Consiliul Concurenței a trimis raportul în cazul ROBOR către cele 10 bănci. Urmează audierile. Ce spun entitățile vizate

Consiliul Concurenței a finalizat etapa de documentare în investigația privind o posibilă înțelegere între băncile participante la stabilirea ROBOR și a transmis raportul către cele zece instituții vizate.

Demers confirmat de băncile vizate

Majoritatea bancilor listate la bursă și vizate de investigația privind ROBOR au transmis comunicate către investitori, în care subliniază că raportul Consiliului Concurenței este doar o etapă intermediară și își reafirmă poziția de conformare la lege.

Banca Transilvania confirmă primirea raportului. BT isi va apara cu vigoare pozitia in toate etapele procedurale

„In data de 6 aprilie 2026 Consiliul Concurentei a finalizat etapa de documentare din cadrul Investigatiei privind o presupusa intelegere si/sau practica concertata cu privire la fixarea coordonata a valorii ROBOR de catre bancile participante la stabilirea acestei rate de referinta in cadrul procedurii de „fixing”, prin transmiterea catre toate cele zece banci vizate a unei copii a raportului elaborat de echipa de investigatie desemnata in acest sens”, precizeaza banca.

Potrivit BT, documentul reprezintă un pas procedural intermediar și nu o decizie finală, urmând etapa audierilor în care băncile își vor putea susține punctele de vedere.

„Raportul reprezintă un pas procedural intermediar, care precede etapa audierii instituțiilor care fac obiectul acestei investigații”, arată BT.

În această fază, fiecare instituție are dreptul să formuleze observații asupra concluziilor din raport, înainte ca autoritatea de concurență să ia o decizie finală.

Băncile au 30 de zile să conteste eventualele amenzi

După finalizarea audierilor, Consiliul Concurenței poate decide respingerea raportului, completarea acestuia sau admiterea concluziilor și, după caz, aplicarea unor sancțiuni. O eventuală decizie de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel București, precizeaza BT.

BT isi va apara cu vigoare pozitia in toate etapele procedurale

„Banca Transilvania susține că a acționat în conformitate cu legea și anunță că își va apăra poziția în toate etapele procedurale. BT isi va apara cu vigoare pozitia in toate etapele procedurale, la maximul drepturilor acordate de lege si crede ca veridicitatea si soliditatea argumentelor sale vor cantari in fata institutiilor si instantelor competente”, precizează instituția.

Suntem convinși de corectitudinea poziției BCR și a comportamentului nostru de piață

Și BCR a anunțat că a primit raportul Consiliului Concurenței în cadrul investigației privind o posibilă coordonare a valorii ROBOR, subliniind că documentul nu reflectă poziția finală a autorității.

„Raportul aflat în analiza noastră nu reflectă poziția finală a autorității de concurență”, precizează banca.

BCR susține că a acționat corect pe piață și anunță că își va apăra poziția în cadrul procedurilor legale. „Suntem convinși de corectitudinea poziției BCR și a comportamentului nostru de piață, pe care le vom argumenta prin toate mijloacele legale puse la dispoziție de legislația națională, de cadrul legislativ european și internațional și de reglementările bancare, pe care ne bazăm în mod strict activitatea.”, arată instituția.

UniCredit își va susține ferm poziția în fața tuturor instituțiilor și organismelor abilitate conform legii

La rândul său, UniCredit Bank a anunțat că a primit raportul preliminar al Consiliului Concurenței și subliniază că acesta nu reprezintă o decizie cu efecte juridice.

„Raportul sus-menționat reprezintă o etapă intermediară (…) și nu constituie o decizie generatoare de efecte juridice”, arată banca într-un comunicat transmis pieței de capital.

UniCredit susține că a respectat în totalitate cadrul legal și de reglementare și contestă concluziile preliminare ale autorității. „Vom continua să transmitem Consiliului Concurenței argumentele pentru care nu suntem de acord cu concluziile raportului preliminar și pentru care apreciem ca nejustificată sancțiunea propusă spre aplicare”, precizează instituția.

Banca mai transmite că își va susține poziția în etapele următoare ale investigației și, dacă va fi cazul, în fața tuturor instituțiilor competente.

„In functie de rezultatul etapelor viitoare ale investigatiei, UniCredit isi va sustine ferm pozitia in fata tuturor institutiilor si organismelor abilitate conform legii.”, se arata in comunicat.

BRD: „O decizie nefavorabilă va fi contestată în instanță, în condițiile legii”

De asemenea, BRD – Groupe Société Générale a anunțat că a primit raportul preliminar al Consiliului Concurenței, subliniind că acesta reprezintă un act procedural intermediar și nu o decizie finală.

