Feza Tan va asigura conducerea interimară a UniCredit Bank, după ce Septimiu Postelnicu nu a primit avizul de la BNR pentru funcția de președinte al băncii

Prim Vicepreședintele Executiv și membru al Directoratului UniCredit Bank, Feza Tan, va asigura conducerea interimară a instituției de credit cu acționariat italian, începând cu data de 17 aprilie a.c., când expira mandatul lui Răsvan Radu, actualul președinte.

Această modificare de management față de planurile inițiale este generată de avizul negativ dat de Banca Națională a României în cazul solicitării UniCredit Bank de a-l numi în funcția de președinte pe Septimiu Postelnicu. Decizia BNR de a respinge propunerea făcută în urmă cu șase luni de Unicredit Bank România pentru funcția de CEO a fost anunțată publicația Profit.ro.

Cine este Feza Tan

Feza Tan și-a început mandatul ca Prim Vicepreședinte Executiv și membru al Directoratului UniCredit Bank în ianuarie 2022. Ea are o carieră de aproape 30 de ani în sistemul bancar și o importantă experiență managerială, ocupând funcția de CEO al UniCredit Bank Serbia din 2018. Este licențiată în economie și a absolvit un program în Managementul Riscului la Manchester Business School.

“Sunt onorată să preiau mandatul de Prim Vicepreședinte Executiv în cadrul UniCredit România, o bancă solidă și cu o poziție foarte bună pe piața românească. Cred că întreaga mea experiență e un atu ce mă va ajuta să contribui la planurile de creștere și creare de valoare pentru clienții noștri și sunt nerăbdătoare să continuăm, împreună cu echipa UniCredit România, să construim”, spunea atunci bancherul.

Feza Tan și-a început cariera în banca Yapi Kredi din Turcia în 1993, în poziția de Management Trainee în structura de Creditare Corporate, devenind, după doi ani, analist în structura de Creditare Corporate. În 1997, Feza a fost numită Corporate and Project Finance Underwriting Manager, la conducerea primei echipe specializate în finanțările de proiecte din Turcia.

Din 2001, a devenit Head of Corporate and Commercial Credit Underwriting, iar din 2009 a preluat poziția de Head of Corporate and Commercial Credit, pe care a deținut-o până în 2013, când a fost numită Head of Corporate and Investment Banking și membru al Directoratului. Feza a deținut și poziții de membru ale Comitetului de Credit, Comitetelor de Audit și Consiliului de Supraveghere pentru entitățile de leasing și factoring, dar și pentru trei subsidiare din străinătate ale Yapi Kredi.

Cine este Septimiu Postelnicu

Septimiu Postelnicu a preluat mandatul de Prim Vicepreședinte Executiv și Vicepreședinte al Directoratului în cadrul UniCredit Bulbank, Bulgaria, la 1 noiembrie 2019. Înainte de acest moment, a fost timp de trei ani Coordonator al Diviziei de Retail în cadrul UniCredit Bank în România și, din mai 2018, Vicepreședinte Executiv al aceleiași divizii.

Are o experienţă de 21 de ani în domeniul serviciilor financiare, în poziţii manageriale din zone diverse de business – atât comerciale, cât şi operaţionale. Potrivit informațiilor Profit.ro, după respingerea de câtre BNR a propunerii de numire a sa ca CEO, va rămâne consultant în cadrul băncii.