Garanti BBVA simplifică înrolarea digitală și accesul la credite în aplicație pentru posesorii de cărți de identitate electronice. Tolga Banyocu: Așa arată bankingul viitorului – rapid, personalizat și 100% digital. Fără hârtii, fără vizite la agenție și fără timp de așteptare

Garanti BBVA lansează o nouă versiune a procesului de înrolare online și acordare de credite direct în aplicația de Mobile Banking, care integrează utilizarea cărții electronice de identitate (CEI). Noua soluție permite preluarea rapidă și sigură a datelor din documentul de identitate prin tehnologia NFC (Near Field Communication) a smartphone-ului, consolidând fluxurile de înrolare complet automatizate ale băncii.

Tehnologia NFC permite transferul securizat de date între dispozitive aflate la mică distanță – în acest caz, între smartphone și cipul din cartea electronică de identitate. Astfel, datele sunt preluate direct din document, fără procesare de imagine, ceea ce reduce riscul de erori și crește nivelul de securitate.

Peste 1,3 milioane de români au ales deja CEI

Actualizarea vine în contextul creșterii accelerate a numărului de cărți electronice de identitate emise în România de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, care depășește deja 1,3 milioane.

Indentificare în trei pași principali

Noul flux de identificare include trei pași principali: realizarea unui selfie, citirea datelor din cartea electronică de identitate prin NFC și un test de tip liveness, care confirmă prezența reală a utilizatorului. Această tehnologie permite validarea rapidă și sigură a identității direct în aplicație, eliminând necesitatea deplasărilor la agenție sau a completării documentelor fizice.

Soluția este în linie cu procesul de înrolare 100% online al băncii, oferind clienților posibilitatea de a deschide conturi curente și de a accesa produse de creditare digitală într-un mod simplu și imediat, fără a fi necesară asistența unui consultant din bancă.

Tolga Banyocu: Așa arată bankingul viitorului: rapid, personalizat și 100% digital. Fără hârtii, fără vizite la agenție și fără timp de așteptare

„Digitalizarea serviciilor bancare înseamnă, înainte de toate, eliminarea pașilor inutili și oferirea unei experiențe cât mai simple și sigure pentru clienți. Nu digitalizăm doar procesele sau produsele și serviciile, ci reimaginăm complet bankingul, astfel încât să răspundă modului în care oamenii folosesc astăzi serviciile financiare digitale. Integrarea tehnologiei NFC în procesul de identificare ne permite să reducem semnificativ timpul necesar înrolării și să creștem nivelul de securitate al datelor, oferind în același timp o experiență intuitivă. Așa arată bankingul viitorului: rapid, personalizat și 100% digital. Fără hârtii, fără vizite la agenție și fără timp de așteptare, doar câțiva pași simpli pentru a accesa soluții financiare adaptate stilului de viață modern”, a declarat Tolga Banyocu, Director General Adjunct, Aria Soluții Clienți, Garanti BBVA.

Devii client al băncii printr-un proces de înrolare complet online

Garanti BBVA oferă clienților persoane fizice posibilitatea de a deveni clienți ai băncii printr-un proces de înrolare 100% online, disponibil direct în aplicația de Mobile Banking. Prin acest proces, utilizatorii pot deschide un cont curent cu card de debit inclus și pot accesa produse de creditare complet digital, de pe telefonul mobil, în orice moment și din orice locație.