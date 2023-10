Încrederea economiștilor în economie continuă să scadă. Adrian Codirlașu, CFA: Deficitul anticipat pentru acest an înregistreaza cea mai mare valoare de la inceputul anului

Încrederea analiștilor CFA în economie continuă să scadă, pe fondul decelerării economiei și a măsurilor fiscale. Astfel, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei a scazut usor in luna septembrie, (cu 0,5 puncte) la valoarea de 47,4 puncte. Aceasta situatie s-a datorat scaderii componentei de conditii curente. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut fata de exercitiul anterior si s-a situat la valoarea medie de 6,86%.

Adrian Codirlașu: Deficitul anticipat pentru acest an inregistreaza cea mai mare valoare de la inceputul anului

“Incetinirea cresterii economice precum si noile masuri fiscale s-au reflectat si in componenta de conditii curente a indiatorului de incredere, componenta care a inregistrat o scadere de 6,6 puncte fata de exercitiul anterior. De asemenea, conduita politicii fiscale s-a reflectat in anticipatiile de defict bugetar pentru anul current, deficitul anticipat pentru acest an inregistrand cea mai mare valoare de la inceputul anului”, declară Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

În următoarele 12 luni, leul se va deprecia

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 84% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Nu a fost inregistrata nicio opinie de apreciere. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0169 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0607 lei pentru un euro.

Previziunile analiștilor în ceea ce privește cei mai importanti indicatori macroeconomici:

Referitor la evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 53% dintre participanti anticipeaza o scadere a acestora in timp ce 42% dintre participanti anticipeaza o stabilitate in urmatoarele 12 luni. De asemenea 73% dintre participanti considera ca preturile actuale sunt supraevaluate, iar 21% ca sunt corect evaluate.

ROBOR la 3 luni va continua să scadă, la fel și inflația.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor este de 5,8%.

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a inregistrat valoarea de 2,2%.

Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 54% in urmatoarele 12 luni.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de 12 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la:

•Condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piață muncii;

•Anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.