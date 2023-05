Important. First Bank din România nu are nicio legătură cu al doilea cel mai mare faliment bancar din istoria SUA, First Republic Bank

La finalul săptămânii trecute, încă o bancă americană a fost salvată de autorități. Este vorba despre First Republic Bank. Imediat, piețele au reacționat, inclusiv piața din România. Mai mulți cititori ne-au întrebat direct dacă există o legătură comercială între First Bank din România și First Republic Bank din San Francisco.

Facem precizarea că cele două entități financiare nu au nicio o legătură comericală și punem datele prezente în context pentru a avea o evaluare corectă și transparentă a situației.

First Bank România este fosta Piraeus Bank România

First Bank Romania este fosta Piraeus Bank România care și-a schimbat numele în First Bank, începând cu 1 octombrie 2018. Reamintim că pe 28 iunie 2018, Piraeus Bank din Grecia a semnat vânzarea Piraeus Bank România către fondul american de investiţii J.C. Flowers & CO. Pe 12 septembrie 2018, Consiliul de Administraţie al băncii a luat decizia schimbării denumirii băncii şi a brandului comercial Piraeus Bank România în „First Bank”. În iulie 2019, First Bank prealua și Bank Leumi România, deținând 99,9235% din acțiunile acesteia.

Cine este fondul de investiții J.C. Flowers & Co. care a cumpărat Piraeus Bank România

J.C. Flowers & Co. este unul dintre cele mai mari fonduri de private equity, dedicat investiţiilor globale în industria serviciilor financiare – gestionează active de aproximativ 8 miliarde de dolari şi are birouri în New York şi Londra. Fondat în 1998, J.C. Flowers & Co. a investit peste 20 miliarde de dolari în 60 de companii de portofoliu din 18 ţări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurări, reasigurări, servicii financiare specializate şi servicii de management al activelor. Compania este condusă de J. Christopher Flowers, fondator şi Managing Director al fondului de investiţii.

Ce alte bănci deține J.C. Flowers & Co.

Banca din California, fondată acum 38 de ani, era denumită şi „banca bogaților”, pentru că aceştia erau în principalii săi clienţi

First Republic Bank a fost o bancă comercială și un furnizor de servicii de gestionare a averilor cu sediul în San Francisco, California. Banca a operat 93 de birouri în 11 state, în principal în New York, California, Massachusetts și Florida. Așa cum știm deja, la 1 mai 2023, FDIC a anunțat că First Republic a fost închisă și vândută către JPMorgan Chase.

First Republic a fost fondată în februarie 1985 de Jim Herbert, anterior fondator și CEO al San Francisco Bancorp. First Republic și-a început activitatea la 1 iulie 1985, ca o companie de împrumut industrial autorizată în California. A devenit o companie publică printr-o ofertă inițială la Nasdaq în august 1986, vânzând acțiuni de 10 dolari pe acțiune. În 1993, First Republic a achiziționat Silver State Thrift, o asociație de economii și împrumut din Nevada. Treptat, a făcut achiziții mici sau medii a unor companii financiare si astfel banca a devenit a 14-a cea mai mare bancă comercială din SUA, ce avea o valoare de peste 22 de miliarde de dolari la începutul acestui an.

În timpul falimentelor băncilor din martie 2023 din Statele Unite, Fitch Ratings și S&P Global Ratings au retrogradat ratingul de credit al First Republic, invocând „o proporție mare de depozite neasigurate” de la clienții bogați care au șanse mai mari să-și mute banii în altă parte. Pentru a atenua preocupările legate de o posibilă retragere a banilor din depozite, pe 16 martie 2023, unsprezece bănci americane, inclusiv JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup și Truist Financial, au depus 30 de miliarde de dolari la First Republic.

În ciuda capitalului depus prin depozite, acțiunile companiei au scăzut.

La finalul săptâmânii trecute, First Republic ajungea la o valoare de doar 654 de milioane de dolari, fiind a doua cea mai mare bancă ca active care falimentează. Banca din California a fost închisă, iar activele sale au fost vândute gigantului financiar JP Morgan, punând capăt căderii libere de șase săptămâni a creditorului și asigurând deponenții că banii lor sunt în siguranță.

La 1 mai, FDIC a anunțat că First Republic a fost închisă, iar activele sale au fost confiscate. JPMorgan Chase a câștigat în cele din urmă licitația, plătind către FDIC 10,6 miliarde de dolari pentru aproape toate activele First Republic. JPMorgan Chase preia activele băncii, inclusiv împrumuturi de 173 de miliarde de dolari, titluri de 30 de miliarde de dolari, precum și depozite de 92 de miliarde de dolari.

Potrivit Bloomberg, First Republic Bank a intrat pe locul 2 a celor mai mari eșecuri bancare americane înregistrate vreodată. Este al doilea colaps ca mărime, după cel al băncii Washington Mutual, din 2008, care avea active de 307 miliarde de dolari şi depozite de 188 miliarde de dolari. De menţionat că şi activele Washington Mutual au fost preluate, în ceea mai mare parte, tot de JPMorgan.

Deci, după cum arată analiza datelor, First Bank din România nu are nicio legătură de acționariat sau comercial cu First Republic Bank din SUA.