FactoryLab, spațiu dedicat antreprenoriatului creativ românesc, aniversează un an de prezenţă în Promenada Mall

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

FactoryLab, spațiu dedicat antreprenoriatului creativ românesc, aniversează un an de prezenţă în Promenada Mall. Dezvoltat împreună cu Mezanin Market și Raiffeisen Bank, spațiul a reunit peste 400 de antreprenori, artiști și creatori locali. Datorită interesului constant din partea publicului, proiectul va continua până pe 30 iunie 2026.

FactoryLab a fost vizitat de peste 100.000 de persoaneCe branduri au expus în FactoryLabAstăzi, FactoryLab reunește peste 100 de branduri românești active. Printre expozanți se numără:Până pe 30 iunie 2026 descoperi FactoryLab

FactoryLab a fost vizitat de peste 100.000 de persoane

Lansat în aprilie 2025 ca un proiect temporar, gândit inițial pentru trei luni, FactoryLab a devenit rapid un punct de întâlnire pentru comunitatea creativă din București, fiind vizitat de peste 100.000 de persoane.

Până pe 30 iunie 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere o experiență diferită în mall: un spațiu de testare, întâlniri reale și cumpărături cu poveste. Fiecare zi aduce altceva, de la produse autentice, până la comunități creative care își pun amprenta asupra experienței din mall.

Ce branduri au expus în FactoryLab

În primul an, FactoryLab a adus în același spațiu branduri din domenii diverse – de la modă și bijuterii, la design de obiect și artă vizuală – construind un ecosistem în care publicul poate descoperi direct oamenii din spatele produselor. Conceptul merge dincolo de retail clasic, punând accent pe întâlniri, dialog și experiență.

Pe lângă selecția permanentă de branduri, FactoryLab a găzduit constant activări și formate dedicate comunității, precum seria săptămânală Meet the Designers, evenimente tematice și colaborări cu invitați speciali. Proiectul a devenit astfel un spațiu activ, în continuă schimbare, unde fiecare vizită aduce ceva nou.

Astăzi, FactoryLab reunește peste 100 de branduri românești active. Printre expozanți se numără:


•D-Light by Mazdrunka – bijuterii lucrate manual care spun povești stelare;
•Scentimental – arome premium și lumânări vegetale ce creează momente de introspecție și relaxare;
•Malabaila – haine pictate manual care transformă emoțiile în piese vestimentare.

Alături de selecția curatoriată de Mezanin Market, în spațiu sunt prezente și brandurile din selecția ALTRNTV și Molecule F. În plus, FactoryLab găzduiește și un format dedicat artiștilor vizuali: „Vitrina de artist”. Prima expoziție îi aparține Lăcrămioarei Tănase.

Până pe 30 iunie 2026 descoperi FactoryLab

Până pe 30 iunie 2026, vizitatorii sunt invitați zilnic, între orele 10:00 și 22:00, la nivel 1 din Promenada Mall (lângă Anna Cori) să descopere FactoryLab.

Proiectul face parte parte dintr-un demers mai amplu de susținere a antreprenorilor locali și de conectare a acestora cu publicul larg.

Mai multe informații despre evenimentele și noutățile din Promenada Mall pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial și pe paginile de Facebook și Instagram ale acestuia.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BRD extinde onboardingul 100% digital. Clienții se pot înrola și cu noua carte electronică de identitate. Mădălina Teodorescu: ”Odată cu această evoluție, dobândirea calității de client BRD devine o experiență complet digitală, accesibilă oricui, de oriunde”
- Publicitate -
- Publicitate -
