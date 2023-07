CFA România arată că încrederea în economie se reduce. Adrian Codirlașu: S-au majorat atât inflația anticipată pentru următoarele 12 luni, cât și rata de dobândă ROBOR 3M

Analiza CFA România arată că încrederea în economie s-a redus fiind observată o anumită revenire a anticipatiilor inflationiste. Astfel, rata inflatiei anticpate, pentru orizontul de 12 luni, s-a majorat, dar apare deprecierea leului, în următoarul an.

Rata anticipata a inflației crește ușor, cursul euro scade

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in luna iunie, (cu 4,8 puncte) la valoarea de 54,2 puncte. Aceasta situatie s-a datorat componentei de anticipatii, care a inregistrat o reducere puternica, de 9,1 puncte, pana la valoarea de 47,7 puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a crescut fata de exercitiul anterior si s-a situat la valoarea medie de 8,21% (fata de 8,13%).

Adrian Codirlașu: S-au majorat atât inflația anticipată pentru următoarele 12 luni, cât și rata de dobândă ROBOR 3M

“In contextul deficitului bugetar ridicat si anticipatiilor de majorare de taxe indirecte, increderea in economie s-a redus. Consistenta cu aceasta evolutie, este observata o anumita revenire a anticipatiilor inflationiste. Astfel, s-au majorat atat inflatia anticipata pentru urmatoarele 12 luni, cat si rata de dobanda ROBOR 3M comparativ cu valorile inregistrate in exercitiul anterior. De asemenea, cum o taxare suplimentara conduce la o scadere a cererii, si anticipatiile de crestere economica s-au redus fata de exercitiul anterior”, spune Adrian Codirlașu, Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

Valoarea medie a cursului anticipat este 5,0438 lei pentru un euro, în scădere

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 94% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9894 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0438 lei pentru un euro (fata de 5,0528 lei pentru un euro), valori in scadere fata de cele inregistrate in exercitiul anterior.

Previziunile analistilor in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori macroeconomici:

Referitor la evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 50% dintre participanti anticipeaza o scadere a acestora in timp ce 31,3% dintre participanti anticipeaza o stabilitate in urmatoarele 12 luni. De asemenea 68% dintre participanti considera ca preturile actuale sunt supraevaluate, iar 25% ca sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor este de 5,5%, inregistrand o majorare substantiala fata de exercitiul anterior (fata de 5,1%)

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a scazut fata de exercitiul anterior la valoarea de 2,5% (fata de 2,8%)

Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 55% (fata de 52%) in urmatoarele 12 luni.