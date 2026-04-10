FactoryLab, spațiu dedicat antreprenoriatului creativ românesc, aniversează un an de prezenţă în Promenada Mall. Dezvoltat împreună cu Mezanin Market și Raiffeisen Bank, spațiul a reunit peste 400 de antreprenori, artiști și creatori locali. Datorită interesului constant din partea publicului, proiectul va continua până pe 30 iunie 2026.

Lansat în aprilie 2025 ca un proiect temporar, gândit inițial pentru trei luni, FactoryLab a devenit rapid un punct de întâlnire pentru comunitatea creativă din București, fiind vizitat de peste 100.000 de persoane.

Până pe 30 iunie 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere o experiență diferită în mall: un spațiu de testare, întâlniri reale și cumpărături cu poveste. Fiecare zi aduce altceva, de la produse autentice, până la comunități creative care își pun amprenta asupra experienței din mall.

Ce branduri au expus în FactoryLab

În primul an, FactoryLab a adus în același spațiu branduri din domenii diverse – de la modă și bijuterii, la design de obiect și artă vizuală – construind un ecosistem în care publicul poate descoperi direct oamenii din spatele produselor. Conceptul merge dincolo de retail clasic, punând accent pe întâlniri, dialog și experiență.

Pe lângă selecția permanentă de branduri, FactoryLab a găzduit constant activări și formate dedicate comunității, precum seria săptămânală Meet the Designers, evenimente tematice și colaborări cu invitați speciali. Proiectul a devenit astfel un spațiu activ, în continuă schimbare, unde fiecare vizită aduce ceva nou.

Astăzi, FactoryLab reunește peste 100 de branduri românești active. Printre expozanți se numără:



•D-Light by Mazdrunka – bijuterii lucrate manual care spun povești stelare;

•Scentimental – arome premium și lumânări vegetale ce creează momente de introspecție și relaxare;

•Malabaila – haine pictate manual care transformă emoțiile în piese vestimentare.

Alături de selecția curatoriată de Mezanin Market, în spațiu sunt prezente și brandurile din selecția ALTRNTV și Molecule F. În plus, FactoryLab găzduiește și un format dedicat artiștilor vizuali: „Vitrina de artist”. Prima expoziție îi aparține Lăcrămioarei Tănase.

Până pe 30 iunie 2026, vizitatorii sunt invitați zilnic, între orele 10:00 și 22:00, la nivel 1 din Promenada Mall (lângă Anna Cori) să descopere FactoryLab.

Proiectul face parte parte dintr-un demers mai amplu de susținere a antreprenorilor locali și de conectare a acestora cu publicul larg.

