Garanti BBVA oferă un bonus de 300 de lei clienților care iau un credit de nevoi personale direct din aplicația Mobile Banking

Garanti BBVA lansează campania de Paște și oferă un bonus de 300 de lei clienților care contractează online un credit de nevoi personale, direct prin aplicația Mobile Banking, disponibilă 24/7. Campania se desfășoară în perioada 7 aprilie – 8 mai 2026 și se adresează atât clienților noi, cât și celor existenți.

Prin această inițiativă, banca încurajează utilizarea aplicației Mobile Banking pentru obținerea rapidă a unui credit de nevoi personale, fără a fi necesară deplasarea într-o agenție. Clienții beneficiază de flexibilitate deplină, putând accesa finanțarea oricând și de oriunde, inclusiv în perioada sărbătorilor de Paște, când pot apărea nevoi neprevăzute.

„În cadrul acestei campanii, nu oferim doar un stimulent financiar clienților care aleg soluțiile digitale, ci le punem la dispoziție și o modalitate simplă, rapidă și sigură de a accesa fonduri exact atunci când au nevoie de ele, inclusiv în perioada sărbătorilor de Paște, când programul agențiilor poate fi redus. Fie că este vorba despre cheltuieli neprevăzute sau planuri personale, clienții se pot baza pe acces instant la finanțare, fără vizită în sucursală și fără limitări de timp. Aceste beneficii sunt modul nostru de a le oferi clienților un cadou de Paște”, a declarat Tolga Banyocu, Director General Adjunct, Aria Soluții Clienți, Garanti BBVA.

Bonusul de 300 de lei se acordă o singură dată per client pentru creditele eligibile și nu se cumulează cu alte campanii în desfășurare. Acesta va fi virat în contul curent al clientului până la sfârșitul lunii mai 2026, dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
