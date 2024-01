T3 pentru ING Bank: credite online instant pentru IMM-uri și simplificarea creditării ipotecare. Mihaela Bîtu: Am reușit să creștem și mai mult viteza de acordare a creditelor și să câștigăm timp prețios pentru clienți

În primele 9 luni din 2023, ING Bank Romania a inregistrat venituri totale de 2,50 miliarde lei (+18% an/an), iar profitul net a fost de 1,17 miliarde lei (+30% vs. aceeași perioadă din 2022), pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele (-67% an/an) și al creșterii eficienței operaționale, într-o piață cu rate de dobândă mai ridicate, potrivit băncii.

Activele totale au crescut până la 63,02 miliarde lei (+2.6% vs. aceeași perioadă din 2022), din care portofoliul creditelor brute a ajuns la 37,32 miliarde lei (+3% vs. aceeași perioadă din 2022). Depozitele atrase de la clienți s-au cifrat la 55,22 miliarde lei, având un ritm de creștere de 6% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Mihaela Bîtu: Am reușit să creștem și mai mult viteza de acordare a creditelor și să câștigăm timp prețios pentru clienți

„În trimestrul al treilea, am continuat să extindem oferta noastră digitală pentru clienții persoane fizice și juridice. Din luna iulie, antreprenorii pot accesa credite online direct din platforma web ING Business, cu acces instant la bani, iar feedback-ul clienților este foarte bun, având o rată excelentă de adopție a acestui produs digital. În plus, pentru persoanele fizice, în luna august am automatizat analiza imobilelor aduse în garanție la creditele ipotecare. Acum, preluarea în garanție a imobilelor poate fi aprobată mult mai rapid, direct în rețeaua ING Office, printr-o evaluare automatizată a documentelor necesare analizei. Sunt dezvoltări prin care reușim să creștem și mai mult viteza de acordare a creditelor și să câștigăm timp prețios pentru clienții noștri”, declară Mihaela Bîtu – CEO ING Bank România.

Digitalizare atât pe linia de procese, cât și pe cea de produse

La finalul trimestrului al treilea, accesările ING Home’Bank au crescut cu 16% (vs Trim 3 2022), iar aplicația era utilizată zilnic de 82% dintre clienții activi persoane fizice (vs. 78% în Trim 3 2022), dintre care 88% exclusiv prin intermediul telefonului mobil (vs. 84% în Trim 3 2022). Cel mai folosit serviciu în aplicație (alături de verificarea tranzacțiilor) sunt plățile, care au crescut cu 22% față de aceeași perioadă a anului anterior.

După ce în 2022 a introdus în premieră în România pre-aprobarea financiară 100% online a unui credit ipotecar, direct din ING Home’Bank, în luna august 2023 banca a automatizat etapa de analiză a imobilelor ce sunt aduse în garanție la creditele ipotecare. Preluarea în garanție a imobilului poate fi astfel aprobată aproape instant, în orice ING Office, în urma evaluării automatizate a opiniilor notarului și evaluatorului. După decizia de acceptare a preluării în garanție, procesul continuă cu aprobarea finală a aplicației de credit și se încheie cu semnarea contractului și alocarea fondurilor.

Această dezvoltare poate permite aprobarea chiar și într-o săptămână a unui credit ipotecar, dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate iar banca primește rapid documentele necesare analizei imobilului.

ING a lansat Creditul Util 100% online pentru antreprenori- bani instant în cont

În segmentul Business Banking, dedicat microcompaniilor, companiilor mici și mijlocii, ING a continuat seria inovațiilor digitale în platforma de internet banking ING Business. Astfel, în luna iulie 2023, ING a lansat Creditul Util 100% online pentru antreprenori, prin care aceștia pot obține direct din ING Business până la 500.000 de lei pe o perioadă de maximum 5 ani. După un proces de aplicare simplu și rapid, banii devin disponibili instant în cont. De asemenea, tot în ING Business, clienții ING își pot acum deschide un cont suplimentar și pot solicita un card adițional. În trimestrul al treilea, 30% dintre conturile suplimentare deschise de către clienții eligibili pentru acest produs digital au fost deschise online. Totodată, 31% dintre creditele eligibile pentru digital au fost acordate 100% online.

Parteneri pentru economie

În segmentul companiilor mari, în trimestrul al treilea ING a participat cu 81 milioane de euro în facilitatea sindicalizată, în valoare de 550 milioane de euro, acordată grupului Ameropa de către un consorțiu de bănci. Ameropa este un grup internațional prezent în 28 de țări și 5 continente, ce activează în domeniul agribusiness, fiind specializat în distribuția de fertilizatori, cereale, semințe oleaginoase și alte produse agricole. Totodată, ING Bank România s-a menținut pe primul loc în clasamentul dealerilor primari pe piața internă a titlurilor de stat.

La ce se uită tinerii când vine vorba de sănătate financiară: salariu, obiective financiare și meal-planning din perspectiva costurilor

Printre inițiativele de sănătate financiară susținute de bancă se numără și Banometru, o platformă unică pentru planificarea bugetului și gestionarea eficientă a datoriilor și veniturilor, cu sfaturi despre economisire și echilibru financiar.

În 2023, Banometru a lansat și intervenții care îndrumă tinerii ce își încep viața profesională către o relație echilibrată cu finanțele proprii. Astfel, în trimestrul 3, peste 1400 de studenți au participat la 11 ateliere și simulări (prin jocuri practice), organizate în centre universitare sau alături de asociații studențești. Cele mai de interes 3 subiecte pentru tineri sunt reprezentate de calculul între salariul net și brut (simulare și înțelegerea costurilor), cum realizăm planul pentru atingerea unui obiectiv, dar și costurile aferente alimentației (meal-planning din perspectiva costurilor).

Toate materialele dezvoltate în acest program au fost co-create împreună cu tineri cu vârsta între 18 și 24 de ani. Inițiativele pentru tineri completează acțiunile Banometru.ro pentru sănătatea financiară a adulților. Coaching-ul financiar Banometru este disponibil permanent și este oferit de specialiști financiari independenți, al căror rol este de îndrumare și asistență pentru depășirea unor momente financiare dificile.