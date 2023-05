Vești bune de la analiștii CFA. Adrian Codirlașu: Rata anticipată a inflație scade la cea mai mică valoare din ultimele 12 luni. Continuă deprecierea leului

Analiștii financiari ai CFA România anticipează că rata inflatiei, pentru orizontul de 12 luni, se va situa la cea mai mică valoare – 8,13%. În ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, valoarea medie a cursului anticipat, pentru următoarele 12 luni, este 5,0528 lei pentru un euro.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in luna aprilie, (cu 2,1 puncte) la valoarea de 55,0 puncte. Aceasta situatie s-a datorat componentei de anticipatii, care a inregistrat o scadere de 4,8 puncte, pana la valoarea de 48,8 puncte.

Adrian Codirlașu: Rata anticipata a inflatie scade la cea mai mica valoare din ultimele 12 luni

“Dupa patru luni de cresteri consecutive, componenta de anticipatii a Indicatorului de Incredere a inregistrat o corectie. Consistent cu aceasta corectie, si valoarea de crestere economica anticipata pentru 2023 s-a redus la o valoare sub 3%. Totodata, sondajul confirma ancorarea anticipatiilor de continuare a procesului dezinflationist, rata anticipata a inflatie scazand la cea mai mica valoare din ultimele 12 luni”, declara, Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

În următorele 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0528 lei pentru un euro.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9953 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0528 lei pentru un euro.

Prognozele de creştere economică în 2023 s-au redus la 2,8% (de la 3%)

In ceea ce priveste evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 45% dintre participanti anticipeaza o stabilitate a acestora in timp ce acelasi procent de 45% dintre participanti anticipeaza o scadere in urmatoarele 12 luni. De asemenea 65% considera ca preturile actuale sunt supraevaluate, iar 30% ca sunt corect evaluate.

➡️ Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor este de 5,1%.

➡️Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a scazut fata de exercitiul anterior la valoarea de 2,8%.

➡️ Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 52% in urmatoarele 12 luni.

ROBOR la 3 Luni se va situa la valoarea de 6,22%

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de 12 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA