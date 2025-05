Garanti BBVA continuă integrarea digitalului: servicii la îndemână, sigure și adaptate stilului de viață modern. Șerban Negrescu: ”În următorii doi ani, bankingul va deveni mai puțin vizibil ca activitate distinctă și mult mai incluziv”

Șerban Negrescu, Director Transformare Digitală & Dezvoltare Produse, Garanti BBVA, vorbește în detaliu, în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews, despre rolul pe care îl va juca digitalizarea în bankingul de mâine și despre principalele tendințe tehnologice, care – în opinia sa – vor transforma bankingul într-o experiență mai intuitivă, mai sigură și mai eficientă, adaptată nevoilor reale ale clienților.

”Sectorul financiar se află într-o transformare profundă, devenind din ce în ce mai digitalizat, mai personalizat și mai conectat la viața de zi cu zi a utilizatorilor. În următorii doi ani, bankingul va deveni mai puțin vizibil ca activitate distinctă și mult mai incluziv”, a punctat Șerban Negrescu pentru BankingNews.

BankingNews: Garanti BBVA România face încă un pas important în procesul de digitalizare prin implementarea unei campanii de online onboarding, pentru atragerea de noi clienți. Cât a durat pregătirea acestui proiect, în ce constă el și în cât timp estimați că veți vedea rezultatele?

Șerban Negrescu: Un proces de onboarding digital eficient trebuie să fie rapid, intuitiv și 100% online. Pentru a atinge acest obiectiv, am pus accent pe câteva elemente esențiale:

• Totul începe cu o interfață intuitivă și un parcurs digital fără obstacole – Am creat un design minimalist, cu pași clari, feedback în timp real și un proces conversațional care îi oferă clientului transparență totală asupra etapelor următoare.

• Focus primordial pe nevoia clientului – Inovația noastră constă în abordarea directă a nevoii reale a clientului, nu am ales o abordare clasică sau bancară. Spre deosebire de majoritatea băncilor digitale, care încep prin deschiderea unui cont curent indiferent de solicitare, noi oferim direct produsul dorit: credit, card de credit sau alt serviciu financiar.

• Disponibilitate 24/7, 100% self-service – Procesul este accesibil oricând și oriunde, dar suntem pregătiți și să asistăm clienții atunci când au nevoie.

• Verificare rapidă și sigură a identității – Am integrat tehnologii moderne precum scanarea automată a documentelor, recunoașterea facială, semnătura electronică și soluții paperless, ceea ce face onboarding-ul accesibil și pentru persoanele care nu se pot deplasa în sucursale.

• Automatizare și tehnologie de ultimă generație – Prin integrarea API-urilor cu baze de date oficiale, procesul nostru permite validări, scoring instant și detectarea automată a eligibilității, reducând timpul de așteptare.

• Fără fricțiuni, 100% digital, dar cu opțiunea de a continua în agenție – Procesul nu implică documente fizice, dar oferă flexibilitate pentru clienții care preferă interacțiunea directă.

• Finalizare rapidă și acces instant la servicii – Odată ce onboarding-ul este complet, clienții pot folosi imediat contul și produsele dorite.

• Nivel maxim de securitate – Protejăm utilizatorii împotriva fraudelor și atacurilor cibernetice, oferindu-le un mediu digital sigur și de încredere.

Trebuie să vă spun că am lucrat intens la acest proiect. Estimăm că vom vedea rezultatele în 3-6 luni, dar impactul major va fi pe termen lung asupra experienței digitale a clienților și a competitivității din piața bancară.

BankingNews: O altă campanie activă a Garanti BBVA se numește „E-depozit la termen” și se adresează clienților persoane fizice, care deschid un nou depozit în lei prin Mobile Banking sau Internet Banking. Ce sume ar trebui să depună aceștia, în ce perioadă și care sunt beneficiile?

Șerban Negrescu: Noua campanie sprijină economisirea și utilizarea canalelor digitale, oferind clienților persoane fizice oportunitatea de a constitui depozite în lei prin Mobile Banking sau Internet Banking. Campania este valabilă până la 31 mai și se adresează celor care deschid un depozit din fonduri noi, cu sume cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei, pe o perioadă de 3, 6 sau 12 luni.

Clienții beneficiază de un bonus garantat de 1% din valoarea depozitului, pe lângă dobânda standard, ambele fiind plătite la maturitate. Acest avantaj suplimentar maximizează rentabilitatea economiilor, oferind un randament superior fără efort suplimentar, fără riscuri și fără expunere la fluctuațiile pieței. În plus, efectul dobânzii compuse contribuie la creșterea economiilor pe termen lung. Procesul este simplu și rapid, fără a necesita deplasări la bancă, deoarece întreaga operațiune se desfășoară online, direct din aplicația de Mobile Banking.

BankingNews: Garanti BBVA a lansat recent serviciul de Plăți Instant, făcând plățile în lei între banca dumneavoastră și alte bănci participante mult mai rapide și mai sigure. Cum credeți că va influența acest nou serviciu volumul tranzacțiilor efectuate de clienții Garanti BBVA?

Șerban Negrescu: Trăim într-o eră unde orice întârziere este percepută ca o problemă. Plățile instant sunt irezistibile pentru clienți pentru că le aduc experiențe noi prin:

• acces la bani în câteva secunde și un sentiment de autonomie – nu mai depind de trafic sau de programul de la job;

• reducerea anxietății financiare atunci când ai facturi de plătit ori salarii de încasat;

• posibilitatea de a lua decizii rapide – când banii circulă instant, cumpărăturile, investițiile sau plățile între prieteni devin mai fluide;

• compatibilitate cu alte experiențe digitale, precum platformele de car sharing sau livratorii de mâncare;

• flexibilitate totală: oamenii nu mai fac plăți în funcție de programul băncii, ei vor bani trimiși oricând, fără restricții, care să ajungă instant.