„Raportul transmis reprezintă un act procedural intermediar, care precede etapa audierii părților investigate și nu constituie o decizie a Consiliului Concurenței”, precizează banca.

BRD anunță că va transmite observații în cadrul procedurii legale și își menține poziția potrivit căreia a respectat cadrul legal privind stabilirea ROBOR. Totodată, instituția precizează că orice eventuală decizie nefavorabilă va fi contestată în instanță, în condițiile legii.

CEC Bank isi reafirma angajamentul sau ferm fata de principiile concurentei loiale, transparentei si protejarii intereselor clientilor sai

La rândul său, CEC Bank își reafirmă poziția potrivit căreia activitatea sa s-a desfășurat „permanent cu bună-credință, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil”, inclusiv în ceea ce privește participarea la mecanismul de stabilire a ROBOR.

Banca subliniază că implicarea sa în procesul de fixing s-a realizat „exclusiv în limitele procedurilor oficiale și ale obligațiilor asumate ca instituție de credit”, în linie cu „regulile și metodologiile stabilite de autoritățile competente pentru calcularea și raportarea indicilor de piață”.

CEC Bank transmite că va coopera cu autoritățile și va utiliza toate mijloacele legale pentru a-și apăra poziția: „Banca va coopera pe deplin cu autoritățile relevante și va întreprinde toate demersurile necesare pentru clarificarea situației, inclusiv utilizarea căilor legale de contestare pentru apărarea poziției Băncii”.

În același timp, instituția își reafirmă angajamentul față de „principiile concurenței loiale, transparenței și protejării intereselor clienților”, subliniind că rămâne „un partener stabil al economiei românești”.

Raiffeisen Bank Romania: „Conduita a fost in permanenta conforma cu prevederile legale”

Și Raiffeisen Bank Romania anunță primirea raportului preliminar și precizează că acesta „reprezinta o etapa procedurala intermediara, anterioara audierilor in fata Consiliului Concurentei”.

„Raiffeisen Bank isi mentine pozitia prezentata pe parcursul investigatiei, potrivit careia conduita sa a fost in permanenta conforma cu prevederile legale care reglementeaza functionarea pietei monetare. Banca va utiliza toate caile procedurale prevazute de lege pentru a-si prezenta argumentele si a-si sustine pozitia in fata autoritatilor, inlcusiv a instantelor de judecata, daca va fi cazul”, se arată in comunicarea băncii.

Raiffeisen Bank precizeaza ca va informa in mod corespunzator investitorii si piata cu privire la orice evolutii semnificative ale acestei proceduri, in conformitate cu obligatiile legale aplicabile.

Consiliul Concurenței, investigație după declarația celebră „Băncile au sărit calul”

Investigația Consiliului Concurenței a pornit în urma unei declaratii venit chiar din poarta BNR. Mugur Isărescu a afirmat, în august 2022, că băncile „au sărit calul” cu creșterea indicelui ROBOR, susținând că instituțiile financiare au suprareacționat și au ridicat dobânzile peste nivelul ratei de politică monetară.

Isărescu: „Băncile au cam sărit calul”

Despre crestrea dobanzii ROBOR, Guvernatorul a subliniat că „de mai bine de 4-5 luni, ROBOR s-a decuplat. Băncile au cam sarit calul. Au supra-reacționat. A fost clară tendința băncilor și a traderilor să privească pesimist viitorul.

Aşa funcţionează pieţele peste tot în lume, mai ales în perioadele de criză, de tensiune. Overreaction este în engleză. Sunt şi alţi termeni: overshoot / undershoot. Deci găsirea punctului de echilibru se face printr-un balans, de multe ori pe extreme”

Păi nu e vorba de dobânzile overnight, o săptămână, o lună. Nu. E vorba despre dobânzi la 3 luni / 6 luni. Aşa au văzut băncile viitorul. O inflaţie mai mare, chiar mult mai mare, foarte greu de stăvilit, nu, şi în consecinţă…cotaţiile au fost cu mult peste rata de poltică monetară şi coridorul nostru”, declara la momentul respectiv guvernatorul.

10 bănci vizate de control

Cele 10 bănci participante la calculul ROBOR sunt: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD ‐ Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam, OTP Bank România, Raiffeisen Bank şi Unicredit Bank.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate între cele 10 instituții de credit relevante din punctul de vedere al activității pe piața monetară interbancară din România, selectate pe baza unor criterii de performanță stabilite de Banca Națională a României (BNR)

