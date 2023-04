Elevator Pitch Day: 10 start-up-uri de tehnologie și-au prezentat afacerile, în 60 de secunde, live, în liftul din sediul BCR

Finaliștii InnovX-BCR din grupa Start-ups, formată din 10 firme de tehnologie cu cifră de afaceri sau finanțare atrasă între 50.000 de euro și 500.000 de euro, au ajuns în etapa de post-accelerare după ce au parcurs un Bootcamp de pregătire de șase săptămâni. În această etapă, ei au primit feedback din partea unei echipe de executivi de top în cadrul Elevator Pitch, care a avut loc luni, 24 aprilie, în format fizic, la sediul BCR din clădirea The Bridge.

Pentru a-și prezenta businessurile și ceea ce le diferențiază pe piață, fiecare dintre cele 10 companii de tehnologie a avut la dispoziție câte 60 de secunde în liftul clădirii BCR The Bridge, această prezentare fiind urmată de o sesiune de Q&A de 5 minute, prezidată de Thomas Kolarik, COO BCR. Următoarea etapă este evenimentul Demo Day, momentul în care antreprenorii își vor prezenta afacerea în fața potențialilor investitori.

“Este extraordinar să vedem cum atât corporaţiile, cât şi startup-urile continuă să construiască o relaţie deschisă, care ne oferă oportunitatea să învăţăm, unii de la alţii, cum să cooperăm mai bine. Pentru noi, cooperarea este fundaţia principală pentru o platformă de inovaţie: startup-urile pot beneficia de resurse, acces la clienţi şi, în cele din urmă, finanţare corporativă, în timp ce corporaţiile trebuie să inoveze pentru a rămâne în faţa competitorilor şi a schimbărilor din piaţă, dar şi pentru a accesa tehnologii noi.

Am văzut în InnovX peste 171 de startup-uri accelerate în ultimii 4 ani şi, împreună cu procesul nostru intern de transformare digitală, putem spune că suntem o companie total diferită, tocmai pentru că ne bazăm pe acest proces de învăţare. Prin acest proces de co-creare cu startup-urile, suntem în măsură să dezvoltăm creştere şi inovaţie în cadrul BCR, să digitalizăm lanţul de aprovizionare, să dezvoltăm operaţiuni durabile şi să utilizăm automatizarea şi AI pentru a creşte eficienţa, oferind în acelaşi timp sprijin, învăţare şi mentorat startup-urilor”, a precizat Thomas Kolarik, Chief Operating Officer BCR & Chairman of the Elevator Pitch.

Cele 10 start-up-uri care au susținut pitch-uri au dezvoltat business-uri în diverse domenii, de la sănătate, FinTech, cybersecurity, transport, HoReCa, MedTech, EdTech și sport.



➡️ dMonitor (București) – motor de căutare al persoanelor cu expunere publică, care automatizează procesul de asigurare a conformității cu reglementările financiare în vigoare (KYC, AML)

➡️ Dateligens (București) – platformă de securitate Big Data, o soluţie SaaS şi On Premises axată pe furnizarea unei platforme de gestionare a fluxurilor de Big Data de calitate industrială, scalabile şi complet configurabile.

➡️ Jogga (București) – aplicație socială pentru sportivi, care conectează locațiile, antrenorii și sportivii profesioniști.

➡️ Cautcurier.ro (Timișoara) – etichetă inteligentă care monitorizează în timp real coletele (locație, șoc, securitate, temperatură și umiditate), pentru eficientizarea lanțului logistic și reducerea consumului de CO2.

➡️ TapTasty (Oradea) – canal de vânzări privat prin aplicații mobile și site-uri web personalizate. Prin machine learning, oferă informații pentru optimizarea lanțului de aprovizionare și crearea de strategii de marketing eficiente.

➡️ HealthFluencer (București) – platformă care folosește AI pentru a conecta brandurile de sănătate și îngrijire personală cu influencerul adecvat.

➡️ Firstserved (Grecia) – aplicație care unește utilizatorii cu restaurantele și meniurile potrivite, în funcție de preferințele gastronomice, dietetice și nutriționale ale acestora.

➡️ ContApp (București) – soluţie de contabilitate care simplifică procesele contabile, de la facturare la conformitate fiscală, generare de rapoarte anuale și urmărirea tranzacțiilor.

➡️ SkillBrain (Timișoara) – platformă educațională, care facilitează dezvoltarea abilităților IT și posibilitatea de reorientare profesională în această industrie.

➡️ Kidprenor (Cluj-Napoca) – ecosistem integrat, fizic și digital, care schimbă modul în care copiii interacționează și învață noțiuni despre economie și antreprenoriat.

Diana Dumitrescu: InnovX-BCR a accelerat peste 171 companii inovatoare

„InnovX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a accelerat peste 171 companii inovatoare, odată cu finalizarea bootcamp-ului dedicat cohortei Start-ups 2023. Etapa Elevator Pitch precede evenimentul care aduce business-urile în fața investitorilor, iar evenimentul de ieri a fost un alt pas spre consolidare, de la evaluarea modelului de business la realizarea și depășirea provocărilor care se pot amplifică odată ce scalezi. Perspectivele și evaluările juriului au arătat care sunt punctele forte pe care ar trebui să se concentreze antreprenorii”, a precizat Diana Dumitrescu, CEO InnovX-BCR.

Start-up-urile au primit feedback și îndrumare din partea unui juriu format din: Thomas Kolarik – COO BCR & Chairman of the Elevator Pitch, Bogdan Cernescu – Head of Corporate Coverage BCR, Ramona Kurko – Deputy Managing Director Corporate Coverage BCR, Ionuț Stanimir – Head of Marketing & Communications BCR, Daniel Nanu – Regional Director Retail BCR, Bogdan Axinia – Managing Director eMAG Ventures, Georgiana Cosoveanu –Director Government Affairs & Policy Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson Romania, Daniel Mereuță – Country Director TDCX, Andrei Burz – Partner Deloitte Legal Romania, Felix Crișan – Co-founder & CTO Netopia Group, Gabriel Trăistaru – Digital Director Telekom România, Sabin Popescu – General Division for Institutional Partnerships DNSC, Maria Manuela Catrina – Deputy Director DNSC, Anca Margareta Fotache – General Manager Booking Holdings, Mircea Țiplea, Partner Amrop Executive Search Romania.



Acceleratorul InnovX-BCR este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft,, Mindspace și MIT CEE Forum. BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.

Mai multe detalii despre Acceleratorul InnovX-BCR: www.bcr.ro/accelerator și www.innovx.eu.