor de valori sunt achitate integral atunci când este semnat contractul și pot costa între 50 de lei și 550 de lei, pe lună, în funcție de mărimea aleasă.

Tipuri de bunuri pe care le poți păstra în caseta de valori

Practic, la bancă poți depozita numeroase tipuri de bunuri cum ar fi: obiecte de artă, bijuterii, acte și documentele de valoare – acțiuni, obligațiuni, certificate, informații prețioase stocate pe diverse surse, colecții, sau chiar bani. Însă, economiile tale sunt mai sigure și profitabile dacă sunt plasați într-un instrument financiar separat, așa cum BankingNews scria AICI.

Cât te costă o casetă de valori la bancă

Banca Transilvania

Închirierea unei casete de valori la Banca Transilvania, cea mai mare bancă de pe piaţa locală, după active, oferă acest serviciu pentru o sumă lunară de asigurare, care înseamnă 0,05% din valoarea declarată a bunurilor pe care clientul le va depozita (minimum 3 euro), la care se adaugă și un cost fix.

Costuri BT

Casetă Mică 150 LEI + tva + prima de asigurare 0,05% (min 3 EUR)

Casetă Medie 200 LEI + tva + prima de asigurare 0,05% (min 3 EUR)

Casetă Mare 250 LEI + tva + prima de asigurare 0,05% (min 3 EUR)

Odată cu tariful se mai achită o garanție de 250 LEI, pentru acoperirea unei eventuale pierderi a cheii.

BCR

A doua bancă după active, BCR oferă celor interesați un serviciu de închiriere la un cost de 100 de lei pe lună la care adaugi TVA.

Costuri BCR

Închiriere casetă de valori BCR 100 Lei/lună + TVA

Deschiderea forţată a casetei şi confecţionare chei 100 EUR + TVA

Penalizare expirare contract închiriere 200 Lei/lună

Și CEC Bank, a treia bancă după active, deține casete de valori, în anumite unități. Potrivit informațiilor disponibile, comisionul pentru valoare declarată este de 1,5% pe an + TVA, min 15 lei + TVA.

Costuri CEC Bank

Comisioane pentru valoare nedeclarată

Caseta mica 60 lei/luna+TVA

Caseta medie 80 lei/luna+TVA

Caseta mare 100 lei/luna+TVA

Garantii caseta mica/medie/mare 150 lei

Comision pentru pastrarea si conservarea bunurilor din caseta abandonata – 30 lei +TVA

BRD

Inchiriere unei casete de valori la BRD, a patra bancă din sistemul bancar, are un tarif crescător, în funcție de dimensiunea aleasă, banca dispune de 8 tipuri de casete. Suma lunară este formată dintr-un tarif fix, ân functie de dimensiune, plus un procent in funcție de valoarea bunurilor declarate, echivalent în lei.

Casetă Tip 1 – 1.50%/ an, min. 44.4 lei / lună + TVA

Casetă Tip 2 – 1.50%/ an, min. 56.5 lei / lună + TVA

Casetă Tip 3- 1.50%/ an, min. 68.6 lei / lună + TVA

Casetă Tip 4 – 1.50%/ an, min. 80.7 lei / lună+ TVA

Casetă Tip 5 – 1.50%/ an, min. 112.9 lei / lună + TVA

Casetă Tip 6 – 1.50%/ an, min. 225.8 lei / lună + TVA

Casetă Tip 7 – 1.50%/ an, min. 362.9 lei / lună + TVA

Casetă Tip 8 – 1.50%/ an, min. 544.4 lei / lună + TVA

TechVentures Bank are activat acest serviciu pentru sucursala din București Strada Popa Tatu 62A.

Activare serviciului de închiriere costă 100 lei. La acesta se va adăuga costul casetei închiriate.

Caseta I (50260390 mm) 50 lei + TVA/ lună

Caseta II (100260390 mm) 75 lei + TVA/ lună

Caseta III (175260390 mm) 125 lei + TVA/ lună

Caseta IV (300260390 mm) 175 lei + TVA/ lună

Caseta V (600260390 mm) 250 lei + TVA/ lună