BRD extinde onboardingul 100% digital. Clienții se pot înrola și cu noua carte electronică de identitate. Mădălina Teodorescu: ”Odată cu această evoluție, dobândirea calității de client BRD devine o experiență complet digitală, accesibilă oricui, de oriunde”

BRD Groupe Société Générale face un nou pas în strategia sa de transformare digitală și anunță extinderea procesului de onboarding 100% digital prin acceptarea noii Cărți Electronice de Identitate (CEI) pentru identificarea la distanță, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Astfel, persoanele fizice care doresc să devină clienți BRD pot parcurge întregul flux de deschidere a unui cont curent în mediul online, utilizând noul document electronic emis de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

”Integrarea noii Cărți Electronice de Identitate în procesul de înrolare digitală al BRD reprezintă o continuare firească a transformării noastre digitale. Clienții noștri își doresc soluții rapide, sigure și complet accesibile online. Odată cu această evoluție, dobândirea calității de client BRD devine o experiență complet digitală, accesibilă oricui, de oriunde”, a spus Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct, BRD Groupe Société Générale.

Noua evoluție adaugă calitate experienței de înrolare, oferind un proces încă și mai sigur, fluid și aliniat standardelor europene de identitate digitală. În paralel, BRD menține accesibile toate funcționalitățile deja consacrate ale fluxului său digital de înrolare și de gestionare autonomă, 100% digitală, a interacțiunilor cu banca: deschiderea unui pachet de cont curent de la distanță, alegerea cardului și livrarea acestuia la adresa dorită, funcționalitatea multi-currency, deschiderea de depozite, conturi de economii și produse de investiții, actualizarea datelor personale, precum și contractarea unui credit de consum sau card de credit 100% online.

By Cornel Dinu
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
