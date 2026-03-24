Erste Private Banking România, desemnată „Cea mai bună bancă de private banking din România pentru servicii clienți” la Euromoney Awards for Excellence 2026. Ava Beznoska: Această recunoaştere reflectă încrederea pe care clienții noştri o au în noi

Erste Private Banking România, divizia de wealth management a Băncii Comerciale Române și parte a Grupului Erste, a fost desemnată „Cea mai bună bancă de private banking din România pentru servicii clienți” la Euromoney Awards for Excellence 2026.

Premiul Euromoney acordat pe baza unor criterii riguroase

Această distincție reflectă excelența serviciilor oferite de Erste Private Banking România și consolidează poziția sa de lider pe piața locală de private banking. Premiul Euromoney a fost acordat pe baza unor criterii riguroase, ce includ performanțele financiare, calitatea experienței clienților, inovația digitală și profunzimea expertizei investiționale – evaluate de un juriu internațional de specialiști în industria de wealth management.

Ava Beznoska: Această recunoaştere reflectă încrederea pe care clienții noştri o au în noi

„Suntem onorați să primim premiul Euromoney „Cea mai bună bancă de private banking din România pentru servicii clienți”. Această recunoaştere reflectă încrederea pe care clienții noştri o au în noi şi dedicarea excepțională a întregii noastre echipe.

Misiunea noastră este de a crea noi oportunități pentru clienți prin soluții personalizate, responsabilitate şi o abordare vizionară. Valorile noastre ne diferențiază prin transparență, expertiză şi un model autentic de private banking. Această distincție aparține întregii echipe, care zi de zi îmbină pasiunea, dedicarea şi expertiza pentru a oferi clienților o experiență cu adevărat excepțională.”, declară Ava Beznoska, Head of Erste Private Banking România.

Rezultatele de business ale Erste Private Banking România

Rezultatele de business ale EPB confirmă eficiența abordării sale strategice: un nivel record al activelor în administrare (AUM) de 3,20 miliarde euro la finalul anului 2025, o bază de aproape 4.000 de clienți Private Banking, cu un AUM mediu de 850.000 euro per client (în creștere cu 25% față de anul precedent) și un remarcabil Net Promoter Score de 95 din 100.

EPB, singura bancă din România care oferă servicii de private banking complet integrate

EPB este singura bancă din România care oferă servicii de private banking complet integrate, combinând o ofertă investițională variată cu un model autentic de arhitectură deschisă. Serviciile exclusive, precum Discretionary Portfolio Management şi vânzarea de aur fizic, dar şi unul dintre cele mai avansate ecosisteme digitale din regiune, le permit clienților să deschidă şi să tranzacționeze o gamă largă de instrumente, inclusiv obligațiuni OTC, direct prin aplicația George.

Aceste realizări sunt susținute de o echipă de consultanți de investiții certificați, sprijinită de o expertiză internă solidă și de un program continuu de dezvoltare profesională.

Obiectivele Erste Private Banking România

Obiectivele Erste Private Banking România sunt, în prezent, concentrate pe consolidarea relațiilor cu clienții, a poziției sale în investițiile responsabile și sustenabile și pe accelerarea inovației digitale. Peste 75% din AUM deja plasate în instrumente investiționale diversificate sunt aliniate obiectivelor financiare pe termen lung.

Lansarea de noi produse, alături de o strategie de marketing dinamică – ce include evenimente de business, educaționale și de lifestyle – amplifică valoarea oferită clienților și consolidează direcția strategică pe termen lung a EPB.

Premiile Euromoney Awards for Excellence, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri

Premiile Euromoney Awards for Excellence reprezintă una dintre cele mai prestigioase recunoașteri din industria bancară globală. Câștigătorii sunt selectați pe baza unor criterii riguroase — performanță financiară, inovație, calitatea serviciilor și experiența clienților — evaluate de o echipă editorială specializată a Euromoney.

Parte din Banca Comercială Română și Erste Group, Erste Private Banking România oferă servicii complete de administrare a averii, expertiză financiară și soluții investiționale personalizate pentru clienți cu active semnificative. Cu o echipă de peste 40 de consultanți acreditați ASF și pregătiți la instituții internaționale de prestigiu, precum Frankfurt School of Finance & Management, Erste Private Banking se distinge prin excelență, discreție și inovație.