Pe scurt, plăți instant înseamnă un nou standard al controlului și libertății financiare. Odată ce clienții trăiesc această experiență nu vor accepta mai puțin. Funcționalitatea de plăți instant în lei va aduce o creștere semnificativă a volumului total al plăților atât pentru noi, cât și pentru întregul sistem financiar. Astfel se pun bazele unui nou sistem pe care se pot construi și alte servicii menite să aducă și mai multă valoare clienților. Lansarea plăților instant în lei reprezintă o adevărată revoluție în ecosistemul financiar, volumul total al plăților fiind redefinit de rapiditate, accesibilitate și noile modele de business care vor apărea.

BankingNews: Digitalizarea este un pilon central al strategiei Garanti BBVA. Ce investiții și inițiative majore aveți în vedere pentru a îmbunătăți experiența digitală a clienților?

Șerban Negrescu: Am demarat deja la nivelul băncii unul dintre cele mai ambițioase proiecte de transformare a infrastructurii digitale, proiectul de Core Banking Transformation. Este un proiect ce vizează atât sistemul de core banking, cât și platformele de retail, IMM, corporate și canalele digitale. Obiectivele acestui proiect sunt extrem importante și au la bază: îmbunătățirea experienței clienților (tranzacții mai rapide, interfețe moderne și funcționalități noi); o protecție avansată împotriva atacurilor cibernetice; automatizarea și optimizarea proceselor în vederea utilizării de tehnologii bazate pe AI și machine learning; scalabilitate și flexibilitate pentru a susține strategia noastră de creștere a numărului de clienți și tranzacții; o mai bună adaptabilitate la noile cerințe legislative; reducerea timpilor de indisponibilitate.

BankingNews: Pe lângă plățile instant și digital banking, ce alte tendințe tehnologice considerați că vor redefini mediul bancar în următorii doi ani?

Șerban Negrescu: Sectorul financiar se află într-o transformare profundă, devenind din ce în ce mai digitalizat, mai personalizat și mai conectat la viața de zi cu zi a utilizatorilor. În următorii doi ani, bankingul va deveni mai puțin vizibil ca activitate distinctă și mult mai incluziv. În opinia mea, principalele tendințe tehnologice care vor redefini industria sunt:

• Inteligența artificială și automatizarea – Asistenți virtuali și chatbot-uri avansate vor îmbunătăți interacțiunea cu clienții, analiza predictivă va ajuta la detectarea fraudelor, iar personalizarea ofertelor va deveni mult mai precisă. În acest sens, am lansat chatbot-ul GIA, bazat pe tehnologia GPT, oferind suport rapid în română și engleză. În plus, lucrăm deja la use case-uri noi menite să îmbunătățească relaționarea clienților cu serviciile noastre.

• Open banking – Colaborarea cu parteneri tehnologici va fi simplificată prin open APIs, iar dezvoltarea super apps va integra serviciile financiare cu alte funcționalități utile din viața cotidiană.

• Cloud computing și infrastructuri distribuite – Migrarea către soluții cloud hibride și native va crește scalabilitatea, securitatea și va reduce costurile operaționale, accelerând inovația.

• Blockchain și tokenizare – Plățile transfrontaliere vor deveni mai rapide și mai accesibile, iar tokenizarea activelor va deschide noi oportunități de investiții. De asemenea, implementarea monedelor digitale ale băncilor centrale va schimba paradigma tranzacțiilor financiare.

• Banking-as-a-service – Serviciile bancare vor fi integrate direct în platforme non-bancare, creând așa-numitele „bănci invizibile”, unde utilizatorii accesează produse financiare fără a interacționa direct cu o bancă tradițională.

• AI pentru securitate cibernetică și biometrie – Autentificarea avansată și detectarea în timp real a anomaliilor vor deveni esențiale pentru prevenirea fraudelor și protejarea datelor utilizatorilor.

• Banking sustenabil – Băncile viitorului vor adopta tehnologii verzi, utilizând centre de date eficiente energetic și algoritmi AI pentru monitorizarea amprentei de carbon a tranzacțiilor și investițiilor.

Aceste tendințe vor transforma bankingul într-o experiență mai intuitivă, mai sigură și mai eficientă, adaptată nevoilor reale ale clienților.

BankingNews: Care sunt principalele provocări întâmpinate în procesul de digitalizare și cum le abordați pentru a menține un echilibru între inovație și securitate?

Șerban Negrescu: Digitalizarea aduce provocări legate de securitate, mai ales în fața atacurilor cibernetice tot mai sofisticate de tip fishing, spoofing, smishing, etc., care sunt o amenințare reală, din ce în ce mai prezentă. Clienții sunt dispuși la procese care să le ofere siguranță deplină, chiar dacă acest lucru implică anumite fricțiuni. Măsurile stricte de securitate pot afecta ușurința utilizării serviciilor digitale, însă autentificarea bazată pe AI, autentificarea biometrică și mecanismele de securitate adaptive sunt măsuri care în final ajută. Proiectul strategic de Core Banking Transformation ne permite să integrăm ușor soluții specifice menite să reducă aceste riscuri. Pot spune că abordarea ideală este un mix între inovație, securitate și adaptabilitate, cu investiții continue în tehnologie și în oameni.

